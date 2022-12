11:43

Qué pasa si me encuentro un décimo premiado de la Lotería de Navidad en la calle: ¿Podría cobrarlo? Cobrar un décimo de lotería que no corresponde al nombre de la persona no es posible. Es más, se considera un delito, en concreto de apropiación ilícita, tipificado en los artículos 253 y 254 del Código Penal. Ya existe jurisprudencia de personas que han sido obligadas por las autoridades a devolver el décimo o, en caso de haberlo cobrado, devolver el importe del premio, los gastos judiciales y los intereses generados durante el tiempo de entrega.