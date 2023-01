Ignacio Echeverría, una vía a la santidad

Ignacio Echeverría, conocido como el "héroe del monopatín", fue asesinado en junio de 2017 en los atentados yihadistas de Londres al enfrentarse a tres terroristas y evitar la muerte segura de una pareja que estaba siendo apuñalada. Una muestra de coraje que podría abrir al joven ferrolano de origen asturiano una vía a la santidad. Su padre, Joaquín Echeverría, solicita para fortalecer el proceso –arduo y aún lejano– dos tipos de testimonios: el de los que conocieron a su hijo y el de las personas que, aun no conociendo a Ignacio, "han visto en su vida y en su muerte, un ejemplo y una ayuda para mejorar la propia vida y la de los demás".

Joaquín Echeverría nació en Montoro, Córdoba, pero vivió en Cangas de Onís "hasta que fui a la Universidad. Toda mi familia es asturiana, y la mayor parte de mis hermanos nacieron en Oviedo, en la calle Martínez Vigil, todos viven en Asturias". Explica a LA NUEVA ESPAÑA que "en el cielo hay miles de millones de personas santas que podrían ser canonizadas, la Iglesia elige a algunos por su idoneidad como modelo. Ignacio, en la sencillez de la vida que llevó, es imitable y por eso es un buen modelo si se tienen cuenta que entregó su vida por salvar a otros, que imitó a Cristo que dio la vida por salvarnos".

"Nadie normal, como era él", podría imaginarse el eco que tendría su muerte", afirma Joaquín Echeverría, quien subraya que "Ignacio llevó una vida de fe, testimoniada por muchas personas, y murió de una forma singular con una muestra de generosidad inconmensurable. Eso facilita la apertura del proceso".

"Hay personas que se dirigen a mí como si fuera algo del otro mundo", indica, "siendo mi única singularidad que uno de mis hijos arriesgó su vida por salvar la de otros. Pienso que esa emoción lleve a algunos, si son creyentes, a pedir favores por su intercesión. Espero que esas personas den su testimonio. Las personas que conocieron a Ignacio, si cuentan el recuerdo que les dejó, pueden contribuir a hacer un perfil de Ignacio, de su vida y de sus manifestaciones de fe, en los diferentes ambientes sociales en los que desarrollaba su vida. Las personas que no lo conocieron, pero que lo ven como un ejemplo, pueden contribuir a la fama de santidad, que es una condición necesaria".

"Si a Ignacio se le considerara mártir, no necesitaría milagros para ser considerado beato", añade, "pero creo que va a entrar por la nueva vía que abrió el Vaticano apenas un mes después de su muerte, del que da la vida por los demás, esa vía requiere milagro. Se le puede declarar Siervo de Dios de acuerdo con la vida que llevó, pero para dar un paso más, es necesario un milagro reconocido por la Iglesia católica".

En ese sentido, hace poco tiempo le escribió una persona "que iba a ser sometida a una operación de gran riesgo. Le dije que pediría su intercesión a Ignacio. Después de la operación me escribió desde la cama del hospital y me dijo que le debía un milagro a Ignacio porque los cirujanos al abrir no encontraron los motivos de alarma, al parecer habían desaparecido. El sentimiento de esa persona me emocionó".

¿Cuáles son los pasos y plazos a partir de ahora? "No entiendo gran cosa de derecho canónico. Lo primero era encontrar un postulador, una persona facultada ha aceptado. Después el postulador presentará el expediente en la Archidiócesis de Madrid, caso de que sea aceptada, se debe determinar qué Diócesis es competente, para lo cual creo que la Archidiócesis de Madrid pediría a la diócesis donde murió hacerse cargo de la causa. Insisto que esto será si la archidiócesis de Madrid considera oportuno iniciar la causa. Una vez presentada la documentación completa por el postulador y aceptada por la archidiócesis, el expediente pasaría a Roma donde sería sometido a tribunal, este pedirá las aclaraciones necesarias para determinar si el proceso sigue, eso puede durar muchísimo tiempo".

Recalca que "lo que hizo Ignacio, por lo que se lo conoce, creo que puede ser visto como algo ejemplar para personas de cualquier ideología". "No hay herida abierta", concluye, "por lo menos en mi corazón, cuando vi el cadáver de Ignacio, me pareció que tenía un gesto sereno, y de ese modo llegó mi paz. Otra cosa es que me sigo emocionando cuando me acuerdo de él, de lo que era, de lo que hizo una y tantas veces".