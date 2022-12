Carmen Álvarez Pérez: "La experiencia de vivir en otro país es inigualable"

La ovetense Carmen Álvarez Pérez trabaja en Swiss Re, una de las mayores reaseguradoras del mundo, como ingeniera de datos desde hace casi ocho años. Tras nacer su segunda hija lo hace a jornada parcial, "y es algo que mi jefe y todos mis compañeros entienden y respetan, saben que es algo temporal, aunque sin fecha definida, y valoran el tiempo que estoy disponible. Mi horario es flexible, si algún día necesito salir antes, puedo terminar mi trabajo cuando las niñas duermen, o compensarlo en otro momento, pero no tengo que dar explicaciones de por qué".

A los 22 años, en el quinto año de carrera de Ingeniería Informática, se fue de "Erasmus" a un pueblo del norte de Suecia, Luleå. Después "conseguí un trabajo de estudiante de verano en el CERN, en Ginebra, para tres meses. Allí trabajé con el equipo que se encarga de hacer el servidor de documentos, donde los científicos pueden subir sus artículos, vídeos y otros documentos, y más tarde conseguí un contrato de tres años diseñando y desarrollando aplicaciones para recursos humanos. El CERN es un sitio especial por muchas razones, una de ellas es la diversidad de gente que trabaja allí. Me ayudó a conocer otras culturas, a ver la vida desde otros puntos de vista y entender mejor a gente que piensa distinto a mí".

De cuando era niña recuerda "mis veranos en Ribadesella con mi familia, mis abuelos, tíos y primos por parte de mi padre, y el contraste con el paisaje una vez pasado el Negrón, cuando visitábamos el pueblo de mi madre, Villarramiel, en Palencia. Un plato que siempre me devuelve a casa es el arroz con leche. Descubrí que también lo cocinan en otros países, pero la receta asturiana es única". Hace 13 años que solo viene a Asturias de vacaciones, así que "tengo una visión limitada de la situación actual. Cuando me fui tenía ganas de conocer mundo, trabajar en otros países, aprender otros idiomas y culturas, pero de alguna forma parecía algo temporal. Esa visión cambió cuando después de un par de años trabajando fuera investigué el mercado laboral. Me di cuenta de que lo que laboralmente tenía no lo podría conseguir en España. Quizás ahora con más experiencia sería distinto, pero por lo que veo en familiares y compañeros, la conciliación y condiciones de trabajo que me ofrecen en Suiza serían difíciles de equiparar".

Considera "genial que los jóvenes viajen, trabajen fuera y conozcan otras culturas. Sin embargo, hay que hacer que la vuelta sea atractiva si la idea es que no se vayan para siempre. No tengo una fórmula mágica, pero lo que yo buscaría de un empleo es un sitio en el que se me valore, que me ofrezca proyectos interesantes y que me permitan crecer como profesional y mantener mi currículum al día, que me permita conciliar y en el que se cuantifique lo que hago y no cuánto tiempo estoy sentada en el escritorio. La pandemia ha dejado claro que la flexibilidad es posible, solo hay que proponérselo".

Fue complicado llegar a Suiza y "entender el sistema sanitario. Aquí hay que pagar un seguro básico obligatorio que incluye la mayor parte de los servicios que puedas necesitar. Puedes escoger con qué empresa contratarlo, la franquicia (desde 300 a 2.500 francos al año) y puedes escoger pagar seguros complementarios sobre este. Es difícil saber cuál es la mejor opción, incluso ahora que llevo 11 años viviendo en este país. Para mí el sistema de sanidad que hay en España es más lógico y solidario, aunque obviamente también es mejorable".

Vivir en el extranjero "tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Obviamente mi calidad de vida aquí es mejor que la que tendría en España, sino probablemente no me hubiese quedado tanto tiempo fuera. Ahora vivo en Zúrich, y aquí se habla alemán. Es un idioma difícil de aprender y eso no facilita la integración. A veces echo de menos la facilidad de comunicarme en mi lengua materna, sin tener que pedir cambiar al inglés en cuanto la conversación se vuelve un poco mas avanzada".

A los dirigentes políticos asturianos les pediría que "cuidasen de los servicios públicos, la sanidad y la educación en especial. Es muy importante que el colegio no sea solo un sitio donde aparcar a los niños. Ratios más bajas, valoración a la profesión, y modernización del método son las primeras cosas que se me vienen a la cabeza, además por supuesto de conciliación para que los padres puedan pasar más tiempo con sus hijos si lo desean".

Lo difícil es dar el primer paso para probar suerte fuera: "La experiencia de vivir en otro país es inigualable. El idioma es muy importante, pero aun solo con inglés es posible empezar. Hay que buscar oportunidades de forma activa, y nunca dejar de mandar un currículum por pensar que no lo vas a conseguir. Cuando recibí el email del CERN diciendo que me habían seleccionado como estudiante de verano no me lo podía creer, mandé la solicitud porque no había nada que perder, pero no me imaginaba que lo iba a conseguir. Es importante valorarse a uno mismo, yo he aprendido con el tiempo a pedir, con respeto, lo que yo creo que merezco y nunca he tenido un jefe al que eso le haya molestado".