El legado de un músico pionero en Viena

"Es un auténtico regalo mágico con el que llevábamos soñando muchos años". Blanca González es la hermana de Jesús González Alonso, prestigioso pianista asturiano, fallecido premauramente en 1988 cuando tenía solo 42 años. Su recuerdo y su obra salen ahora al primer plano gracias a un trabajo del Taller de Músicos, que pertenece a la Fundación Municipal de Cultura de Gijón, que ha editado un libro-disco que recoge los sonidos de su obra, una entrevista radiofónica en la que explica su concepción de la música y un recorrido por su biografía. "Es uno de nuestros pianistas más prestigiosos, no queremos que su vida y obra quede en el olvido", destacó Eduardo García Salueña, responsable del Taller de Músicos.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la "Colección René de Coupaud", que busca rescatar figuras del patrimonio musical asturiano. Este tercer y último libro-disco publicado ahonda en la figura de Jesús González Alonso, prestigioso concertista ganador de concursos como el "Elena Rombro-Stepanow" de Viena, el "Gian Battista viotti" de la localidad italiana de Vercelli; o el "Bosendorf" de Viena.

"Jesús González Alonso. Ecos de un pianista gijonés en la Escuela Superior de Música de Viena" es el título del trabajo, que se puede adquirir de forma gratuita (solo se pagan los gastos de envío) a través del correo electrónico tallerdemusicos.fmc@gijon.es, y que ha sido escrito por Sheila Martínez Díaz, doctora en Musicología; y por José Ramón Méndez Menéndez, antiguo alumno de Jesús González, y que ayer le brindó un homenaje con un concierto que tuvo lugar en el Antiguo Instituto de Gijón.

"Cuando Jesús murió no había internet, ni wikipedia, ni redes sociales. Y los vinilos estaban en Alemania. Hubo una vez que un alumno, al hacer un examen, le preguntaban por pianistas asturianos reconocidos, y no aparecía Jesús por ningún sitio. Llevé una gran desilusión, comprendí que en Gijón y en Asturias no había mucho conocimiento sobre su figura, salvo casos excepcionales, y que había que darla a conocer", relata Blanca González, que junto a Óscar González, son los hermanos, que ahora cuidan del legado de Jesús González.

Las obras rescatadas para el público son las emblemáticas "Cuadros de una exposición" de M. Mussorgsky y "Rhapsody in Blue", de G. Gershwin, publicadas en 1980 por el sello discográfico alemán Blue Angel-Zweitausendeins. Además, también están remasterizados en este libro disco "El Albaicín", de la "Suite Iberia" de Isaac Albéniz; o "Lírica Española, op. 54" de "Óscar Esplá" y "Allegro de concierto", de Enrique Granados.

También se encuentra una grabación no profesional, de la "Sonata en do mayor, Hob. XVI: 50" de Haydn. Y un entrevista radiofónica de Avelino Alonso en 1981 en el programa "Música Ficta", de "Radio Gijón". Todo ello junto a material gráfico en forma de fotografías, recortes de prensa, programas de mano de conciertos y la recuperación del diseño artístico de los LP originales.

"Se trata de unas de las figuras más importantes de la música clásico", indicó Eduardo Salueña, que hizo también hincapié en su papel de docente como catedrático en los Conservatorios de Música de Frankfurt, Viena (fue el primer español en ocupar dicho cargo) y San Sebastián hasta su fallecimiento. Asimismo, recordó la necesidad de que "se conozca su registro más clásico, complementando su visión técnica y su catálogo de registros", de un músico importante que como apuntó el concejal de Cultura de Gijón, Manuel Ángel Vallina, "cuenta con una calle en Gijón desde 1990 y que da nombre desde 2011 al Festival Internacional de Piano".