El mediático cocinero asturiano José Andrés le ha enseñado a los estadounidenses, en horario de máxima audiencia y en uno de los "late show" más vistos de la televisión americana, cómo hacer un "arroz con leche requemado al estilo asturiano". Lo hizo, acompañado de sus hijas, Carlota, Inés y Lucía, en el programa "The Late Show with Stephen Colbert", en tono de humor y con el arroz humeando en directo. El motivo, el próximo estreno de su serie "José Andrés and Family in Spain", que se verá a partir del 27 de diciembre en Discovery +. Un viaje gastronómico con parada en Asturias.