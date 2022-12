El Festival Lírico de Oviedo levanta el telón. Son treinta años de zarzuela al más alto nivel de un evento que llega arropado por el reciente premio "Ópera XXI" a la mejor iniciativa, intérprete, dirección o producción de repertorio lírico español. Ayer se presentó una nueva temporada con cuatro títulos más la gala lírica. El Festival, patrocinado por LA NUEVA ESPAÑA, arrancará el 23 y 25 de febrero en el teatro Campoamor con "Pan y circo". Los abonos salen a la venta hoy.

Fue el presidente de la Fundación Municipal de Cultura, José Luis Costillas, quien llevó la batuta de la presentación con un marchamo afectivo ("nuestro querido festival de Zarzuela") y una etiqueta de prestigio resistente: solo el Teatro de la Zarzuela de Madrid tiene una temporada estable.

Estable y sin bajar nunca la voz de la calidad. Así lo dejaron claro en el acto Cosme Marina, director artístico del Festival; María Ablanedo, vicepresidenta de la Fundación Musical Ciudad de Oviedo; Dolores Sánchez García-Conde, jefa de coro de la Capilla Polifónica Ciudad de Oviedo, y Gonzalo Martínez Peón, director de este periódico, quien destacó la alegría que supone "apoyar todas las actividades musicales del milagro musical de Oviedo. No hay ciudad en España con una programación musical tan importante y tan intensa".

María Ablanedo reclama más ayuda del Principado: "El Campoamor es el teatro de los ovetenses pero también de todos los asturianos"

Costillas mostró el orgullo de "ser capaces de soplar 30 velas", y recordó que a la "fiel afición" se suman "nuevos devotos", atraídos por la "excelente selección musical". Destacó el premio recibido: "Finalizamos el año con muy buenas noticias. Enhorabuena a los responsables. El año pasado se lo llevó la Ópera de Oviedo. La lírica goza de muy buena salud en nuestra ciudad".

María Ablanedo valoró el "espaldarazo nacional que supone el premio para seguir creciendo", haciendo hincapié en la importancia capital de contar con la orquesta Oviedo Filarmonía (OFIL). Y tuvo un recuerdo, emoción mediante, para "muchos de los que no están y que celebrarían este premio por todo lo alto". Subrayó en rojo la necesidad de "comprender la importancia del patrimonio musical. La zarzuela es una joya que si la tuvieran en Estados Unidos se cantaría hasta en la Antártida". Hora de reclamar "más inversión para que los ciclos crezcan". Una ley económica dice que si algo no aumenta, decae: "No estaría mal una ayuda del Principado", dijo, porque el Festival es de Asturias: "Tenemos el deber de cuidarlo, seguir inyectando dinero para fortalecerlo porque el Campoamor es el teatro de los ovetenses pero también de todos los asturianos".

Sánchez García-Conde escribió unas "felicitaciones" con mayúsculas a la segunda temporada más importante "de España y del mundo". Esta nueva edición es "muy prometedora para los amantes de la zarzuela en estado puro". Un deseo: "Demos más visibilidad a este hermoso género".

Y llegó el turno de Cosme Marina, director artístico del Festival y crítico musical de LA NUEVA ESPAÑA. Recordó: "Son ya tres décadas de apoyo y reivindicación del patrimonio musical español. La lírica española no es solo la zarzuela: hay ópera, opereta, revista, sainete... España es con Italia el país con más obra lírica escrita. La zarzuela es de los escasísimos géneros no importados. En otros países no se cuestiona el valor de las operetas, por ejemplo, les dan la misma importancia que a la ópera de gran formato".

La temporada comenzará con la obra de José Picón "Pan y toros" (23 y 25 de febrero). Una escenografía "sensacional", dijo Marina sobre esta producción del Teatro de la Zarzuela. Oviedo Filarmonía y el coro de la Capilla Polifónica unirán fuerzas. Llegará el 31 de marzo la Gala Lírica con Sabina Puértolas e Ismael Jordi, con la OFIL y la dirección de Lucas Macías. El 27 y 29 de abril, "La Dolores", con música y libreto de Tomás Bretón. Dirección escénica de Amelia Ochandiano y música de la OFIL bajo la dirección de Oliver Díaz, y con el coro de la Capilla Polifónica. "Espectacular montaje", describió Marina. Produce el Teatro de La Zarzuela.

El tercer título será "Entre Sevilla y Triana" el 25 y 27 de mayo, co-producción entre cuatro teatros: el Arriaga de Bilbao, el de la Maestranza de Sevilla, el Canal de Madrid y el Campoamor. Música de Pablo Sorozábal y libreto de Fernández Sevilla y Tejedor Pérez. El 22 y 24 de junio le tocará el turno a la comedia "El caserío" (música de Guridi y libreto de Omero y Fernández-Shaw) con dirección musical de Lucas Macías, y que es coproducción entre el Campoamor y el Arriaga.

Marina recalcó que la XXX edición se ha pensado "como una fiesta en la que se ha hecho lírica española de gran calidad". El año pasado el número de asistentes fue de 10.000. Bravísimo...