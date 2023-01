El Titanic de James Cameron cumple 25 años y, pese al paso del tiempo, todo el mundo recuerda muchas escenas de esta película que batió récords de taquilla. Con motivo de su aniversario, el film vuelve a los cines. James Cameron reestrenará Titanic en cines en febrero de 2023.

La película tiene once Oscar y motivos más que de sobra para volver a la gran pantalla. Fue la catapulta como actores para Leonardo Di Caprio y Kate Winslet y supuso un gran hito para la industria cinematográfico por sus efectos especiales y la realidad de sus escenas. Además, fue la película más taquillera de la Historia durante más de 10 años. Recaudó en taquilla 2,2 millones d euros.

Los fans de Titanic llevan 25 años hablando de la misma escena. Esa en la que Jack muere congelado por las gélidas aguas del Atlántico porque no se sube junto a Rose en una tabla de madera que sí le salva la vida a ella. El director ha explicado en numerosas ocasiones que se estudió mucho cómo llevar a cabo la escena y se hicieron muchas pruebas con expertos. Parece que la ciencia y la lógica les llevó a pensar que los dos no cogían sobre la tabla. Es por eso que no habrá ni una sola variación en esta escena.

Las novedades de Titanic

La película regresará a las salas de cine en 3D 4k HDR, con una versión remasterizada que sacará todo el partido posible a las salas de proyección modernas. Es decir, mejorará la calidad y el color de las imágenes, pero no habrá ni una sola variación en la película original. No se trata de una revisión de la película con nuevas escenas y planteamientos.