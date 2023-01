El rey Juan Carlos asistirá al funeral de su cuñado Constantino de Grecia

El funeral de Constantino de Grecia, que falleció la noche de este pasado martes a los 82 años en el hospital privado Ygeia, se celebrará en la Metrópolis (catedral) de Atenas el lunes 16 de enero, tal y como anunció la oficina del último rey heleno. Constantino será enterrado en el cementerio de la finca real de Tatoi, donde yacen sus padres, el rey Pablo y la reina Federica de Hannover. Los tres hijos varones que tuvo con la reina Ana María se reunieron este mismo miércoles con representantes del Gobierno para determinar los detalles del funeral.

Está previsto que asista el rey Juan Carlos I, residente ahora en Abu Dabi, según confirmó su amigo, el periodista Carlos Herrera. El monarca es cuñado de Constantino de Grecia al estar casado con la reina Sofía, quien acompañó a su hermano junto a gran parte de la familia –incluida su hermana la princesa Irene de Grecia, residente en España– en sus últimas horas. De momento, la Casa Real española no ha informado si la representación en el funeral contará con los Reyes Felipe VI y Letizia, cuya agenda se mantiene sin modificar.

La ceremonia fúnebre será oficiada por el arzobispo Jerónimo II de Atenas, jefe de la iglesia ortodoxa griega, después de una petición de la familia del difunto. Fuentes del entorno del último monarca griego señalaron que en un principio se había pensado en la posibilidad de que el oficio religioso se realizara en alguna iglesia cercana al cementerio real de Tatoi, pero finalmente se desestimó, dado que se espera que a la ceremonia asistan numerosas personalidades, principalmente del extranjero. La Casa Real danesa ha sido una de las primeras en mostrar sus condolencias, dado que Constantino era cuñado de la Reina Margarita, hermana mayor de su esposa, Ana María de Grecia.

El monarca será enterrado como una persona privada, es decir, no habrá honores de jefe de Estado ni capilla ardiente. Aunque fue el último rey de Grecia, no recibirá honores ni su entierro será a cuenta del gasto público, ya que la monarquía fue abolida en 1974 tras un referéndum en el que el 69,2% de la población optó por la república, año en el que terminó su reinado. Además, Constantino no tenía la nacionalidad griega, ya que le fue retirada en 1994 por el Gobierno socialista de Andreas Papandreu, como también se hizo con los demás miembros de la familia real helena.

Constantino y Ana María tuvieron tres hijos varones –Pablo, Nicolás y Felipe– y dos mujeres, Alexia y Teodora. Pablo de Grecia se convierte ahora en el jefe de la Casa Real helena tras el fallecimiento de su padre pese a que la primogénita es Alexia. Los hijos del monarca mayores han estado siempre muy unidos a sus primos españoles, sobre todo el mayor, Pablo, quien compartió estancia en Estados Unidos con Felipe VI cuando ambos eran estudiantes universitarios. El ahora jefe de la familia real griega está casado con la británica Marie Chantal Miller.