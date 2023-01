El Ministerio del Interior ha aprobado la declaración como entidad de utilidad pública de la Asociación The Conversation España, que llevaban esperando en la asociación desde hace cuatro años. Así lo ha recordado el periodista Rafa Sarralde, responsable de la primera edición en español de "The Conversation", una de las grandes plataformas mundiales de divulgación del conocimiento académico y científico, con la que colaboran autores de muchas universidades, entre ellas la de Oviedo. "La declaración tendrá efectos muy beneficiosos sobre nuestra actividad, que se sustenta gracias al apoyo de más de 70 instituciones", ha añadido Sarralde. La misión de "The Conversation", algunas de cuyas publicaciones tienen acogida en LA NUEVA ESPAÑA, es "ayudar a explicar la actualidad y ofrecemos respuestas a los desafíos globales basadas en los hechos y la investigación", explica los promotores.