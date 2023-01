806 caracteres augue massa, molestie eget lacinia sed, adipiscing non orci. Proin tempus semper nisl a pharetra. Donec pulvinar risus vestibulum eros placerat a vehicula odio volutpat. In enim diam, elementum vitae iaculis ultricies, viverra ut magna.

Un estudio elaborado por investigadores españoles y publicado en la revista científica "International Journal of Mental Health and Addiction" ha determinado que el 70 por ciento de las personas atendidas por problemas de salud mental o adicciones tiene ambos problemas de forma simultánea.

El estudio ha sido elaborado por autores pertenecientes a Socidrogalcohol y el grupo Prevengo, de la Universidad Miguel Hernández, junto con otros organismos como el Hospital de Cabueñes y el Instituto de Investigaciones Sanitarias del Principado de Asturias, (ISPA). El objetivo era explorar las diferencias en prevalencia, perfil sociodemográfico y clínico, tratamiento farmacológico y perspectiva de género de la concurrencia de "Trastorno por Uso de Sustancias (TUS)" y "Otros Trastornos Mentales" entre redes específicas de tratamiento de adicciones y redes de salud mental.

Se trata probablemente del estudio de prevalencia de comorbilidad psiquiátrica y adicciones con una muestra más grande jamás realizado en España. Cuenta con una muestra representativa de más de 15.00 usuarios de las dos redes de salud mental y más de 65 profesionales en 15 comunidades han aportado datos en este estudio.

Los resultados del estudio revelan una prevalencia muy alta de ambos diagnósticos. Así, 7 de cada 10 pacientes presentan ambos trastornos. Son comorbilidades muy frecuentes, aunque no todos los pacientes con adicción tienen una patología mental y viceversa.

Según sus autores, "estos hallazgos deben ayudar a adaptar la respuesta al tratamiento con mayor precisión y eficacia". En la red de salud mental, el 68,9 por ciento de los pacientes presentaba diagnóstico actual de TUS (59% excluyendo el tabaco), siendo las sustancias más presentes el tabaco, alcohol, cannabis y cocaína.

La realidad asistencial es que desde los años 80 hay en España dos redes para tratar a un mismo paciente que tenga un trastorno adictivo y a la vez padezca de otro u otros trastornos mentales. Esto da lugar a que en ocasiones la comorbilidad se maneje de manera paralela, lo que puede dar lugar a déficits que aumenten la morbimortalidad y el abandono del tratamiento.