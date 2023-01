El párroco de Teatinos vive en Roma la apertura de la capilla ardiente por Benedicto XVI

Las ganas de volver me llevaron, una vez más, a mi enamorada Roma. La edad y la salud de un Papa hicieron que, sin imaginarlo siquiera, me encontrara en un lugar y un tiempo que se han convertido en un pedazo ya de la historia. El mudo sonido de las campanas repicando anunciando la muerte fue sustituido por las señales de mi teléfono, y así, entre naranjos aventinos y mirando de frente a la cupola de las cúpulas, rememoré a este hombre bajo el último cielo del año, tan azul que parecía hubiese escapado del verano. Como él proclamó en Auschwitz, "en un lugar como este nos faltan las palabras, solo nos queda el silencio de un grito desgarrado frente a Dios, ¿por qué tanto silencio?, ¿y ahora?, ¿qué debería hacer yo?, ¿qué tendríamos que hacer todos?".

A mi alrededor la vida seguía: selfies siniestros, niños equilibristas sobre pinos milenarios, estatuas milenarias que recogían, una vez más, un hecho para la eternidad. No sé qué buscaba. Quizás un rostro que como el mío se condoliese con la noticia o tal vez una mirada que al cruzarse con la mía se hablaran diciendo: Dios lo tenga en su gloria.

Pero la vida terrenal seguía igual que siguió la de Joseph Ratzinger cuando abandonó su nombre por otro que le incluía en la numerosa lista de los Vicarios de Cristo, en su misma dualidad trágica, la debilidad de verse arrojado entre los dos peores demonios que acecharon su vida, el de un mundo que cerraba corazón y oídos a la fe, ante el cual debía seguir dando razón, y el de una Iglesia que percibía con mucho dolor, tan lejos de la verdad del Evangelio.

Descender la colina del Aventino con el Palatino es una experiencia inolvidable que, desde este viaje, ha alcanzado connotaciones nuevas. La bajé apresurado con la seguridad de que alcanzando la vorágine de la urbe encontraría gentes con mi mismo sentir, pero en una Roma atestada de turistas que se mueven en patinetes eléctricos, que engullen con voracidad lo mismo una boloñesa que un gelatto, y que lanzan monedas exigiendo el regreso a un Neptuno que se ríe de ellos porque sabe que exprimimos la existencia a martillazos, sin rastro del gozo que otorga la mesura, encontrar un solo gesto de pésame evidente se tornaba casi imposible.

Llegó la tarde y decidí fundir, como no podría ser de otra manera, a los pies del árbol navideño de San Pedro, contando las veces que sus luces remataban un ciclo de alumbrado… observando al Niño de madera, en medio de un simbólico belén de troncos inacabados a golpe de hacha, mis sentimientos con las mismas palabras que Joseph escribió un día, "el belén es expresión de nuestra espera, que Dios se acerca a nosotros, que Cristo se acerca humano a cada uno de nosotros". Y en esta Navidad del 22 Dios se acercó e inundó la debilidad humana de aquel Papa que vivió marcado por la grandeza y la debilidad de Juan Pablo II; quería volver a sus clases de teología, esconderse en sus libros de sabiduría humanista, pero la debilidad y la enfermedad de su mentor se hicieron conciencia en sus recuerdos y decidió quedarse a su lado. Ante su elección papal se sabía el menos apropiado, pero una vez más por amor a su Iglesia asumió una tarea que no era la suya. En apenas ocho años se dio cuenta de que aquel extraño mundo que le circundaba era impermeable a sus palabras y a sus sueños de teólogo. Intelectual que sabía de metas, pero humano, demasiado humano, incapaz de dominar los medios, los entresijos que le llevaran a esa meta, y acechado por la debilidad, no queriendo verse sometido al calvario final de su antecesor, tuvo la honestidad intelectual, moral y humana de ponerse a un lado y volver a ser lo que siempre había sido, un hombre humilde, pero un hombre de Dios.

Aquella misma noche, en Navona, a escasos minutos de comenzar el nuevo año, un mimo, testigo mudo como yo del suceso, actuaba por toda la Piazza a las sombras de cientos de viandantes, pero nadie le hacía caso. Trágica coincidencia.

En la madrugada del segundo día estrenado me acerqué a la basílica de San Pedro, mucha gente triste, demasiado ruido mediático, y él, como siempre, silencioso, vestido de Cristo, a todos nos susurraba la humildad de su vida, de su obra, de su pontificado. Muchos nunca le entendieron, pero todos estamos agradecidos de sus palabras serenas.