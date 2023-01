Ya se conocen los candidatos que optarán a recibir los Premios "Oh!" de las artes escénicas, que se entregarán el próximo 3 de febrero en el teatro Jovellanos. Hasta 238 candidaturas, de 21 compañías, aspiran a los once galardones del teatro y la danza de Asturias.

Los Premios "Oh!" reconocerán los mejores trabajos en once categorías diferentes: Mejor Espectáculo, Mejor Espectáculo para la infancia, Mejor Dirección, Mejor Intérprete Masculino, Mejor Intérprete Femenina, Mejor Autoría o Coreografía, Mejor Producción, Mejor Composición Original- Espacio sonoro, Mejor Escenografía – Espacio Escénico, Mejor Indumentaria o Caracterización y Mejor Diseño de Iluminación.

Las compañías que se han presentado en esta edición a los "oh" son las siguientes: "Acar Teatro del Mundo" con Garfio & CIA"; "Zig Zag Danza" con "Mímesis"; "Teatro Plus" con "Geometría del alma"; "Teatro del Norte" con "Las criadas"; "Teatro del Cuervo" con "Orsai"; "Teatro a las puertas" con "Los invitados"; "Saltantes Teatro" con "Misery"; "Proyecto Piloto" con "La Bestia negra"; "Piquero Teatro" con "Él era yo"; "La Westia producciones" con "La ley de la selva"; "Konraza Cía. Danza" con "Elements" y "Carmen de Bizet"; "Fantastique Company" con "El secreto de Julio Verne"; "Hipnótica Circo Teatro" con "Minerva, Oh Diosa"; "Kamante Teatro" con "Exp Rim"; "Factoría Norte" con "The Asturian Sisters"; "De carmela" con "Morir de selfie"; "Guayomí Prodcucciones" con "Soy cenizo" y "caLORCAlor"; "El jaleo producciones artísticas" con "¡Vuelve, Raffaella!"; "Arte Producciones" con "El español más desgraciado amante Mazías. La poesía mata"; "Producciones Nun Tris" con "Alfonso y Estrella 3.0."; y "Luz, micro y punto" con "Estrellas sonoras".

De todas estas producciones, 16 de ellas competirán por el "Oh!" al Mejor Espectáculo y diez concursarán en la categoría de Mejor Espectáculo para la Infancia. En cuanto al resto de categorías, se han recibido 30 propuestas para el galardón de Mejor Autoría o Coreografía; 27 directores y directoras competirán en su categoría; 31 actrices y bailarinas optarán al de Mejor Intérprete Femenina; 24 actores y bailarines, al de Mejor Intérprete Masculino y 20 obras aspiran a la Mejor Producción. El resto de categorías han recibido el siguiente número de candidaturas: Mejor Composición Original- Espacio sonoro (15), Mejor Escenografía-Espacio Escénico (26), Mejor Indumentaria o Caracterización (24) y Mejor Diseño de Iluminación (23).