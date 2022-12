La xatina asturiana de la "niña milagro" de Madrid

Lo de Loreto Coronado Moreno bien podría ser un cuento de Navidad en esencia pura, de esos con cierto contenido amargo que torna en dulce y con una trama que desemboca en final feliz, ejemplificante y que hace a todos sentirse bien. Ideal para las fechas que tocan. Lo mejor de todo es que lo de la pequeña Loreto no es cuento, sino una historia real. Además, pasa por Asturias, porque la ganadera de Santullano (Las Regueras), Lucía Velasco, ha querido dar a conocer en la región su caso como ejemplo de fuerza y lucha por vivir. En honor del bebé, Velasco ha bautizado con su mismo nombre una de sus terneras recién nacida. "Esa pequeñina es toda una luchadora del día a día. Le deseo todo mi apoyo y espero que pueda venir a Asturias a conocer a su xatina", señala Velasco.

"Loreto" la xata, fijo que estará encantada de que la niña pueda acercarse a conocerla con sus padres María e Israel, y sus cuatro hermanos Mateo, Israel, Marcos y David. Son los seis la gran familia de la ya conocida en Madrid como "niña milagro", porque por decirlo de alguna manera y por fuerte que suene, Loreto nació con la muerte esperándola en el mismo paritorio. Al menos, así de claro lo tenían los médicos desde que en el embarazo le detectaron una holoprosencefalia, una especie de malformación en el cerebro que impide que este se divida en dos hemisferios y se forme correctamente.

Hasta tres veces aconsejaron a sus padres un "aborto terapéutico" y hasta tres veces Israel y María dijeron no. No hubo cuarta vez, "porque les dejamos claro que no queríamos saber nada de eso, que estábamos determinados a tener a la niña y que Dios diría…". Para más complicación Loreto llegó al mundo prematuramente, con 30 semanas solo de gestación. Así las cosas, sus padres dispusieron todo para bautizarla en el mismo quirófano. Se encargó de ello el progenitor, pues cuando hay riesgo de muerte la Iglesia Católica lo autoriza, incluso con agua corriente, si bien unos amigos les facilitaron agua bendita de Fátima. Sacramento mediante, los minutos corrieron en el quirófano. Esos minutos se convirtieron en horas, luego en días, semanas…

Loreto Coronado Moreno tiene ahora algo más de 5 meses (nació el día de San Fermín) y ha dejado asombrados a todos. ¿Qué dicen los médicos? "Pues ya no dicen nada. Están sorprendidos. Somos conscientes de que las personas con holoprosencefalia tienen un año de esperanza de vida, pero en este caso nos dicen que la niña ha roto cualquier esquema. Lo cierto es que está bien de salud dentro de lo que hay y su vida no corre peligro inminente", apuntan sus felices padres.

Fue tras la segunda operación en el cráneo cuando la ganadera asturiana Lucía Velasco la conoció, después de entablar relación con Israel Coronado a raíz de una visita de esta a Santullano para hacer un reportaje –tiene una agencia de comunicación– para una serie de cooperativas agroalimentarias durante la pandemia por toda España. "Si la niña sale adelante, bautizo una vaca con su nombre, nos dijo. Y así ha sido", celebra con humor el matrimonio.

Así que ahí está la xatina "Loreto", de apenas cinco días, esperando la visita de la bebé Loreto, convertida ahora en la "princesa" de su casa, en Parla (Madrid). "Sus hermanos la adoran, la cuidan, la protegen… Lo pasaron fatal cuando les contamos que posiblemente moriría nada más nacer y claro, ahora están inmensamente felices", concluye la pareja.