Aladro: "No sirve invertir en educación de excelencia si no se retiene al personal"

La astrofísica ovetense Rebeca Aladro tuvo la suerte de crecer en una casa llena de libros: "A mis padres siempre les gustó leer ciencia ficción y divulgación. Recuerdo con cariño libros escritos por Carl Sagan, Isaac Asimov y Stephen Hawking, que leí cuando estaba en las Escuelas Blancas de San Lázaro. Me fascinaban las explicaciones sobre la física y el Universo. Me esforzaba por comprender todas estas teorías extrañas sobre los quarks, el Big Bang y los primeros segundos del Universo, los agujeros negros y muchas otras cosas que escapan a la comprensión de la vida cotidiana".

Solo entendía la mitad de las cosas, "a lo sumo, pero la curiosidad ya estaba ahí. Pasó el tiempo, y durante muchos años básicamente continué leyendo divulgación y ciencia ficción. Las preguntas se acumulaban en mi mente: ¿qué había antes del Big Bang?, ¿cómo se forma y muere un agujero negro y qué sucede dentro? Algunas preguntas que, años después, cuando movida por la curiosidad comencé a estudiar Astrofísica, descubrí que aún no tienen respuesta. Resulta singular que decidas emprender una carrera para entender esas cosas raras, solo para descubrir que aún no tenemos respuestas para muchas de ellas".

Su primer congreso internacional de astrofísica se celebró en Taiwán en 2009 mientras estaba haciendo el doctorado. Fue su primera visita a Asia y quedó impactada "por el contraste cultural. Recuerdo el caos del tráfico y los taxistas conduciendo como kamikazes, una comida que era imposible de identificar, y la barrera del lenguaje, que a menudo me impedía comunicarme hasta en los niveles más básicos. Me fascinó la exuberancia de la naturaleza, sus bosques tropicales, y los templos, ya fueran budistas o taoístas, algunos de ellos escondidos en los rincones más remotos de las montañas. En aquel momento fui consciente de lo poco que sabía del mundo, y de que hay más de un paraíso natural aparte de Asturias. Ese viaje afianzó mis ganas de viajar por el mundo y descubrir más culturas y sociedades, aparte de la europea".

Al terminar su doctorado en el Instituto de Radioastronomía Milimétrica y la Universidad de Granada la contrataron en la University College London, donde estuvo un año y medio "dedicándome a desarrollar modelos químicos de galaxias. A continuación, estuve en Chile tres años como astrónoma de soporte en el telescopio ‘ALMA’, en el momento en que se llevaron a cabo las primeras observaciones, y el telescopio ‘APEX’, ambos en el desierto de Atacama. Luego estuve dos años en Suecia investigando la química del gas en galaxias oscurecidas".

Ahora, desde hace cinco años, "estoy en el Instituto Max Planck de Radioastronomía en Alemania trabajando con el observatorio ‘SOFIA’, que desafortunadamente ha sido recientemente retirado. Era un proyecto de la NASA y la Agencia Espacial Alemana. Se trata de un avión Boeing 747 que fue modificado para adaptarle un telescopio infrarrojo. El avión sube hasta la estratosfera, dejando así el 99,9% del vapor de agua de la atmósfera por debajo, lo que lo hace un observatorio único, porque no es ni espacial ni tampoco terrestre. Hacíamos tres campañas al año: desde el hemisferio norte y también del hemisferio sur, lo que lo caracteriza por ser un observatorio móvil. Los vuelos duraban diez horas cada noche, mientras recogíamos los datos para después procesarlos el resto del año".

La gente, la vida social y la comida: Asturias se echa de menos. "Uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. Aunque suene a tópico, es verdad. A día de hoy, he vivido en cinco países: España, Reino Unido, Chile, Suecia y Alemania. Todos ellos son diferentes en sus culturas, sociedades y lenguas. Todos ellos son únicos en ciertos aspectos. Pero ninguno puede rivalizar con la gente alegre y amable de Asturias, de su vida social, con sus terrazas y ambiente en las calles hasta bien caída la noche y, desde luego, como en Asturias, ¡no se come en ningún sitio! Y la sidra..., ¡ay, la sidra! Esa también se echa mucho de menos".

Cuando salió de Asturias para estudiar Astrofísica en Tenerife, hace ya 20 años, "era una joven tímida y vergonzosa. Distanciarme me ayudó a forjar un carácter más extravertido y a enfrentarme a problemas de todo tipo sin ayuda de gente cercana. Más que obstáculos, diría que la carrera de Astrofísica está llena de retos. Si quieres desarrollar un buen perfil, debes vivir en el extranjero al menos unos años. Tienes que aprender idiomas, dar charlas en congresos internacionales, viajar sola a otros países, y perder el miedo a lo desconocido. Mi profesión me enseñó a salir de mi zona de confort y a apreciar la diversidad de las personas y las sociedades. Aprendí que la mejor manera de superar un miedo o un obstáculo es enfrentarse a él y que, una vez que lo haces, la satisfacción es tan enorme que hasta llegas a engancharte un poco de las cosas difíciles".

Asturias tiene el gran problema de ser "una comunidad con una sociedad envejecida. La falta de trabajo y expectativas lleva a muchos jóvenes a emigrar a otras partes de España o al extranjero. Primero hay que recuperar el talento. De nada sirve invertir en una educación de excelencia en las universidades si después no se retiene al personal ofreciendo buenos puestos de trabajo con salarios competitivos. Un futuro próspero está íntimamente ligado a la inversión en investigación y desarrollo, y desafortunadamente Asturias está a la cola en comparación con la media nacional y otras comunidades autónomas".

La contratación de personal investigador por parte de la Administración pública "se puede mejorar mucho. Esto sirve tanto para Asturias como para el conjunto de España. Por mi experiencia y la de muchos colegas de profesión, volver a España es extremadamente difícil. Y si hablamos de Asturias, es prácticamente imposible. No solo por las pocas plazas ofertadas, cuando las hay, sino por los métodos de evaluación de los candidatos. Honestamente, no conozco ningún otro país que ponga tantos obstáculos para conseguir una plaza. Si quieres ser titular en un instituto de investigación público, como por ejemplo el CSIC, en raras ocasiones te escapas de las oposiciones. Eso implica meses, si no años de estudio, y muy a menudo unas tareas burocráticas muy engorrosas. Hay que presentar todos los méritos, que en caso de una carrera dilatada significan llenar una maleta llena de documentos que posiblemente nadie vaya a leer. Otros países usan métodos mucho mas ágiles y rápidos. Tu currículum, un plan de investigación de unas pocas páginas y alguna referencia son más que suficientes para obtener un puesto de trabajo".