Recuerdos asturianos del Papa enamorado de las montañas

Joseph Ratzinger pasó en contadas ocasiones veces por España durante su papado. En 2007 asistió en Valencia al quinto Encuentro Mundial de las Familias. Tres años después, en pleno año santo Xacobeo, pasó por Barcelona y Santiago de Compostela, donde fue recibido por los entonces Príncipes de Asturias, don Felipe y doña Letizia. Y en 2011, dos años antes de su renuncia, estuvo en Madrid, con motivos de la Jornada Mundial de la Juventud. Asturias quedó fuera de su agenda en todas esas ocasiones, pero el Papa mantuvo contacto con varios asturianos antes, durante y después de su papado.

"Acompañé a Don Gabino (Díaz Merchán) a tres encuentros con Joseph Ratzinger cuando era Prefecto del Dicasterio de la Fe. Guardo un gran recuerdo especialmente de uno de ellos, en el que lo encontramos en la plaza de San Pedro paseando", relata el párroco de San Pedro de Gijón, Javier Gómez Cuesta. El que años después sería el Papa Benedicto XVI, que falleció el pasado sábado, "vestía muy sencillo, con una boina, sotana y una cartera para documentos y sin ningún distintivo de cardenal. El diálogo fue muy cordial", indicó el sacerdote, que lo definió como "cercano y sencillo. No es el Ratzinger que algunos dibujaron aunque defender la fe no es fácil y era su misión".

Gómez Cuesta destaca que en aquel encuentro "sin protocolos se interesó por Asturias y por sus montañas ya que Ratzinger era de una zona montañosa". Su candidatura llegó a ser presentada en los Premios Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades antes de convertirse en Papa, comentó.

En la homilía de la misa hizo alusión ayer al Papa emérito Benedicto XVI. Reconoció que fue el promotor "del diálogo de la fe y de la razón y lo hizo con una brillantez enorme". "De cómo la razón tiene unos límites donde necesita la luz de la fe y como la fe para saber interpretar la realidad necesita también de la razón", señaló Gómez Cuesta, que remarcó la talla intelectual de Joseph Ratzinger y "los diálogos públicos mantenidos con los filósofos más importantes de su tiempo".

Más cercano a Ratzinger era el gijonés Miguel Ángel Cadrecha, a quien el teólogo aleman dirigió una tesis doctoral sobre San Juan de la Cruz, en 1977. "Nunca nadie me trató tan bien y con tanto respeto como Ratzinger, señaló Cadrecha, años atrás, en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA. En aquel tiempo, cuando Raztinger acababa de ser nombrado Arzobispo de Múnich y aún daba clases en la Universidad de Ratisbona, el futuro Benedicto XVI era ya "un verdadero maestro de la teología católica", lo que no impedía que se dirigiese a su discípulo gijonés "con una deferncia y educación increíbles, estando siempre pendiente de si tenía dificultades económicas". Tras su renuncia al papado, Cadrecha lamentó que Razinger se sintiese "débil" tras "soportar muchas traiciones a su alrededor".

También Ramón Durán, catedrático de Derecho, conoció en persona a Ratzinger, aunque en su caso fue un encuentro casual, que recordaba con cariño en 2005, cuando asumió el papado: "Me lo he encontré una vez en Roma, por la calle. Me acerqué a saludarlo y encontré a una persona de verdad encantadora. Una persona muy humana".

Raúl Bocanegra, catedrático de Derecho Administrativo, coincidió en numerosas ocasiones en la Universidad de Múnich con Ratzinger, que ya había sido nombrado Arzobispo. Fue en los dos años que permaneció con una beca del Gobierno alemán, en los años 1979 y 1980 tras sacar aquí la oposición de adjunto de Derecho Administrativo.

El que años después dirigiría la Iglesia "participaba en muchas actividades académicas". "Era un teólogo muy respetado y prudente y muy llano", dijo Bocanegra, que resaltó que sus intervenciones atraían a la gente. Ratzinger tenía entonces una "presencia social muy fuerte”"y demostraba ser "un hombre interesado por el mundo", asegura el jurista.