La galerna del 44 vuelve a Lastres

El 6 de septiembre de 1944, Simón Gallego, un marinero llastrín que entonces tenía 18 años, miró a los ojos de la mar transformada en la muerte misma. Era una galerna. Aquel temporal dicen que fue "la ira de Dios" y se llevó a trece pescadores de Lastres, entre ellos a un hermano y cuatro primos de Simón. Gallego falleció en abril de 2020 con 94 años, convertido en el último superviviente de la tragedia y hoy, su nieto, el pintor maliayés Guillermo Simón, le rinde homenaje –a él y a todos los fallecidos en la mar– con una instalación pictórica permanente en los portones de los almacenes de pescadores.

El poder del mar. El mismo que se desató en aquella galerna. Eso es lo que se ve en las veinte obras de Guillermo Simón que han sido reproducidas a gran formato y que ocupan los portones de los almacenes del puerto de Lastres. Son veinte imágenes tomadas de la serie "Geografías del mar" que Simón pintó en 2015. En todas ellas se muestra el mar desplegándose con toda su furia. Tal cual lo vio muchas veces el abuelo del artista, que en 2016 contaba para LA NUEVA ESPAÑA, su experiencia de aquel aciago día: "¿Que cómo ye una galerna? Pues cómo va a ser, manín del alma, ye criminal. El mar restalla y el viento suena. Dios nos libre, manín, Dios nos libre".

La instalación nace de una propuesta de la Cofradía de Pescadores Santa María de Sábada "en aras a contribuir al enriquecimiento y mantenimiento del patrimonio marinero y pesquero llastrín". Simón era el artista idóneo para este proyecto artístico pues su obra no solo está focalizada en el mar, sino que también pasó en Lastres su primera infancia. Allí, asegura, nació su vinculación emocional con el mar, que le ha llevado a retratarlo de mil maneras, en un espacio pictórico que está a mitad de camino entre la abstracción y el expresionismo. Simón eligió la serie "Geografías del mar" por "la potencia que tiene, muy expresiva y lírica a la vez".

Esta intervención, que espera que sirva como aliciente turístico que aumente los encantos de Lastres, que no son pocos, es también su homenaje personal a su abuelo, con el que estaba muy unido. Simón Gallego llevaba muy dentro el recuerdo de aquella galerna. Al punto de que setenta años después de la tragedia –cuando se la contó a este periódico– aún se le quebraba la voz. Así contaba: "Yo iba a popa para no sentir los golpes de mar y había dos vieyos, unu al que llamaben el Tato y otru al que llamaben Lavasón, que iben cagaos de mieu. Y yo más. Pero aquellos lloraben como dos bandidos. ¡Y es que sabíenla toda! Sabíen que no teníamos carbón pa llegar a puerto. Ya me veía perdíu, manín. ¡Perdíu! El mar restalla y el viento suena. Dios nos libre, manín, Dios nos libre. Y menos mal que estoy aquí pa contalo. Ye criminal ver dónde estás metíu y la mar que te come, que te come. Y que estás volviendo a tierra y la mar que te come y tú diciendo, hala, motorista, aprieta, dale, pa que no nos garre el temporal".

Simón Gallego sobrevivió a la galerna y pese a ello, volvió a pescar.

–Pero volvió a salir al mar...

–Ay manín, eso es lo que digo yo. Volvíemos. Eso es lo que diz todo el mundo: que por qué volvíemos a salir a pescar. ¿Y les fabes? ¿Cómo les ganábemos entonces? Había que ganalo, manín.