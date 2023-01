Bajan la pena al gijonés Francisco Arce, de 11 a 6 años, por la ley del "solo sí es sí"

El gijonés Francisco Arce Montes, que cumple una condena de treinta años en Francia por matar a una niña y al que se impusieron otros once años por intentar violar a una mujer en Llanes, es sin duda el reo más beneficiado por la entrada en vigor de la ley del «solo sí es sí». Su condena de once años en Asturias ha sido reducida por la sección tercera de la Audiencia Provincial a seis años y medio, tal como había solicitado su defensa, que corre a cargo del letrado Fernando Barutell. En la práctica no supone una gran diferencia en su situación actual, ya que además tiene asuntos pendientes en Miami.

El tribunal indica que Arce Montes fue condenado por un delito que en el anterior Código Penal estaba castigado con penas de entre doce y quince años de cárcel. Con la nueva reforma, la horquilla por el mismo delito se mueve entre los siete y los quince años. A Arce se le impusieron 11 años «por razón de la forma imperfecta de ejecución que se impuso en el margen alto de la pena rebajada». Añade la sala que, «con la nueva legalidad el referente para la rebaja por la tentativa es el de los 7 años, de suerte que (...) la pena tipo a considerar estaría entre 3 años y 6 meses de prisión y 7 años menos un día de prisión, de tal manera que manteniendo el mismo criterio de proporcionalidad con el que el Tribunal se había aplicado en la ejecutoria resultaría imponible una pena de seis años y seis meses de prisión». De esta forma ha visto recortada su pena en cuatro años y medio, la mayor reducción por el momento de cuantas se llevan aplicadas en Asturias. Caso de Avilés No es la única rebaja de condena por la ley del «solo sí es sí» que se ha conocido. También se ha beneficiado M. B., un hombre de nacionalidad guineana de 29 años condenado a siete años de prisión por violar a una joven de 18 años en un piso de acogida de Avilés en 2017, momento desde el que permanece en prisión. Cuando la sección segunda de la Audiencia acordó revisar esta condena, la defensa del joven, a cargo de la letrada María García Vázquez, pidió que se le redujese la pena a cinco años, de forma que fuese excarcelado. No obstante, la Audiencia ha decidido rebajarle solo un año, con lo que la condena queda en seis. La Audiencia arguye que al hombre se le impuso la pena en la franja baja de la mitad inferior, siete años, por un delito cometido castigado con penas de entre 6 y 12 años de cárcel. Ahora, el mismo delito está castigado con penas de entre 4 y 12 años, de forma que, siguiendo el mismo criterio de la sentencia, debe imponérsele una pena entre los cuatro y los ocho años, «extendiéndose la franja baja entre cuatro y seis años». No se le aplican los cinco años que instaba el penado dado que «en la sentencia no se indica que deba imponerse en su mínimo, ni tampoco próxima al mínimo de la extensión de la pena aplicable». Además, el auto de la sección segunda añade: «Reducida la pena de prisión del modo indicado, procede acomodar a la misma la prohibición de aproximación y comunicación con la víctima, si bien esta habrá de permanecer en los siete años hasta ahora fijados, al tener que ser la misma necesariamente superior a la pena de prisión impuesta, al menos en un año. La libertad vigilada ha de ser también acomodada a la nueva pena de prisión, reduciéndose en un año, por lo que queda fijada en seis años». Los hechos ocurrieron en la madrugada del 21 de enero de 2017. Sobre las 2.30 horas de la madrugada, el condenado y un acompañante, T. H., se encontraron con la joven en la calle Rivero, cerca de la entrada al parque Ferrera. La convencieron para acudir a su domicilio, un piso de acogida en El Quirinal, donde se produjo la agresión sexual, en la cocina de la vivienda. Risas de la secretaria de Igualdad La polémica aplicación de la ley del «solo sí es sí» tuvo ayer otro fleco igual de escabroso al hacerse pública una intervención en un acto de Podemos de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez «Pam», número 2 de la ministra Montero, en las que ironizó sobre lo que sucede con la rebaja de condenas a agresores sexuales. Entre risas, aseguró que «de los creadores de ‘las personas van a ir al registro para cambiar de sexo todas las mañanas’, llega ahora ‘los violadores a la calle’, cientos, miles, oleadas». Todos los partidos de la oposición criticaron a la secretaria de Estado y llegaron a pedir su dimisión, que en algún caso también se hizo extensiva a la ministra Irene Montero. Desde el PSOE se ha reclamado una rectificación por sus «injustificables» palabras, que también criticaron varios miembros de la parte socialista del Gobierno. «Las palabras de la secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género son injustificables. No están a la altura de la responsabilidad que supone un cargo de tanta trascendencia, más si cabe en estos momentos. Debe rectificar», dijo la responsable de Igualdad de la ejecutiva federal socialista, Andrea Fernández. La ministra de Educación y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, quiso restar importancia al señalar que «todo el mundo tenemos días que no son los más afortunados» y en los que se utilizan expresiones que no son «lo más acertadas». La aludida, por su parte, aseguraba que se han manipulado sus declaraciones y ha advertido de que se trata de una «estrategia peligrosa e irresponsable». «Manipular lo que hacemos y decimos las feministas es una estrategia peligrosa e irresponsable. La lucha contra la violencia machista es nuestra máxima prioridad», zanjó la secretaria de Estado de Igualdad en un vídeo en el que ha denunciado que se ha utilizado un fragmento de su intervención en el podcast para «sugerir que me parece divertido frivolizar con la violencia machista» y ha lamentado «que se llegue a esta situación».