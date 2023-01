El obispo asturiano Martínez Camino, en Roma: "Concelebrar en el funeral con el Papa era para mí una deuda con Benedicto XVI"

El jesuita Juan Antonio Martínez Camino (Siero, 1953), doctor en Teología y obispo auxiliar de Madrid desde 2007, viajó ayer desde España a Roma para rezar, desde la proximidad, por el Papa emérito, fallecido el pasado día 31 de diciembre. Será testigo y partícipe de unos días históricos ya que hoy el asturiano va a concelebrar con el Papa Francisco en el funeral por Joseph Ratzinger. A continuación relata, en primera persona, su relación y las enseñanzas que le deja el difunto.

Su relación con el Papa emérito. Conocí al cardenal Ratzinger en 1993 en El Escorial. Él pronunció la lección de clausura de un curso de verano de la Complutense que un servidor organizaba con González de Cardedal. Me dijo que no conocía Toledo y le preparé un día de visita a la ciudad del Tajo. Lo llevé en mi pequeño Opel Kadet, de segunda mano. Pasamos un día estupendo en el que disfrutó mucho, aunque era el 10 de julio y hacía un calor tremendo. Quiso visitar la tumba de El Greco. Gozó contemplando el Expolio y el Entierro del Conde de Orgaz. También, de la hospitalidad del cardenal Martín González y de monseñor Calvo, canónigo que nos guió con gran competencia. Al volver a Madrid, me regaló y me dedicó un libro suyo sobre Europa. Pasados los años, en 2007, el papa Benedicto tuvo el gesto enorme de elegirme obispo. Antes de todo esto, yo había leído con fruición muchas de sus obras, en particular, el famoso "Informe sobre la fe", que me impactó muchísimo. Formulaba de modo genial un diagnóstico sobre la situación de la Iglesia posconciliar que uno barruntaba sin llegar a aclararse del todo. Recuerdo que lo compré en Madrid recién publicado, en 1984, y me lo leí en el tren de vuelta a Frankfurt, donde por entonces estaba trabajando en la tesis doctoral. Naturalmente, también había leído ya su "Introducción al Cristianismo". Otro momento de cercanía al papa Benedicto fue durante la inolvidable Jornada Mundial de la Juventud de 2011, en Madrid.

Su presencia en el funeral en Roma. Esta tarde –por ayer– he llegado a Roma y he podido visitar la capilla ardiente en San Pedro y, si Dios quiere, concelebraré con el papa Francisco en el funeral por Benedicto XVI. Era para mí una especie de deber y de deuda con él. Ha sido emocionante poder rezar muy cerca de los restos mortales de esta gran figura de la historia de la Iglesia, a quien tanto debemos.

El legado que deja a la Iglesia y a los católicos. Tal vez es pronto todavía para calibrar la magnitud del legado de Benedicto XVI a la Iglesia y a la Humanidad. En mi opinión, ha sido un enviado de Dios con una misión importante. Él ha sido el papa más teólogo de la época moderna. Y, además, antes de ser papa, ya había ofrecido su saber e inspiración teológica a la Iglesia, primero como perito del Concilio Vaticano II y luego como teólogo de san Juan Pablo II. Todo ello le ha permitido aportar una contribución decisiva a la evangelización de la modernidad. Los antiguos Padres de la Iglesia fueron pastores teólogos que evangelizaron la cultura grecorromana. De modo semejante, Benedicto XVI puede ser considerado un "padre de la Iglesia" de nuestros tiempos. Su obra ha sido muy importante para el empeño actual de la Iglesia, cuya tarea más que modernizar el cristianismo es evangelizar la modernidad. Porque, igual que los antiguos padres conocían muy bien la filosofía y la cultura grecorromana, Benedicto XVI conocía muy bien la filosofía y la cultura moderna y, como aquellos, no se plegó a ella, sino que distinguió lo asumible de lo inasumible en un ingente discernimiento crítico desde el Evangelio. Pero toda esta labor y misión de Benedicto XVI habrá de ir dando su fruto en los próximos decenios, por no decir siglos.

¿Qué inspiración le deja? La inspiración que nos deja Benedicto XVI es estupenda y luminosa. A los pastores de la Iglesia nos muestra cómo la caridad y la humildad no están reñidas con la verdad y la firmeza. No debemos ser desafiantes ni temerarios, pero tampoco pusilánimes ni acomplejados. Hemos de ser agradecidos, por haber sido llamados a ser estrechos colaboradores de la Verdad, que no es una simple teoría, sino una persona única, Jesucristo. No somos dueños de la verdad, pero no debemos avergonzarnos de que la Verdad se nos ha dado y se nos da. Y sin verdad no hay libertad, ni para las personas ni para los pueblos. Benedicto XVI es una figura grande, que hay que seguir conociendo. A todos los cristianos nos inspira un modo de estar en nuestro mundo moderno tan lejos de prepotencia alguna como de ningún complejo de inferioridad.