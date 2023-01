Ellas lo hicieron antes que Shakira

¿Habrá algo peor que espetarle a un hombre eso de "hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo"? Tampoco se queda corto decirle que es "soportable como amigo pero insufrible como amor". Quizás una se queda a gusto al llamarle "necio, estúpido engreído, egoísta y caprichoso, payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso, enano, rencoroso...".

No, no es la famosa Paquita la del Barrio la que emplea tales términos. En su conocido tema de 2004 "Rata de dos patas" la mexicana se despacha bien contra ese hombre que la ha traicionado, un "animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida...".

Las primeras citas tienen sello patrio, son de la añorada Rocío Jurado en su tema "Lo siento mi amor", en el que una mujer comunica –con mucha delicadeza, todo hay que decirlo– a su amado el fin de la relación porque ya no le desea sexualmente y porque se ha ido con otro. Ahí es nada. Lo cantó en 1978; un año después llegaría "Ese hombre", en el que otra mujer vuelca, despechada, todo su desprecio hacia el traidor.

Shakira no es la primera que se ha desahogado en una canción contra el amante infiel. Y mucho menos la más atrevida, por no decir la más sutil, despreciativa o despiadada. Es más: la letra de su mundialmente famosa canción (cuyo título no hay quien memorice) es una nana infantil y se queda corta en comparación con la de las citadas melodías de Rocío Jurado y de otras muchas más pioneras en subirse al escenario a ajustar cuentas con aquellos que rompen el corazón a una.

Rocío Dúrcal cantó ya en los años 80 a ritmo de ranchera eso de "te voy a olvidar aunque me cueste la vida" y advirtió: "No te vuelvas a cruzar por mi camino, me das pena y lástima de verte (...) Qué cinismo, que ni vergüenza tienes". Él se lo buscó, advierte: "Tú querías que te dejara de querer, y lo has conseguido". Las rancheras siempre son muy socorridas, más adecuadas y pegadizas que el rap empleado por Shakira. Paulina Rubio dedicó una para dar "El último adiós" a ese hombre que ni "implorándole" iba a recuperarla. "Por las buenas soy muy buena, por las malas lo dudo, puedo perder el alma por el desamor pero no la razón", zanja la mexicana.

Voz desgarrada, cinismo y mucha elegancia despliega Luz Casal en "No me importa nada" (1989), todo un himno al desprecio de ese compañero que habla "bobadas acerca del amor y del deseo". Primero, una jovencísima Isabel Pantoja, antes del empalagoso "Marinero de luces", dio muestras de saber muy bien cómo deshacerse de ese amante traidor en "Pasó tu tiempo" (1983) y contarle que ya tiene recambio: "He notado que al besarte ya no siento nada, que mi piel pone barreras al sentir tu piel (...). Me has decepcionado. Me volví de hielo, ahora ni te quiero. Tengo un nuevo amor".

A buen entendedor, pocas palabras bastan. Escueto y claro es el mensaje de Amparo Sánchez, de "Amparanoia", quien a mediados de los 90 se curó las heridas de un amor ingrato con una hiriente y animadísima pieza: "Que te den, que te den por ahí, que no me supiste dar ni un poquito de lo que te di a ti".

Al final todo se resume en un rotundo "Se acabó", que cantado por María Jiménez no deja lugar a dudas. Era 1978 cuando puso de vuelta y media al adúltero, ese que te hace sufrir, que te deja "desahuciada en el olvido", pero al que se sobrevive. "Ahora ya, mi mundo es otro", pregonó Jiménez sobre el escenario. Un buen lugar donde pasar página.