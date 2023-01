El testamento vital creció un 17% en un año y se hace más accesible en Asturias

Desde ese 2008 en que entraba en vigor el testamento vital, en Asturias aún no se llega al 1% de la población que lo ha registrado. En concreto, en el último balance del Ministerio de Sanidad de final del pasado año, en Asturias habían firmado sus instrucciones previas 9.191 personas (3.452 hombres y 5.737 mujeres; en dos casos no consta el sexo). Hay más de 80 instrucciones hechas por menores de 30 años y más de 5.000 entre los adultos de más de 65 años. En porcenaje, hay más firmantes en Asturias que la media nacional. Por comunidades, donde más testamentos vitales registrados hay es en Navarra (la única provincia que supera el 2%); le siguen País Vasco, Rioja, Cataluña, Baleares, Aragón. En séptimo lugar estaría Asturias. En los niveles más bajos, casi irrisorios, está Ceuta y Melilla, Extremadura y Murcia.

Pero esa tendencia tan baja parece estar cambiando, con un cercimiento de casi un 20% de los resigros realizados en Asturias en solo un año. Y más que se pueden impulsar con la puesta en marcha de un programa piloto en Gijón y en Avilés que quiere facilitar los trámites.

Sobre el crecimiento detectado en el último año, en gran parte se atribuye a que la regulación de la eutanasia le ha dado un impulso considerable al testamento vital. Sobre todo dándolo a conocer algo más de lo que se conocía hasta ahora. Y dejando claro que, pese a la habitual confusión, un testamento vital no es una solicitud de eutanasia.

"El documento sólo es lo que permite a los ciudadanos manifestar anticipadamente los cuidados y tratamientos que desean recibir cuando ya no puedan tomar decisiones. Por ejemplo, se puede decir que quieres morir en un hospital y que intenten hacer todo lo posible contigo para dejarte con vida, o no; cada uno manifiesta lo que quiera", recalca Fernanda del Castillo, presidenta de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) Asturias.

Lo que sí hay que tener en cuenta es que, en el caso extremo de que una persona quiera hacer valer su derecho a la eutanasia para que se ponga fin a lo que considere un sufrimiento insoportable e irreversible, la única forma de tener acceso es si previamente tiene dictado un testamento vital donde así lo haya indicado.

En ese impulso que ha tenido en el último año el testamento vital, que ha llevado a que crezca más del doble de lo que lo venía haciendo, también tiene mucha culpa la asociación de DMD, que ha incrementado las charlas y conferencias por toda la región hablando del tema. Y que también ha ejercido de martillo pilón ante la administración asturiana para darle impulso a unas instrucciones que ayudan a las familias y a los propios médicos.

Con el impulso de la asociación, la Consejería de Salud ha puesto en marcha recientemente un programa piloto para facilitar la tramitación de testamentos vitales. En colaboración con las trabajadoras sociales de los centros de salud de las áreas sanitarias III (Avilés) y V (Gijón) –y luego se extenderá a toda Asturias– el programa busca que ya no sea obligatorio que las personas presenten el documento de instrucciones en el registro de la Consejería, en Oviedo, sino que podrán hacerlo en sus propias áreas.

Hasta ahora existían tres formas de formalizar el testamento vital: ante notario y pagando por ese registro; ante un funcionario acreditado en la Consejería de Salud, en Oviedo; o ante tres testigos que deben firmar y dejar consancia de su DNI. La posibilidad de buscar testigos a veces supone trabas, pues existen límites en cuanto a la vinculación con el interesado; y el otorgamiento ante funcionarios de la Administración obligaba a un desplazamiento que se quiere evitar. Ahora habrá la posibilidad de que dicho otorgamiento lo realicen las trabajadoras sociales de los centros de salud. "Las trabajadoras sociales ya eran, en muchos casos, las que resolvían dudas sobre el testamento vital a la gente; ahora además, según ha informado la Consejería, harán el otorgamiento y resto de trámites", aplaude Fernanda del Castillo que espera que sea tan efectivo como lo fue en Navarra.

Fefa Fernández: "Para bien o para mal, sobre las cosas importantes quiero decidir yo"





Fefa Fernández es de Santianes de Pravia aunque reside en Oviedo. Desde los 18 años –y tiene 75– "yo tomo mis propias decisiones; para bien o para mal, son mias", recalca. Y una de ellas fue tener un testamento vital. Suele decir a los que la rodean que "acepto consejos, pero que nadie me obligue a hacer algo de lo que me arrepienta. Y desde luego, las cosas importantes quiero decidirlas yo". Con esa convicción, un día se encontró por la calle "con una amiga que iba a una charla del doctor Montes en la biblioteca del Fontán. Y decidí acompañarla. Le oí hablar y salí convencida de que yo quería tener mi testamento vital". No tenía que imaginar demasiado para saber que pueden darse las circunstancias en las que no puedas expresar tu voluntad, así que mejor hacerlo cuando se puede y evitar que un familiar o un sanitario decida por tí, alargue los tratamientos o llegue a extremos que la propia persona no compartiría. "Mi marido fue diagnosticado de alzheimer con 56 años y su enfermedad durante 13 años me marcó tanto... que quería dejar claro que yo no quiero que me alarguen la vida si se diera el caso", explica. Le costó poder tener su documento; "hasta acabé en la policía porque un funcionario no me querían recoger el documento". Pero eso fue hace años.