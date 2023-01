Un alumno tensa a la facultad de Enfermería de la Universidad de Barcelona con un audio que sexualiza a sus compañeras

El audio que un estudiante del grado de Enfermería de Sant Joan de Déu, centro adscrito a la Universidad de Barcelona (UB), envió a sus compañeros al final del curso académico 21-22 ha generado un problema en la facultad que, casi ocho meses después, sigue sin resolverse. Se trata de un archivo de voz de whatsapp a través del que el universitario opina, entre otras cuestiones, sobre el cuerpo de algunas alumnas usando expresiones como "tienes un culo con el que levantas camiones" o "te he puesto en el top3 de pechugas de clase".

Tres alumnas han contactado con EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, porque consideran que los hechos son graves y quieren denunciar que se sienten desprotegidas. La facultad, por su parte, lamenta que haya ocurrido un hecho "tan desagradable", afirma haber hecho cuanto estaba a su alcance y haber intentado acompañar a las estudiantes y alega que faltan "herramientas" porque sin una denuncia de las afectadas no puede intervenir ni tomar medidas contundentes.

Un audio polémico

Cuando se acercaba el final del pasado curso escolar, el alumno que ha generado este revuelo, que tiene algunos años más que la mayoría de estudiantes del grado, anunció a sus compañeros que les iba a enviar un mensaje al grupo de whatsapp de clase. Y cumplió con su promesa, sembrando la discordia.

El audio dura unos 17 minutos durante los cuales el estudiante, apoyado en anotaciones que tiene por escrito, repasa a una veintena de compañeros de clase contando qué opina de ellos. Finaliza haciendo lo mismo con algunos profesores. Entre los estudiantes y docentes a los que alude hay tanto mujeres como hombres. Envió el audio de madrugada, después de una noche de fiesta.

El autor del audio está acudiendo a sesiones con una psicóloga

En la valoración que hace de cada persona, un juicio que en algunas ocasiones versa acerca de las cualidades que reúnen algunos de ellos para ser enfermeros o para la vida en general, entra a menudo en el aspecto físico, sobre todo en el de ellas.

Al inicio del audio advierte a los 109 alumnos que forman parte del grupo que el contenido puede herir su sensibilidad y aconseja no escuchar en caso de que alguno de los receptores puede reaccionar presentando una denuncia. Pero también dice todo lo contrario: "Os jodéis y aguantáis".

Contenido sexual

Arranca señalando que los aprecia mucho porque "todos" tienen algo especial y que se los "follaría" a todos. Después, singulariza el mensaje, nombrando a cada una de las personas a las que se dirige. Le dice a una compañera que entre ambos hay "tensión sexual no resuelta". O a otra le asegura que si tuvieran la misma edad estarían "follando como conejos".

Sobre una tercera compañera afirma que tiene "unas nalgas impresionantes" que parecen capaces de "levantar camiones" justo antes de admitir que no la conoce personalmente. A una cuarta le suelta que es "muy sexi" y que, dado que tiene una lesión, vendría a "masturbarla" cada noche. A una quinta le informa de que la tiene en la agenda como "seximorena" y a una sexta le deja caer que está en su particular "Top3 de pechugas" de la clase.

Entre estos comentarios, valora también a compañeros varones: subraya lo atractivos que le parecen o si también "follaría" con ellos. De un profesor, en concreto, destaca lo "sexi" que luce al vestir camisetas y pantalones "apretados".

Disculpas y quejas

El audio generó un gran malestar entre varios de los alumnos, algunos de los cuales se lo hicieron saber en el mismo grupo de whatsapp, una queja ante la que él reaccionó disculpándose. El caso llegó hasta la dirección de la facultad, que contactó con la Universitat de Barcelona (UB). El campus docent de Sant Joan de Déu pertenece a la UB.

Una portavoz del centro, que no niega la gravedad de lo ocurrido, asegura que los especialistas en la materia de la UB concluyeron que la facultad no podía intervenir de forma contundente hasta que alguna de las afectadas denunciara policialmente los hechos, algo que no ha ocurrido. Y, siguiendo sus instrucciones, el centro promovió dos sesiones sobre violencia machista. Ambas fueron charlas que abordaron temas genéricos pero que no hicieron alusión alguna al audio. Actualmente, el estudiante del audio acude periódicamente a un encuentro con una psicóloga de la facultad. Según la misma portavoz, se ha ofrecido en diversas ocasiones el mismo apoyo a estudiantes afectadas por la situación.

"Desprotegidas"

Tres universitarias han contactado con este diario porque quieren denunciar lo ocurrido. Creen que no tienen por qué tolerar que un compañero opine públicamente sobre sus cuerpos, aseguran les ha generado una gran incomodidad seguir estudiando junto a él en clase tras conocer cómo las ve e incluso cuestionan que deba graduarse como enfermero porque afirman que, además del audio, son frecuentes los comentarios machistas o de carácter sexual que este estudiante hace durante las clases.

Las estudiantes, asimismo, lamentan la inacción del centro, que las ha dejado "desprotegidas" y razonan que el audio ha dejado al descubierto que falta un protocolo contra la violencia machista que sepa cómo reaccionar ante una situación así. "No podíamos callar porque es grave que sucedan estos hechos, pero lo es más que ocurran con alguien que va a ser enfermero y que va a cuidar de personas vulnerables", concluyen.