Otra teoría con aristas para los signos de la cueva de El Pindal

"Preguntarse el porqué de las imágenes plasmadas en las paredes de las cuevas no es solo una reacción habitual en el visitante profano. La búsqueda de significados es un objetivo que ha acompañado a la investigación desde el conocimiento de los primeros ejemplos del arte paleolítico".

Esa pregunta tan habitual "y tan difícil de contestar" a la que aluden los historiadores Santiago Calleja, María González-Pumariega y Miguel Polledo en el libro "Arte y símbolo en la pared", de la colección "El legado del arte rupestre asturiano", editada por LA NUEVA ESPAÑA y el Principado, tiene ahora otra teoría nueva. La que han elaborado y acaban de publicar en la revista "Cambridge Archeological Journal" una serie de investigadores independientes británicos, de las más diversas especialidades, junto a expertos de la Universidad de Durham y la University College London.

Según sus tesis, hay una serie de signos coincidentes en numerosas cuevas paleolíticas europeas –entre ellas la de El Pindal, de Ribadedeva, incluida en el estudio con otras 400 grutas de diversos países– que siempre que aparecen asociados con animales tendría como justificación "registrar y transmitir información estacional sobre el comportamiento de taxones de presas específicos en las regiones geográficas de interés".

O sea, que funcionarían como claves de un calendario fenológico que pone en relación los factores climáticos y los ciclos de los seres vivos del Paleolítico superior, con posibilidad incluso de ser un sistema de "protoescritura", dicen. Esos puntos y rayas de 20.000 años de antigüedad podrían estar mostrándose como la antesala a la palabra escrita, la primera conocida en la historia del Homo sapiens, aventuran estos investigadores. El estudio se ha fijado en las secuencias de puntos/líneas asociadas a representaciones de animales de presa en el arte del Paleolítico superior y en el signo "Y" que se distinguiría en algunas de estas secuencias. En El Pindal, esos signos se analizan asociados a un mamut y un pez.

Desde que se descubrieron hace unos 150 años muchas de esas demostraciones de arte rupestre no se ha podido determinar la finalidad o lo que esconden esos signos no figurativos. A pesar de ello, los especialistas suponen que de algún modo eran notacionales. "Utilizando una base de datos de imágenes que abarcan el Paleolítico superior europeo sugerimos cómo funcionaban, como unidades de comunicación, tres de los signos más frecuentes: la línea, el punto y la ‘Y’. Demostramos que cuando se encuentran en estrecha asociación con imágenes de animales, la línea y el punto constituyen números que denotan meses, y forman partes constituyentes de un calendario fenológico/meteorológico local que comienza en primavera y registra el tiempo desde este punto en meses lunares. También demostramos que el signo ‘Y’, uno de los más frecuentes en el arte paleolítico no figurativo, tiene el significado de ‘dar a luz’. La posición de la ‘Y’ dentro de una secuencia de marcas denota el mes del parto, una representación ordinal del número en contraste con la representación cardinal utilizada en los recuentos", exponen los británicos. Lo que les lleva a ver este sistema de anotación "como la primera lectura específica de la comunicación europea del Paleolítico superior; la primera escritura conocida en la historia del Homo sapiens".

El eco que ha tenido la publicación, con muchos expertos que la han cuestionado por inconsistente sobre todo en lo concerniente a la escritura, ha generado una certeza en la historiadora y guía de El Pindal, María González-Pumariega. "Que volverán a arreciar las preguntas de los visitantes de la cueva", sostiene, ya que cualquier nueva publicación hace que el interés reviva. Para González-Pumariega, "el enfoque que da el nuevo estudio desde el punto de vista de la numeración no es nuevo. Más bien es un clásico pensar que hay anotaciones numéricas en el arte rupestre, teoría que siempre ha ido de la mano de matemáticos y físicos". Sobre el alcance de la protoescritura lo califica de "mucho decir". Explica González-Pumariega que hace años que los investigadores coinciden en el "ejercicio inútil" que supone insistir en buscar la explicación irrefutable "que solo podría contestar el propio autor". A la guía asturiana, eso sí, no le convence un estudio que revisa pinturas "en base a calcos e ilustraciones, pero sin ir a las cuevas y sin tener en cuenta el contexto. Al menos, eso es lo que he visto de El Pindal, donde se recogen la imagen clásica del mamut asociada junto a una cabeza de caballo y en la cueva eso no está así; así lo pintó Breuil (uno de los primeros prehistoriadores que estudió la cueva)", pero sin la rigurosidad que marcan los tiempos. "No creo que vaya a haber interés en el ámbito científico por replicar el estudio", piensa.