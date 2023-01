Saül Gordillo pide que el fiscal asista a su interrogatorio por la presunta agresión sexual

El periodista y exdirector de Catalunya Radio, Saül Gordillo, ha solicitado "expresamente" al juez de Barcelona que le investiga a raíz de una presunta agresión sexual en el interior de la discoteca Apolo que inste al fiscal a que asista e intervenga en su declaración, que está prevista para el próximo 26 de enero, según el documento al que ha tenido acceso El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica.

En la petición, el abogado defensor, Carles Monguilod, también pide al magistrado que ponga en conocimiento del fiscal, si es que todavía no tiene conocimiento de ello, el contenido de la totalidad de la causa, especialmente el video grabado por las cámaras de seguridad en el interior del local de ocio nocturno del Paral.lel de Barcelona, para que, de esta manera, pueda participar con conocimiento de las diligencia en interrogatorio del comunicador y de la denunciante, que era una subordinada de Gordillo en el diario digital que dirigía.

No es habitual que la defensa de un imputado requiera expresamente la presencia del fiscal en el interrogatorio de un inculpado, aunque estos siempre tienen la potestad de intervenir en cualquier declaración como garantes del principio de legalidad. Sin embargo, no siempre acude a las declaraciones. En este sentido, el abogado del exdirector de Catalunya Radio sostiene que las imágenes grabadas en el interior de la sala Apolo son claras y "ponen de manifiesto que los hechos no ocurrieron tal y como fueron denunciados". Por ello y ante la "extraordinaria gravedad del delito que se investiga, así como la trascendencia mediática", el letrado requiere la presencia de la fiscalía. En su declaración ante los Mossos, Gordillo negó que hubiera realizado tocamientos a la joven redactora de una forma voluntaria el pasado 1 de diciembre durante una fiesta de empresa.

La segunda denuncia

Este no es el único frente judicial abierto contra el periodista. Otra redactora del mismo medio que dirigía presentó una segunda denuncia contra Gordillo por otra presunta agresión sexual y sumisión química (diazepán o compuesto similar) ocurrida la misma noche, pero horas después. Ese supuesta acción ocurrió, según la denunciante, cuando Gordillo le acompañaba a su casa después de la fiesta en la discoteca Apolo. Las fuentes consultadas aseguran que existen imágenes de ambos saliendo del local y que fueron grabadas también por las cámaras de seguridad. Esta denuncia la tramita un juzgado de Badalona, que ha citado a declarar al periodista para el próximo 20 de febrero.