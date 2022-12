La comida para llevar conquista la Navidad

Los asturianos serán más bien clásicos en lo que servirán a la mesa en las inminentes cena de Nochebuena y la comida de Navidad, dos de las citas familiares y gastronómicas más importantes del calendario anual. "La gente no quiere experimentos ni sorpresa por estas fechas, los pedidos son más bien los de siempre", explica Mónica Quirós, del restaurante La Cava de Floro, en Oviedo. "Las familias suelen ser fieles al menú de toda la vida y se pide siempre más bien lo mismo, las típicas carnes, salpicones, mariscos...", reseña Juan Ramón Sánchez, del también ovetense Del Arco.

Pero si el clasicismo se impone en los menús, no lo es así en su elaboración. Porque cada vez son más las familias que encargan comida para llevar, ya lista, que solo hay que calentar para servir a la mesa. Es esta una tendencia al alza y que tomó especial impulso desde la pandemia del coronavirus. Cada vez más gente quiere ese día para disfrutar con los suyos, descansar, no encerrarse en la cocina, explican.Y es que las abuelas se ve que han dejado de cocinar.

Iván Pulido lleva más de cinco años al frente de la tienda "El Hórreo. Comida casera" en Muros de Nalón. Esta Navidad calcula que alcanzará el centenar de encargos, una cifra que no es un poco en un entorno rural como el suyo. Explica que las peticiones son las habituales, si bien percibe que la gente es año, inflación mediante, tiende a contener el gasto eligiendo aquellos productos más económicos, como más lacón y menos lechazo, menos marisco también... "Yo aposté por no subir precios, son los mismos que el año pasado. Mi estrategia se basa en el volumen, no ganar a costa de encarecer sino de vender más. Si pongo un precio más bajo, atraigo a más gente", explica Pulido. Lo que sí es cierto, señala, "es que la tendencia va al alza. Yo espero servir más encargos que nunca".

En La Cava de Floro recogen encargos todo el año, aunque la intensidad es menor que durante la pandemia. "Pero ahora en Navidad vuelven a dispararse", resalta Mónica Quirós. En el restaurante han optado por cerrar en Nochebuena y dedicarse solo a las entregas de los encargos. "El volumen empieza a ser considerable y es necesario centrarse en ello". La sopa de marisco – "la mejor del mundo", bromea la hostelera para presumir de la buena mano en la cocina de su madre Emi Fernández– y el pastel de centollo son dos clásicos que copan prácticamente todos los pedidos. "Y el rape este año gana también por goleada, mientras que en carnes el rollo de ternera, la paletilla de cordero y las carrilleras no fallan", apunta Quirós. "Estamos muy contentos en general con el volumen de pedidos y la fidelidad de la clientela".

En Del Arco se preparan para una intensa Nochebuena, también con mucho pedido. "En las familias, cada vez más, se opta por la comodidad y quitar trabajo a las que siempre cocinan, las abuelas", percibe Juan Ramón Sánchez. "Empezamos en pandemia y mantenemos el servicio porque la gente lo demanda, cada vez más", resume el dueño de Del Arco.

También en la zona rural del Oriente se expanden los encargos de comida para llevar. Pello Noriega, dueño y cocinero de Castru Gaitero (Celorio, Llanes) tiene encargos no solo para zona, sino para toda Asturias. Su famosa ensaladilla rusa, ganadora recientemente de un concurso nacional, se ha colado en las preferencias navideñas de los asturianos este año. "Teníamos carta con platos y un menú cerrado para encargos, pero hemos cambiado la fórmula para poder servir la ensaladilla, que se pide mucho y es sin duda la reina este año", apunta Noriega, quien sirve en el local y también hace envíos a puntos comerciales que tiene en la región.

El 1 de enero: a pagar el envase y a llevarse las sobras a casa

Con todo, quieran o no, la hostelería y empresarios del sector no tendrán más remedio que revisar los precios de la comida que vendan para llevar a casa a partir del próximo 1 de enero. Ese día entrará en vigor la ley de Residuos y Suelos Contaminados, destinada a reducir el impacto del plástico y los residuos. Con esta idea los vasos, tapas, tapones y recipientes que se utilicen para contener las bebidas y comidas para llevar tendrán que pagarse. El coste será igual si es en la mesa de un restaurante de comida rápida o para llevar al domicilio particular. Además, en la factura, deberá reseñarse el concepto. Esta es una de las muchas medidas que contiene tal ley, que también prohíbe el uso de pajitas y cubiertos de plástico.

No se quedan ahí los cambios para la hostelería con el nuevo año. Otra ley, la que pretende evitar el desperdicio alimentario, obliga a los restaurantes a ofrecer al comensal un envase con los restos de la comida. También a partir del 1 de enero. El envase, lógicamente, corre a cuenta del cliente. Salvo, quizás, que uno sea prevenido y lo lleve de casa. Todo se verá.