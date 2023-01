"Es un alivio que ya tengamos proyecto y dinero para la ampliación del Bellas Artes"

El historiador de Arte Alfonso Palacio (Gijón, 1975), dirige desde 2013 el Museo de Bellas Artes de Asturias. Bajo su mandato se inauguró en 2015 la ampliación de la gran pinacoteca regional, institución que afronta ahora los preparativos para acometer la esperada segunda fase de esa obra, para la que el Principado cuenta ya, como avanzó en su edición de ayer LA NUEVA ESPAÑA, con la dotación económica (5,9 millones de euros, transferidos por el Gobierno central con cargo a los fondos europeos Next Generation) y con el proyecto (firmado por el arquitecto Patxi Mangado). Palacio se reunió ayer con LA NUEVA ESPAÑA para hablar sobre el proyecto y el desarrollo de la obra.

–Hay dinero y hay proyecto para la ampliación. Un alivio, ¿no?

–Sí, un alivio y buenas noticas. Era conocedor de la existencia de proyecto y dinero desde diciembre, cuando tuvimos sendas comunicaciones por parte de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo y del arquitecto de que estaba todo en marcha. Estamos contentos, primero porque el arquitecto ha presentado un proyecto que ha incorporado una serie de cambios y transformaciones que le habíamos pedido, y en segundo lugar porque el dinero que necesitábamos para la obra, que se dividirá en tres años, ha llegado con correspondientes reservas de crédito para este ejercicio y los de 2024 y 2025.

–¿Qué estimación se baraja para el inicio de las obras?

–Estamos barajando desde hace un tiempo, aunque la consejería no ha dado oficialmente plazos, el otoño de este año para el inicio de las obras, por la sencilla razón de que en un principio se calcula que durarán entre 22 y 24 meses, y el 31 de octubre de 2025 es la fecha límite que ha fijado la Unión Europea para las obras financiadas con fondos Next Generation, como es nuestro caso. El arquitecto, Patxi Mangado, me decía en la última conversación que mantuvimos que quizás podría rebajarse el tiempo de ejecución de la obra, pero una vez que te metes en este tipo de trabajos, tan complejos, nunca lo sabes. Así que seguimos pensando en que las obras tendrán que haber comenzado para noviembre. Estamos realmente encantados de que haya proyecto, dinero y horizonte de inicio de las obras. Ahora se trata de unir fuerzas entre los tres agentes implicados, Consejería, responsables de obra y museo, para sacar adelante la mejor fase dos posible.

–Hace algo más de un año completaron la mudanza del edificio de oficinas con vistas a la obra. ¿Serán precisos más traslados o movimientos?

–Sí. Efectivamente hicimos el grueso de nuestra mudanza en otoño de 2021, y mantuvimos lo básico de nuestras oficinas. Tenemos un cronograma con ese horizonte de comienzo de obras en noviembre, por el que entre junio y julio tendríamos que sacar lo que queda de las oficinas, que básicamente es el mobiliario, los dispositivos electrónicos y el personal. Pasaremos a ocupar un espacio en la planta 2 del Palacio de Velarde, en la zona que ahora usamos como espacio de conferencias. Haremos una pequeña obra de carpintería para separar ese espacio del resto del museo, que ya está prevista, y desde ese momento le daremos otra ubicación, dentro del propio museo, a las conferencias.

–La solución para el actual edificio de servicios pasa definitivamente por el derribo, ¿no?

–Sí, la solución efectivamente es derribarlo. Pero es algo muy complejo porque es medianero con Velarde, que a su vez es un edifico del siglo XVIII, con cimentación del siglo XVIII. Ese derribo debe hacerse con mucho cuidado.

–Para no descalzar el muro de Velarde y que tengamos un disgusto.

–Efectivamente. Está muy estudiado, se puede hacer bien y el arquitecto ha presentado una memoria muy precisa de cómo ejecutar el derribo poco a poco, sin violentar ni forzar la medianera con Velarde y no generar cargas o tensiones que puedan ser peligrosas. Una vez derribado el edificio, sobre el solar se levantará otra construcción, profundizando para habilitar dos plantas bajo el nivel del suelo.

–¿Cómo será la disposición en planta de ese nuevo edificio?

–Los sótanos -2 y -1 serían similares a los de la ampliación, estarían conectados con ellos. En la planta baja estará el salón de actos. En la primera planta, el taller de restauración. La segunda la dedicaremos a oficinas y en la tercera estarán la cafetería y la tienda del museo.

–¿Las obras no afectarán al actual espacio expositivo?

–No, en un principio no afectarán más allá de esa segunda planta de Velarde en la que instalaremos las oficinas durante esos meses. En un futuro, a medida que vayan avanzando las obras, nos pueden afectar por las vibraciones. Sabemos que cuando las máquinas empiecen a perforar para abrir esas dos plantas de sótano, y también cuando vayan haciendo las conexiones entre los distintos edificios del museo, habrá problemas de ruidos y vibraciones que nos obligarán a cerrar, puntual y parcialmente, algunas partes del museo, sobre todo esa zona del palacio de Velarde que toca más cerca con el edificio de servicios.

–¿Hay peligro para las obras?

–Toda vibración puede implicar un serio problema para aquel cuadro que la sufra, en cuanto a una posible pérdida de densidad de la capa pictórica y también de la tensión de los lienzos. Por eso, siempre que se producen o que pueden producirse vibraciones, el protocolo obliga a descolgar las obras de arte e incluso a trasladarlas a otro espacio. Sabemos que pasaremos por un período en el que, a causa de esos ruidos y vibraciones, algunas de las salas se cerrarán puntualmente, pero el museo no va a cerrar ni un solo instante a lo largo de los meses que dure la obra.

