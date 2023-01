Shakira "factura" a Piqué con una canción mundial: Así son, frase por frase, todas las indirectas

"¿Podría declarar el gobierno hoy como día festivo para seguir hablando de lo de Shakira sin que el trabajo nos interrumpa?". La ironía lanzada a mediodía de ayer por un usuario de Twitter da la medida de hasta qué punto toda España ha estado las últimas horas metida en bucle comentando la última canción de la cantante, separada del futbolista Gerard Piqué. 43 millones de reproducciones en todo el mundo llevaba en 24 horas la canción de la colombiana, que forma parte de un trabajo con el productor argentino Bizarrap. El título, "BZRP Music Sessions #53", alude al número de sesiones musicales con artistas que lleva hechas el productor que convierte en oro casi todo lo que toca.

Shakira, que en su día compuso estrofas con guiños a su amor por el futbolista en temas que fueron un gran éxito, ahora se ha lucido con una canción que se ceba con el catalán. Más aún de lo que ya lo había hecho en las anteriores "Te felicito" y "Monotomía". Con ritmo pegadizo, la colombiana completa la trilogía: habla de infidelidad y reprocha que la haya plantado por una pareja más joven y que la haya dejado "tirada" ante su pleito con Hacienda. "Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba fuiste tu peor versión", dice cantando. Es, sin duda, el tema en el que Shakira ha llegado más lejos exponiendo su rabia. Por si fueran pocas alusiones explícitas, también hay juegos de palabras que "sal-pican" a Piqué. "Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música. Perdón que te sal-pique", canta. No hay sutileza que se precie, ni despecho que no tenga una estrofa. Y la actual novia del futbolista, Clara Chía, es una víctima añadida. "Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena"; "Clara-mente es igualita que tú". La canción también va sobrada de empoderamiento femenino: la colombiana dice que a él "se le quedó grande"; añade que "una loba como yo no está para novatos", y de broche recalca que "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

Tanto alcance ha logrado el tema que nadie ha dejado de opinar de él. El asunto se coló en el III Congreso Internacional de Derecho de Familia organizado este jueves en Oviedo por la Asociación Española de Abogados de Familia. Uno de los participantes, por streaming, fue el letrado Ramón Tamborero del Pino, histórico del derecho de familia en España, miembro de la organización de la cita, que está en plena forma a sus 73 años y que precisamente fue contratado por Piqué para llevar su divorcio. Letrados como Álvaro Iraizoz, de Madrid, y Ramón Quintano, de Gerona, especularon sobre las posibles consecuencias de la grabación. "No cabe una demanda en defensa del honor, pero Piqué sí podría interponer una en defensa de sus derechos de imagen", indicaron. Y es que se trataría de la tercera canción en la que Shakira hace referencia a su ruptura con Piqué. Entre las tres, se calcula, ya llevaría facturados 21 millones por las reproducciones en Spotify y YouTube.

En el Gobierno de España hubo también comentarios. Para la ministra de Educación, Pilar Alegría, es "un temazo", si bien matizó que no le gustan mucho las comparaciones que hace Shakira, "como si hubiera mujeres de primera frente a mujeres de segunda". Otro fleco de la canción, en este caso contra la colombiana, es la acusación de plagio que le ha hecho la cantante venezolana Briella porque su estribillo se parece mucho a uno suyo grabado en verano.

Y más: la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE se ha subido al carro de Shakira para defender el registro de marcas, ya que la cantante usa muchas en su ya mundialmente famoso tema. Trabajo bien hecho, por tanto, para que nadie se pique. Palabra de Shakira.