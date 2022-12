Carles Pachón, barítono: "Mi premio es la reafirmación del gran proyecto que tiene la Ópera de Oviedo"

El barítono catalán Carles Pachón, 27 años, acaba de recibir el que algunos consideran uno de los premios grandes de la ópera en España. El galardón como mejor "Joven Cantante" que concede la Fundación Ópera XXI valorando los mejores trabajos y programaciones de la temporada 2021-22.

A Pachón le distinguen por su actuación en el Campoamor en octubre del pasado año, en el rol de Papageno, en "La flauta mágica", en una función de los "Viernes de ópera" en el Campoamor. El barítono recibió la noticia en Berlín, donde reside, y a solo unas semanas de volver a Oviedo donde se le espera en la Gala Lírica de Jóvenes Cantantes. Está encantado por lo que para él, dice, supone apuntalarle en una profesión a la que llegó y en la que sigue "por casualidad".

-¿Cuándo empieza Carles Pachón en el mundo de la música?

-Lo mío con la música empezó tarde, relativamente. Cuando estaba estudiando Farmacia en Barcelona -de hecho, me gradué- cantaba en un coro, la Polifónica de Puig-Reig y hacíamos refuerzos al Gran Teatro del Liceo. Y también, una vez, hicimos un refuerzo al Coro de los Amigos de la Ópera de Sabadell; en concreto interpretamos "Turandot". Fue mi primera opera y el momento en el que me dijeron que tenía que dedicarme a cantar, sí o sí. De hecho, me ofrecieron el rol del Conde de Almaviva en la propuesta que hacían, en una pequeña ópera estudio, y se fue mi primer rol en el mundo de la ópera como cantante. Pero bueno, no significa que antes no me hubiera acercado a la música. Con 5-6 años tocaba la guitarra en la escuela de mi pueblo y más tarde, en el instituto, monté un grupo de rock con mis amigos. Yo tocaba el bajo y cantaba.

-Los premios no le son esquivos. ¿Qué tiene de especial éste?

-He ganado varios premios en mi corta carrera, así que no me puedo quejar. Pero este es especial porque se reconoce una actuación entera en un rol como el de Papageno. Me acuerdo que fue una producción particular, con una puesta en escena bastante atrevida, que suponía remover el conocidísimo argumento de esta ópera. Se hizo y creo que con éxito; se conseguía mantener una tensión dramática que, a mi entender, permitía explicar la historia de un modo distinto, algo que a veces es complicado. Me acuerdo mucho de aquel periodo que pasé en Oviedo en el que crecí mucho como artista. Por eso digo lo de "especial", porque premian tu interpretación de un rol que se aleja de lo clásico y que es una novedad. Tengo que decir que eso no lo hubiera logrado sin la ayuda de Albert, que era nuestro director de escena y de Raúl, su asistente.

-¿Qué recuerda de la actuación en Oviedo?

-Me acuerdo que era un rol que se inspiraba en Dani, nuestro atrezzista, y me caracterizaron a lo Travolta, con mi tupé y tal. Fue bonito porque él estaba allí y veía como hacíamos el personaje. También me acuerdo de que el día de la función yo estaba malito. Comí algo en mal estado y llevaba dos días sin comer, así que me llegué a plantear si cancelar o no, porque no estaba físicamente al cien por ciento. Pero la voz estaba bien, que era lo importante, así que decidimos saltar al escenario y cantar. Salimos contentos. Me acuerdo del público de Oviedo que nos acogió muy caluroso, como si fuéramos de la familia. Y para mí fue la primera vez que cantaba en el Campoamor. Fue una noche de la que me acuerdo como si fuera ayer, y eso solo pasa con las noches especiales.

-Ni fue una propuesta clásica de "la flauta", ni estaban en el reparto principal. ¿Nunca se sabe qué papel puede ser la mejor plataforma?

-Nunca. Por eso yo me tomo este trabajo como un día más, ya cantes en el Liceu, en Oviedo, en Sabadell, en el Metropolitan o en Berlín. Como artista tienes que intentar siempre estar al 100 y ofrecer un producto de calidad. En este caso no estábamos en el elenco principal, yo formaba parte del “Viernes de ópera”... Ahí tengo que decir que "Viernes de ópera" es una iniciativa fantástica y súper necesaria porque los cantantes nacionales jóvenes necesitamos plataformas y herramientas que nos permitan demostrar nuestra valía en el escenario. Y la Ópera de Oviedo ayuda a los jóvenes artistas a dar sus primeros pasos en el escenario. Ahora mismo me acuerdo de Sara Blanch, que debe de estar haciendo un Hamlet fantástico. Ella también ha pasado por el "Viernes de ópera". Eso es un privilegio para nosotros y un honor para mí poder decir que he podido participar en estos viernes. Para Oviedo y su teatro, vernos evolucionar y que nos premien así, tiene que ser un orgullo porque ratifica que tienen una iniciativa fantástica. Es una maravilla. Estoy enormemente contento por la Ópera de Oviedo porque es la reafirmación de un gran proyecto que da sus frutos. Ellos han confiado en el proyecto, algo que no han visto otras instituciones culturales al mas alto nivel.

-¿Como se define como cantante?

-A mí me gusta definirme como un cantante accidental. Trabajaba y me formaba como farmacéutico y sé que si un día en el canto las cosas ya no me van bien, me voy a trabajar a una farmacia. Eso me produce una cierta tranquilidad a la hora de ponerme a estudiar mis roles. Me permite vivirlo con mucho trabajo pero con otra filosofía. Por otra parte, me defino como barítono que puede cantar legato, coloratura, agudos, algunos graves no muy graves... Sobre todo canto óperas de Mozart, Rossini, Donizetti... a veces me atrevo con el repertorio alemán. Y en un futuro podría hacer algún rol de los emblemáticos de Verdi. Pero nunca sabes cómo va a evolucionar la voz. Y yo intento ser honesto y ofrecer solo lo que se adecúa a mi voz. Aunque suponga rechazar roles.

-Y vuelve a Oviedo en menos de un mes.

-Sí. El día 13 de enero, a una gala de ópera que estamos preparando con un repertorio muy bonito- Nos hace mucha ilusión y tenemos muchas ganas. Y tengo más si cabe porque es mi cumpleaños y poco más puedo pedir que estar ese día en Oviedo, cantando y con compañeros excepcionales. Oviedo es un lugar fantástico para ir a cantar; el ambiente que hay y el teatro, es una maravilla. Y para mí, que me gusta mucho comer, es un plus. Ahora estoy viviendo en Berlín y solo pensar en estar en Asturias se me hace la boca agua.

-¿Tiene algún referente entre los cantantes veteranos?

-He tenido la suerte de compartir el "Don Pascuale", en el Gran Teatro del Liceo, con Carlos Chausson y Alesandro Corbelli que se alternaban en el rol. Tuve la suerte de cantar funciones con los dos y me enseñaron muchos trucos, me orientaron mucho… Cantar con quien lleva 40 años de carrera es una cosa fantástica y una suerte enorme.

-¿Haría una recomendación para melómanos y para quien quiera acercarse más a la ópera de programas, cantantes... o lo que sea?

-Pues creo que lo mejor es recomendar un libro. “Cinco céntimos de opera”. Es un libro de Marcell Gorgoir que plasma conversaciones suyas, que es periodista, con un profesor e historiador de Música, Roger Alier. Es fantástico porque explican secretos del mundo de la ópera de una forma muy amena y sirve tanto para los melómanos, que encontrarán cosas que no serán conocidas, como para los que recién iniciados. Es un libro que ayuda a entender cosas sencillas, hasta el argot. Es realmente bonito.