–Pero seguirán con su actividad.

–El museo seguirá con su actividad en la medida que los trabajos nos dejen. Sabemos que muchos museos optan por cerrar durante las obras de ampliación, porque es más fácil para el propio museo desarrollar esas obras sin inconvenientes. Pero nosotros no: no cerramos durante la fase uno de la ampliación y tampoco lo haremos con la dos. Es cierto que la programación se verá alterada en algún momento, pero estamos cerrando una estrategia de trabajo que pasa por generar mucha actividad fuera de las propias paredes del museo. Sacaremos las colecciones durante el pico de más intensidad de las obras, y las llevaremos a otras instituciones asturianas en Gijón, Avilés, Piedras Blancas, La Caridad... Serán dos años de repensar el Bellas Artes y de reposicionarnos como museo, de abrirnos todavía más a la sociedad, y en ese sentido serán dos años muy estimulantes y muy interesantes para nosotros como institución. El museo no se va a quedar parado en ningún momento, y junto con la programación dentro de los muros habrá otra que saldrá fuera.

–¿Piensan en una apertura progresiva de esa fase dos?

–No, nos gustaría que fuera en bloque, como sucedió con la fase uno. Que se pudiera poner en funcionamiento en bloque porque la obra, bien desde el punto de vista cuantitavo no es muy grande (hablamos de 1.400 metros cuadrados incluyendo sótanos), cualitativamente es muy compleja por esa presencia tan cerca del edificio, pared con pared del palacio de Velarde y casi, también, de la ampliación y la Casa de Oviedo Portal. Además, hay que establecer todas las comunicaciones, a todos los niveles, a todas las alturas, entre los distintos edificios. Por eso, aunque no es una obra muy grande desde el punto de vista de los metros cuadrados, sí que es muy compleja desde el punto de vista técnico y nos gustaría inaugurarla de manera completa y plena, cuando ya esté todo operativo. Creo que es lo adecuado.

–Han trabajado con el arquitecto para adecuar el proyecto original a las necesidades actuales del museo. ¿Qué cambios han introducido?

–Hay uno sustancial, muy importante: un montacargas que vertebra las principales plantas de la fase dos desde el sótano -2, el de los almacenes, hasta la planta de restauración, la primera. Ese montacargas tenía unas dimensiones determinadas y las hemos ampliado a más de 30 metros cuadrados: en concreto serán 33,11. Esto nos va a permitir una operatividad en cuanto a la introducción de obras que hasta ahora no podíamos meter en los almacenes de la planta

-2. Era realmente importante que tuviera la máxima amplitud posible, similar a la que pueden tener ya los grandes museos españoles, como el Prado, el Reina Sofía o el Thyssen. Es fundamental y sabemos que con este montacargas vamos a conseguir hacer operativos los almacenes de la planta -2 de la primera fase, que hasta ahora no podíamos.

–¿Más cambios?

–Otro cambio importante, vinculado a este del montacargas, fue conectar el sótano -1 de esta fase 2 con la planta -1 de la ampliación, que se corresponde con la sala de exposiciones temporales. En el proyecto original estas dos plantas no estaban conectadas y lo que pedimos fue que hubiera un corredor subterráneo para que pudiéramos trasladar obras de gran tamaño, en las exposiciones temporales. Es algo que echamos en falta y ahora mismo me vienen a la cabeza dos grandes obras que no pudimos incorporar a sendas exposiciones, precisamente por su tamaño.

–¿Cuáles?

–Obras de artistas como Barceló y Tàpies que no pudieron entrar en las exposiciones que hicimos de las colecciones de Telefónica y Abanca. Son grandes máquinas del arte contemporáneo, obras de gran tamaño, que solo podrían introducirse a través de un montacargas de grandes dimensiones y de vías de acceso como las que hemos generado. Son cambios importantes para nosotros y quiero agradecer la generosidad y el buen talante de Patxi Mangado para asumir estos cambios, que nos permitirán que, en futuras exposiciones, podamos acoger las obras más ambiciosas que se pueden encontrar en colecciones públicas o privadas o en el mercado.

–¿Se queda algo novedoso?

–Además, hay otro cambio fundamental, que es que en la azotea de esa fase dos se pudieran ubicar dos usos que demanda todo museo del siglo XXI y que el museo no tiene, como son la cafetería y la tienda. Era una necesidad importante si queríamos ser un gran museo.

–Activar los almacenes también supondrá un ahorro económico, ¿no?

–Importantísimo, de 90.000 euros al año que es lo que nos cuesta el alquiler de los depósitos externos. Pero además nos permitirá reforzar la vigilancia del propio museo al incorporar la vigilancia 24 horas que ahora hay en esos depósitos externos al museo.

–También activarán conexiones entre los edificios, que darán lugar a nuevos recorridos.

–Eso es clave. Esta fase dos nos permitirá racionalizar y ordenar lo que son las circulaciones en el interior del Bellas Artes. Ahora, aunque ya estamos acostumbrados, no deja de ser un museo en el que al entrar tienes que subir para luego llegar a una segunda planta de otro edificio que te obliga luego a bajar para entrar en la ampliación, por la que luego tienes que subir para después bajar y salir. Con la fase dos se va a ofrecer al visitante un recorrido más racional y armónico, y esto es muy importante porque los museos nos tenemos que esforzar en darle al visitantes una estancia más cómoda y amigable. Tras la ampliación se podrá hacer un recorrido circular por todo el museo, entrando y saliendo por Velarde y pasando de unos edificios a otros en la misma altura, con un dispositivo de pasarelas que nos dará mucha calidad como museos. Ahora tenemos unas circulaciones que se podrían tildar de fracturadas, y tras la fase dos los recorridos estarán armonizados.