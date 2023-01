José Ángel Hevia: "Lo piquiñinos que somos nos hace caer en el grandonismo"

La identidad se hereda. Y los errores son parte de esa identidad. Así lo cree el gaitero José Ángel Hevia: "Somos como somos. El aislamiento secular, lo piquiñinos que somos nos hace caer generación tras generación en el grandonismo. Yo, que voy pa vieyu, ya no me rebelo. Ya nos quiero como somos. Quizá solo los estadounidenses idolatren la bandera con la misma intensidad que lo hacemos los asturianos. Eso sí, nos diferenciamos de ellos en que nosotros lo dejamos ahí. No pasamos de ese folclore".

Y como muestra, una historia: "Una vez, en el barín que hay en el Puertu de Payares, estábamos reunidos varios gaiteros. Había históricos como el Gaiteru Veriña o el Pravianu. Este último tenía la gaita en el hombro cuando un camionero que había parado a descansar entró en el bar. La puerta está unos cincuenta metros más allá de la raya que separa Asturias de León. Pero, en cuanto abrió la puerta y vio al Pravianu exclamó:

–¡Gaiteru, echa una pa dexar el pabellón bien altu!

Pero, insiste, "ya no me rebelo. Me acepto. Mirarnos tanto el ombligo también debe de tener alguna cosa buena: tenemos solo un millón de habitantes, envejecemos y bajamos de esa cifra sin remisión. Sin embargo LA NUEVA ESPAÑA está entre los diez diarios más leídos de todo el país. Nos interesa lo nuestro. Lo gestionamos a nuestra manera, con nuestras luces y nuestras sombras, pero interesa lo de casa".

Sus padres siempre se adelantaron a su época "y salimos varias veces siendo niños fuera de aquella España de los setenta. Pero mi primer viaje al extranjero como gaitero fue a Rennes, en Bretaña (Francia). Lo que me impresionó fue el enorme respeto por el folclore, la música tradicional, la cultura autóctona... un respeto desde la integración que les llevaba a valorar más al de fuera tras haber puesto en valor su propia cultura".

Asignaturas pendientes de Asturias: "Asumir su dimensión real en el mundo. Cierto es que para nosotros Asturias es el Centro del Universo. Y es bueno que lo sea. Siempre que seamos conscientes de que hay tantos centros del universo como entidades culturales, geográficas o políticas existen. Una gran asignatura pendiente, entiendo yo, es la oficialidad de la Llingua Asturiana. Me parece un error privar a España del uso y protección de una de sus lenguas, de uno sus elementos de riqueza y diversidad cultural, de la misma manera que me parecería un error felizmente ajeno a Asturias hacer apología y exaltación excluyente del asturiano, desterrando el castellano o español de nuestra vida cotidiana y oficial".

Supone que habrá algún ciudadano más que comparta esta visión, "pero suelen dejarse oír más los delirios en uno y otro sentido. Asumir nuestra dimensión tendrá que pasar por asumir nuestro lugar en Europa y en España, sin dejar de ser nosotros mismos. Llevar montera, tocar la gaita y decir ‘ye’ es compatible con que te guste la ópera, leer a Eslava Galán y saborear Sevilla en primavera. Si no se ha enterado usted, por favor, viaje".

Es impresionante la capacidad del asturiano "para sentirse en Asturias allá donde esté. Por eso hablo siempre del ‘estado mental’ en el que vivimos. Incluso aquellos asturianos que han nacido lejos de Asturias. Los he conocido hasta de tercera generación. Lo que más echo en falta son nuestros veranos suaves, verdes y grises, una fiesta de prau discreta, que no haya muerto de éxito, una botella de sidra con amigos y un pericote espontaneu bailáu en una calle en Llanes a la puerta de un chigre".

El obstáculo más importante al que se enfrentó fue siempre "mi propia ignorancia. Para los músicos es bastante común tener que aprender a base de experiencia y de choques con la realidad. Es una profesión hermosa pero no exenta de crueldades. Sin embargo, cada uno de los obstáculos puede enriquecerte".

Asturias desde fuera "se ve pequeña, tal como es en realidad. Se ve hermosa, tal como es en realidad. Se habla muy bien de Asturias: ‘Yo en tu tierra he comido...’, ‘Qué paisajes tenéis...’, pero es más difícil encontrar alguien que te hable de Asturias como destino para emprendedores en busca de oportunidades. Contrasta el imparable empuje que el asturiano emplea en salir adelante cuando emigra con la autocomplacencia cuando permanece en su zona de confort. Nos cuesta creer que en casa podemos emprender y progresar".

Víctor Manuel le dijo una vez que "sería conveniente pagarles un viaje de estudios a todos los chavales en Asturias al cumplir los 15 años y que quizá bastara con subirles a un helicóptero y mostrarles que el mundo llega mucho más allá de su propio valle. Asumir que el mundo es mucho más grande que Asturias es un aprendizaje fundamental para un asturiano. Además, cuando aprendes soluciones fuera, también te das cuenta de que hay cosas en las que sí somos los mejores del mundo y aunque sean cosas muy pequeñas es importante aprender a valorarlas y no perderlas".

Algo queda de aquella Asturias en la que "era imposible pasar caminando por una quintana sin que alguien te ofreciera una botella de sidra, unes castañes magostaes o, aunque solo fuera, un vasu d’agua. Tenemos la puerta abierta al que pasa y al que quiere quedarse. Eso es bueno. Es una fama que nos precede y que nos facilita las cosas a los que salimos fuera".

La música de la memoria. Escuchemos: "Como a todo el mundo, independientemente de su origen, hay recuerdos que marcan tu vida desde la infancia. Algunos lo llaman ‘nostalgia’ y es lo que hace que el emigrante regrese. Recuerdo les meriendes en los porreos de la ría y hasta el vasu verde de plástico en que mi güela me llevaba la leche. Recuerdo el sabor de un pollu al ajillo con una botella sidra que se ofrecía a los grandes y a los pequeños en la casa de Sendín después de meter ocho o diez balagares d’herba en la tenada, en aquellas tardes de verano. Recuerdo que el Carmín de la Pola era una romería propia de la Arcadia feliz, con alguna banda de música, con los ‘Son d’Arriba’ y aquellos gaiteros vieyos, con families sentaes nel prau en torno a manteles de cuadros, con gaites y tonaes que el vientu traía y llevaba... volví munchos años después y alcontré un macrobotellón... Serán coses de los tiempos; recuerdo la fiambrera Magefesa con tortilla, empanada y carne. La de mi güela heredola la mi hermana. La de mi madre téngola yo y a veces viajo en el tiempo con un picnic de aquellos. 50 años de aluminio anodizado prohibidísimo hoy para envases alimentarios. Pero crecimos sin problema".