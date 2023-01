El interés por el Principado como plató cinematográfico se dispara en 2022

Aumenta el interés de las productoras cinematográficas por Asturias. La Film Commission del Principado recibió a lo largo de 2022 135 consultas; el año anterior fueron 92, lo que supone un incremento por encima del 46 por ciento. Las consultas que se atendieron en el último año se referían a programas de televisión (24 en total, 8 de ellos documentales); 15 cortometrajes (14 de ficción y uno de no ficción); 13 largometrajes (6 de ficción y 7 de no ficción); nueve series; 13 proyectos de publicidad; 12 videoclips y otras 49 consultas menores, por cuestiones técnicas, sesiones fotográficas o de vídeo o audiovisuales de estudiantes.

Por supuesto, no todos esos proyectos se concretaron en el año. Algunos ya están rodados pero aún no se han estrenado, otros no han empezado el rodaje. En algunos casos, el interés no fue a más.

La Asturias Film Commission está integrada en la Spain Film Commission, depende de la Consejería de Cultura y tiene su sede en Laboral Ciudad de la Cultura, en Gijón. Se constituyó en 2016 para "facilitar información, apoyo y asesoramiento para el desarrollo en Asturias de proyectos cinematográficos nacionales e internacionales". Se encarga de "gestionar los permisos de rodaje en la región, orientar sobre localizaciones, coordinarse con otras instituciones y contactar con proveedores audiovisuales locales, entre otros servicios".

Desde la creación de su Film Commission Asturias ha acogido numerosos rodajes. Entre ellos están el de la película "El secreto de Marrowbone" y la serie "Alma", producida y estrenada el pasado mes de agosto por "Netflix", ambas del ovetense Sergio G. Sánchez. También "Bajo la piel de lobo", el primer largometraje del director noreñense Samu Fuentes, protagonizado por Mario Casas; y "MAUS", el primer largo de otro ovetense, Yayo Herrero, que se presentó en el Festival de Sitges.

La Asturias Film Commission también está implicada en el rodaje de "La Zona", una serie creada por los hermanos Alberto y Jorge Sánchez-Cabezudo para "Movistar+"; la comedia "Si yo fuera rico" de Álvaro Fernández Armero que produjo "Telecinco"; "Lo que arde" de Oliver Laxe, que ganó el premio del jurado en la sección "Un certain regard" del Festival Internacional de Cine de Cannes en 2019 y a día de hoy es la película más vista en gallego.

"La influencia" de Denis Rovira en 2019 y "Nasdrovia" de Marc Vigil, producida por Globo Media para "Movistar+".

Uno de los rodajes recientes es el éxito de taquilla "A todo tren. Destino Asturias" de Santiago Segura, que fue la película española más vista del año 2021 superando el millón y medio de espectadores.

En este último año 2022 Asturias fue escenario de los tres anuncios de la Lotería de Navidad, rodados en Castrillón, Avilés, Siero, Somiedo y Gozón, y de un capítulo de la serie "Vampire Academy", producida por "NBC Universal" para "Peacock TV" y basada en la saga de novelas de Richelle Mead, que tuvo de fondo la playa de Andrín, en Llanes.

La Asturias Film Commission cuenta con un directorio "online" de profesionales y empresas del sector audiovisual con base en Asturias, entre los que hay técnicos, actores, empresas de transporte, de catering y alojamientos, y que cuenta actualmente con 144 inscripciones. Además, dispone de un catálogo de localizaciones privadas a lo largo de la comunidad en el que figuran ya 87 emplazamientos. En 2022 amplió su colaboración con el Festival Internacional de Cine de Gijón, participando en nuevos programas formativos y en la organización de las jornadas para profesionales FICXPro.