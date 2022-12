Se edita por primera vez la tesis doctoral de Gustavo Bueno, "La filosofía de la religión"

La Universidad de Madrid, precedente de la actual Complutense, acogió el 7 de abril de 1947 la defensa de la tesis doctoral de Gustavo Bueno: "La filosofía de la religión. Fundamento formal y material de la moderna filosofía de la religión". Pese a la talla que, en su trayectoria posterior, alcanzaría el filósofo, este texto ha permanecido inédito durante 75 años, y con una única copia conocida: la depositada en su día en la Universidad de Madrid, que hoy se conserva en la Biblioteca Histórica "Marqués de Valdecilla" de la Universidad Complutense de Madrid. Allí lo localizó Ekaitz Ruiz de Vergara, responsable de la primera edición de la tesis doctoral.

"La filosofía de la religión. Fundamento formal y material de la moderna filosofía de la religión" se incluye dentro de "Escritos de juventud", sexto tomo de las "Obras completas" del filósofo, que edita la Fundación Gustavo Bueno. En la sede de la entidad se presentó, ayer, este volumen, que reúne los textos realizados de Bueno entre 1946 y 1954, entre ellos reseñas, artículos y otro ensayo inédito: "Los procesos picnológicos", un volumen fechado en 1953 y que estaba listo para su edición ese año, pero que en circunstancias no aclaradas permanecía asimismo sin publicar.

En la presentación de "Escritos de juventud", celebrada en la sede de la Fundación Gustavo Bueno, Ekaitz Ruiz de Vergara precisó que estos textos hasta ahora inéditos no modifican la visión sobre el filósofo ni alteran la concepción de su obra, aunque sí arrojan luz sobre el proceso de aprendizaje del filósofo. "Evidentemente, no hay un sistema filosófico aquí, eso solo se construirá a través de décadas y hasta los últimos años 60 o los primeros 70 no podemos hablar de que haya un sistema. Pero sí que, retrospectivamente, podemos identificar núcleos que luego desarrollará", explicó Ruiz de Vergara.

Con este volumen, el proyecto de las "Obras completas" de Gustavo Bueno alcanzan un hito fundamental, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer. Además de los seis volúmenes ya publicados, la Fundación Gustavo Bueno tiene en preparación otros tres tomos: "El animal divino", "Ensayos materialistas" y "Sobre filosofía de la música". Ekaitz Ruiz de Vergara, no obstante, apunta a que la empresa apenas está alumbrando sus primeras etapas: "Bueno tiene muchísima obra publicada, solo de libros hablamos de unos 40, pero también hay mucho que permanece inédito: hay cajas llenas de material que están pendientes de revisar".