Guía para no estar a uvas a la hora de las campanadas televisivas

Cada año las cadenas se visten de gala para comerse las uvas con la audiencia que no quiere salir de casa en las campanadas. Y este 2022 no va a ser distinto (salvo por la notable falta de la ya veterana Anne Igartiburu), con expectación incluida por ver el vestido de Cristina Pedroche. La madrileña Puerta del Sol concentrará la mayor parte de las miradas en Nochevieja.

La 1. Nada menos que 17 años llevaba Anne Igartiburu dando las campanadas en La 1 de TVE. Pero esta Nochevieja será diferente. La cadena ha prescindido de la presentadora el 31 de diciembre y la ha sustituido por Ana Obregón (su "partenaire" en 2020, que en 2021 tuvo que ser sustituida a última hora por culpa del covid y que con esta será la quinta vez que se coma las uvas con la audiencia) y el dúo "Los Morancos", que debuta en estos menesteres. Antes, será la hora del humor de José Mota con un especial: "¡Sálvese quien Putin!". Después será el turno de la música con "Feliz 2023".

La 2. La Nochevieja de La 2 tiene, desde hace un tiempo, nombre propio: "Cachitos de hierro y cromo". A partir de las 22.00 horas, el programa que rescata actuaciones del archivo de TVE propondrá "Cachitos Karaoke", la mejor selección para cantar desde casa. Y a las 23.00 horas será el turno de la gala "Ya no hay nostalgia como la de antes".

Antena 3. Tras haber conseguido las campanadas más vistas de su historia y ser la primera televisión privada en liderar, estas Navidades Cristina Pedroche y Alberto Chicote volverán a vestir sus mejores galas y a juntarse con los espectadores en los últimos minutos del año para recibir al 2023 en directo y desde la Puerta del Sol. Previamente, Eva González y Roberto Leal serán los encargados de conducir el especial "Adiós, 2022". Los presentadores despedirán el año recordando todo lo que ha pasado en esto últimos doce meses en Atresmedia, dando paso a bloques de "zapping". Antes de las campanadas, la cadena emitirá el filme "El hombre de acero" y, después, el ya tradicional karaoke "Cantando al 2023".

La Sexta. Cristina Pardo y Dani Mateo se vuelven a poner al frente de las campanadas de La Sexta. Pardo, presentadora de "Más vale tarde", repite, por sexto año consecutivo, y Mateo, presentador de "Zapeando" y colaborador de "El intermedio", se vuelve a poner al frente tras debutar el año pasado.

Telecinco y Cuatro. Risto Mejide y Mariló Montero, presentador y colaboradora del programa de Cuatro "Todo es mentira", respectivamente, presentarán las campanadas de Telecinco y Cuatro, acompañados de algunos de los colaboradores habituales del programa de las tardes.

TPA. Los presentadores del programa musical "Axuntábense", Anabel Santiago y Pau Santirso, serán los encargados de retransmitir las campanadas de Fin de Año en la Televisión del Principado de Asturias.

Pedroche anuncia su embarazo con la buena esperanza de repetir "sorpasso" en las audiencias

Cristina Pedroche está embarazada. La noticia ha saltado pocos días antes de que la presentadora y pareja del chef Dabiz Muñoz vaya a ponerse de nuevo al frente de las campanadas de Antena 3. Como cada año, la presentadora ha ido informando con cuentagotas de su vestimenta, todo un acontecimiento mediático que contribuyó a que el año pasado la cadena de Atresmedia lograra dar el "sorpasso" en las audiencias de Nochevieja: se convirtió en la más vista, por delante de la hasta entonces imbatible La 1 de TVE. Pedroche podría aprovechar la retransmisión de las campanadas para confirmar la noticia. Y podría optar por un "look" basado en el "body painting", es decir, pintar su cuerpo desnudo. "Voy a hacer algo que me llevan pidiendo desde el principio", ha adelantado. De hecho, en Instagram ha colgado un vídeo que podría ser una pista. En él se pasea desnuda (con zonas pixeladas) por los pasillos y los platós de Atresmedia. "Este año es el año. Es muy fuerte. Para mí es muy fuerte porque todos los años tiene que ser fuerte, bonito pero fuerte", adelantaba. "Habrá gente que lo entienda y gente que no, pero creo que a los corazones de todos los españoles vamos a llegar", añadía.