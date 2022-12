Un vecino de Zaragoza de 83 años de edad, de origen argentino y con nacionalidad suiza, ha asesinado a su esposa, de 80 años, en el domicilio conyugal, que se encuentra en el número 42 de la céntrica calle San Miguel. El matrimonio no tenía hijos y no había denuncias previas. Después del asesinato, ocurrido en la tarde del lunes y según los primeros vestigios forenses, el hombre habría salido de casa y acudido al paseo Independencia, donde habría parado a una patrulla de la Policía Nacional y confesado el crimen. Inmediatamente se trasladaron al lugar de los hechos patrullas policiales y sanitarios que solo pudieron confirmar la muerte de la anciana. En paralelo, el supuesto agresor fue trasladado al hospital. "Escuché unos lamentos poco antes de las cuatro de la tarde, salimos mi madre y yo y llamé al timbre, pero nadie abrió", señala Lorena Cruz, vecina del mismo rellano que la pareja, quien reconoció estar muy sorprendida porque nunca había escuchado ni presenciado un hecho de violencia machista entre este matrimonio. Al parecer la pareja no solía salir mucho de casa, por lo que no mantenía relación con el vecindario. La violencia de género se ceba con diciembre, ya que seis mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas a lo largo de este mes.