"La incapacitación judicial suponía un abuso para muchas personas con discapacidad. Ya no hay tutelas porque la nueva ley de centra en los apoyos. Yo soy el apoyo de mi hijo, pero si la Administración, si los bancos, si las empresas no lo reconocen… No es un problema de la ley, es un problema de la sociedad que aún no se ha enterado del cambio. Estamos pasando un vía crucis para recuperar la cuenta que nos han bloqueado". Marian Ferrús es la presidenta de la asociación Plena Inclusión Comunitat Valenciana y es la mamá de Pablo, un joven con discapacidad intelectual con un grado reconocido del 73%.

En el mes de octubre, Marian recibió una carta de la Conselleria de Igualdad donde le comunicaban que la cuenta donde ingresaban cada mes la ayuda a la dependencia a su hijo estaba bloqueada y que por eso no podían realizar el pago. No era la única. Más de 2.400 personas en la Comunitat Valenciana estaban a principios de diciembre en la misma situación ya que los bancos habían decidido bloquear esas cuentas como una medida antifraude ante la necesidad de actualizar los datos y la desaparición de la figura del tutor legal y de las sentencias de incapacitación judicial. Hoy son 400 las personas que siguen sin percibir las prestaciones de la dependencia y el hijo de Marian es una de ellas. Así, casi más de tres meses después del ultimo ingreso, esta familia sigue sin cobrar la ayuda y ha pagado de su bolsillo más de 3.000 euros para que su hijo siguiera recibiendo la terapia ocupacional las sesiones de logopedia y el resto de atenciones que recibe gracias la prestación de la ayuda a la dependencia que supone un ingreso mensual que ronda los 730 euros al mes. “En mi familia ya hemos gastado más de 3.000 euros al no recibir la ayuda a la dependencia por el bloqueo de la cuenta. Porque lo principal es que Pablo reciba las sesiones que necesita y siga con su rutina. Pero es increíble un año después del cambio de la ley los bancos adopten una solución que nos ha dejado indefensos y nos ha traído muchos problemas porque no se han enterado de lo que ha cambiado”, explica la mujer. La Fiscalía reacciona Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica, se ha hecho eco del problema de miles de familias que han visto vulnerados sus derechos por el desconocimiento de la nueva normativa y la reacción de la Fiscalía General del Estado ha sido inmediata. Desde Plena Inclusión Comunitat Valenciana ya les habían advertido del problema y la Unidad de Discapacidad y Personas Mayores no ha dudado en mediar de forma directa con las entidades bancarias implicadas mientras trabaja en protocolos de actuación para que no ocurra nada similar desde le sector servicios. Para volver a activar las cuentas, las entidades bancarias obligan a los titulares a personarse en las oficinas. Independientemente de su grado de discapacidad reconocido o de sus limitaciones. Así lo hizo Marian con su hijo. Y así consiguió desbloquear la cuenta. "Fuimos allí y sobre una tablet mi hijo hizo una especie de rúbrica. Hay casos y casos, peor no se tienen en cuenta y los ancos obligan a acudir a la oficina de forma presencial", explica. La mujer recuperó la cuenta pero la Conselleria no le ha ingresado aún el dinero de la dependencia de su hijo. Desde la Conselleria de Igualdad aseguran que para realizar el pertinente ingreso de la ayuda pública es "imprescindible el certificado de titularidad de la cuenta". Burocracia pendiente Sin embargo, en la carta que recibió esta familia lo que le piden es “o un certificado de desbloqueo de la cuenta o un documento de una cuenta nueva, en el caso de que la hubiera abierto a nombre de mi hijo. Pero no ha sido así. A mí me piden el certificado de desbloqueo de la cuenta y, aunque el banco me dijo que me lo enviaría en una semana (y fuimos ala ofricina el 7 de diciembre), no ha sido así”, explica la mujer, que sigue esperando una solución mientras sufraga de su bolsillo los gastos de su hijo. “Yo no quise abrir otra cuenta porque ahí tengo domiciliados los recibos de los servicios que tiene mi hijo. Agradezco el trabajo de la Conselleria, porque sé que han actuado con interés y rapidez en este asunto. Agradezco la labor de la Fiscalía, por el mismo motivo. Pero la realidad es que hay familias, como la mía, que estamos sin una solución y nos urge una respuesta. La ley ha cambiado y la sociedad ni lo sabe”.