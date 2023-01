Los Premios Amas, los galardones oficiales a la música asturiana que se llevan otorgando desde hace casi 20 años, ya están en marcha para seleccionar a los mejores del 2022. El plazo para votar en internet la que es la XVIII edición de estos premios se ha abierto este lunes y concluirá el 12 de febrero. El público puede votar a través de la página web de Premios Amas.

En esta edición hay 22 categorías de premios y existen cuatro nominaciones por cada una. Tanto las categorías como los nominados han sido propuestos por el Anuario de la Música en Asturias y ahora queda el paso de que por votación popular se seleccione a los mejores. El año pasado se recibieron 104.500 votos y en esta edición los organizadores esperan superar ese número.

Los XVIII Premios AMAS han sido presentados en la sede de la Sociedad General de Autores y Editores de Oviedo por el miembro de la organización de los premios, David Serna, el director general de Cultura y Patrimonio del Principado de Asturias, Pablo León, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, José Luis Costillas, y la directora de Antena y Programación de RTPA, Lucía Herrera.

En esta edición se recupera la categoría de 'Directo' después de dos años, en los que no aparecía dado que no había música en vivo por culpa de la pandemia del covid.

David Serna se ha mostrado especialmente satisfecho por haber recuperado este apartado por lo que supone de que en 2022 se haya podido disfrutar de música en directo en Asturias.

Una vez elegidos los galardonados, la gala de entrega de los Premios AMAS tendrá lugar el próximo 24 de febrero en el Teatro Filarmónica de Oviedo.

David Serna ha destacado la incorporación este año 2022 de muchos artistas jóvenes, así como el alto volumen de producción de videclips y la incorporación de jóvenes y de cada vez más mujeres en trabajos musicales.

La redacción del Anuario de la Música en Asturias otorgará los premios AMAS de Honor que en la edición del pasado año recayeron en Víctor Luque, Manu Velasco y el Festival de Jazz de Tolivia.

Por categorías, los premios buscan aspirantes entre los siguientes seleccionados:

Voz:

Fredy Kostia / Esther Yuste / Marcos Alvarez / Susana Gudin

Bajo:

Julio César Fernández Gayo / Sil Fernandez / Fonso Pais /Juan Carlos Vega Cabo

Batería:

Israel Sanchez / Leo Duarte / Eva Diaz Toca / Jose Mora

Guitarra:

Alberto Sebares /Angel Parada / Dani G. /Javi Monge

Teclados:

Richard García / Hirám Zúñiga / Mario Herrero / Adrián Carrio

Otros instrumentos:

Eladio Díaz (Saxo)/ Sergio Pevida (Cajón) /Sonia Valencia (Flauta) / David Varela (Acordeón)

Gaita:

Banda Gaites "El Penedón" de Castropol / Banda Gaites El Gumial / Banda Gaites Ribeseya / Banda Gaites Conceyu Candamo

Letras:

Boni Perez / Ruboh Unomasuno / Luis Nuñez / Héctor Tuya

Producción:

Rod Feijó / Álvaro Bárcena / Fernando Malva / Pablo Lato y Sergio García

Electrónica:

Jairo Beltrami / Hugo Rolán /Llevolu'l Sumiciu /Manglés

Directo:

Dixebra / La Tarrancha / Ilegales / The Forrest Band

Portada y diseño:

Noelia Amieva / Laura Meixús / Alejandro Famos /Pablo Llana

Videoclip:

Elena Roman (Te Superé de Adriana Melo) / Luis Trapiello (La Sole de Valtiala) /Muñeco Vudú (Un Gran Trabajo de Muñeco Vudú) /Jose Luis Velazquez (Viento Aureo de Crusade of Bards)

Canción Folk:

Valses de la garrapiella "La Garrapiella" / Les tos nales, de Jose Manuel Tejedor /L'Aremu de "Guieldu" / y Soul Dream, de Bango.

Disco Folk:

La Casa Vieya, de "Slum Suit" / Coral y maera, de "Algaire" / Burbús, de Burbús / Fabril de "Fruela 757"

Canción rok:

The Rain, de "The State of Crime & Science" /Panic Attack, de "Mystereo" /Mentís, de "Soax" / El Altar del Olvido, de "Unexpectance"

Disco Rock:

Llegó Godot, de "El Malo" / Spitting Blood, de "Blast Open" / Daimon, de "Warcry" / y El Instante Perfecto, de "Mala Testa"

Canción otras escenas:

Fuerces pa Baillar, de Alfredo Gonzalez / Always on my mind, de Claudia Gascogne / Ser Esquivo, de Sylvain Woolf / Breaking my Heart, de Angel Miguel & The Travellers

Disco otras escenas:

Sigamos Vivos, de "Muñeco Vudú" / El Resto del Camino, de Fran Juesas / Revolucion-Relevacion, de "Voodoo Grass" / Fin de Temporada, de "Deville & La Fuerza"

Canción música urbana:

Los Días no son Días sin ti, de Corix FT Eva Hevia /Un Verano Contigo, de Ácida /Paxarina, del Mostru L'horru / Me Desbarata, de La Ziega

Artista o grupo revelación:

Fer Iglesias / Rita Ojanguren /Diego Rodriguez / Mónica Morado

Músicas de cine:

Jorge Diego Valera (Zoe & Renée) / Alberto García (Vamos a volvernos locos) / Isaac Turienzo (El Hogar) / Fernando Romero (Lata de Sardinas)

Todos los interesados en votar pueden hacerlo en la siguiente página web: https://premiosamas.com/premios-amas/?id=2023