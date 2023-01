Marta Camin, el desparpajo y el "colorinchi" de una gurú de la moda

«Desde hace un año y medio hablo de moda y creo contenido de moda. Pero que me guste la moda y los colorinchis, eso desde que tengo uso de razón», confiesa Marta Camin (Gijón, 1997), más conocida como @immartacamin en TikTok, la plataforma de contenidos que la acaba de nombrar su nueva gurú revelación de la moda. Así lo certificó en los premios celebrados el pasado diciembre. «No me lo esperaba, justo cuando iban a anunciar el galardón para mi categoría, me levantaba para ir al baño y unos amigos me pararon. Me puse a gritar: ‘¡Que he ganado! ¡Que he ganado!’. Y eso que competía con gente con muchos más seguidores que yo», recuerda la gijonesa.

Ella no se puede quejar, pues en un tiempo récord ya tiene un club de casi 600.000 fans en TikTok, adonde llegó por casualidad, y con bastantes dudas. «Me parecía una plataforma solo de niños bailando», cuenta entre risas.

La culpa la tuvo una amiga, que la empujó a probar suerte con los vídeos dada su facilidad natural para hablar (con mucha gracia) ante la cámara. «Trabajaba de modelo curvy y en la agencia me dijeron que muchos clientes se fijaban en cuántos seguidores tenías para ficharte o no. Es triste, pero es así», cuenta.

Ahora ella puede presumir de que tiene entre sus fans a la mismísima Rosalía, de quien aplaude su estilazo. El suyo propio le resulta inclasificable: «Me pongo lo que me apetece cada día, puede ser clásico, boho, kitsch..., pero siempre con mucho color». Por eso también admira los looks de Bad Gyal, el Gucci que levantó Alessandro Michele, Palomo Spain («más el de antes»), Reveligion («son los que me vistieron para recoger el premio de TikTok») y Álvaro Calafat, entre otros.

«Gustan mucho los vídeos en los que rajo, pero siempre lo hago desde el respeto y la educación»

En realidad, Camin había llegado bastante antes al mundo de la moda. Concretamente, hizo sus primeros pinitos como modelo con 14 años, en Gijón. «También es cierto que mi madre es modista, así que llevo entre telas toda la vida», explica. La adolescencia se la pasó haciendo pequeños trabajos y viajes a Madrid y Barcelona. «Me tocó la época de la extrema delgadez, pero yo nunca fui así. Además, con 18 lo tuve que dejar porque me salió hipotiroidismo, y engordé. Luego, con 20, me hizo unas fotos una amiga y volví, de modelo curvy», relata.

Ahora, instalada en la capital española, compagina sus campañas para marcas como Festa, El Corte Inglés, C&A, Decathlon e Ysabel Mora, por citar algunos de sus últimos trabajos, con su dedicación voraz a las redes (sube dos o tres vídeos al día).

Y aunque con estas últimas ya se gana bien la vida, también le dedica tiempo a su faceta de estilista, algo a lo que gustaría encaminar su futuro. Ha colaborado con el cantante Agoney (uno de los primeros favoritos para el Benidorm Fest 2023) y con Spanish King, el famoso modelo sénior, por ejemplo.

«TikTok está triunfando muchísimo y me ha cambiado la vida, pero sé que no será algo eterno. No me veo trabajando en esto con 40 años. Saldrá algo nuevo, y habrá gente joven que hará cosas totalmente diferentes. Para mí esto es un camino para llegar a ser alguien en el mundo de la moda. El día de mañana me gustaría subir una reseña sobre una gala y que estén el diseñador, la famosa y el influencer cagados de miedo por lo que yo pueda decir (ríe a carcajadas). Como si fuera Anna Wintour», confiesa refiriéndose a la famosa editora de «Vogue», la considerada como la biblia de la moda.

Camin no quiere que se la confunda con ningún influencer. «Me considero creadora de contenidos. Obviamente, recibo mensajes de gente que me dice que la influencio, que ahora viste con colores gracias a mí, que empieza a expresarse con la moda gracias a mí... Pero durante muchos años la gente que se ha dedicado a redes sociales ha vendido una vida perfecta, se ha asociado con personas que no trabajan, que son guapas y se hacen fotos... y ya. En mis vídeos yo me río de eso y digo que «soy vuestra influmierder de confianza», suelta.

Tampoco se considera una experta. «Soy autodidacta. Las revistas han sido mi mayor fuente de información de la moda. ‘Vogue’, ‘GQ’, ‘Harper’s Bazaar’», comenta la autora de virales millonarios como el de «Versace / Versaceeeee» o la serie «Balenciaga vs Balenciaga», en los que habla de la historia de la moda y del significado de las marcas más famosas, de los chismes y el salseo del mundo fashion, de últimas tendencias y de alfombras rojas.

«A la gente le gustan mis vídeos porque yo me muestro como soy. En la moda había un problema con la comunicación, porque se usan muchos términos en inglés o muy específicos que, si no estás dentro de esto, no sabes ni qué significan», considera Camin, que critica el elitismo de una industria que «es arte, pero también es vestimenta. Y de mercadillo también se puede vestir bien. Le falta un poco de la vida real de la gente, de pagar la factura de la luz y llenar la nevera», confiesa con desparpajo.

«Gustan mucho los vídeos en los que rajo, pero siempre lo hago desde el respeto y la educación», admite la tiktoker, experta en esquivar a sus haters con buen humor: «Tengo la suerte de tener mucha autoestima, por eso me encantan mis haters. Son la gasolina de mi vida».