Agenda: qué hacer hoy 19 de enero en Asturias

Presentación y charla. El Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (Calvo Sotelo, 7) acoge a las 19.30 horas la presentación y charla «La Reconquista contada para escépticos», con la intervención del historiador y escritor Juan Eslava Galán. En este nuevo libro el maestro de la divulgación histórica aborda uno de los episodios más apasionantes de la historia de España. Entrada libre hasta completar el aforo.

Jornadas de autoprotección. El centro social de Ciudad Naranco es escenario a las 19.00 horas de la segunda sesión de las jornadas de autoprotección frente a incendios ofrecidas por los bomberos de Oviedo por los distintos centros sociales de la ciudad, dirigidas especialmente a las personas mayores de 60 años. Entrada libre hasta completar el aforo.

RIDEA. La sede del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) (Porlier, número 9) es escenario de la conferencia «Lo que nos cuentan las rocas», a cargo de Pedro Farías Arquer, a partir de las 19.00 horas. La actividad forma parte del ciclo «El patrimonio geológico asturiano», coordinado por el geólogo Manuel Gutiérrez Claverol.

Visitas a la Catedral. El horario de visitas turísticas a la Catedral de Oviedo para hoy es de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. El precio de la entrada general se mantiene en 7 euros, aunque hay diversas modalidades de descuento. Los abonados entran gratis (el precio anual del abono es de 10 euros). Visitas a la torre gótica. La Catedral ha abierto la torre gótica; las entradas, a 8 euros, se pueden comprar en la web catedraldeoviedo.com.

Museo de Bellas Artes. El Bellas Artes, dentro del programa «La obra invitada», expone hasta el próximo 12 de febrero «Vestido tipo kimono para Yves Saint Laurent». Además, en el patio del Palacio de Velarde presenta, hasta el 19 de febrero, la exposición «Armando Pedrosa. Del punto a la línea. De la línea al plano». El horario de apertura del Museo es de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; sábados, 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas.

Cine. El teatro Filarmónica acoge la proyección de la película británica de 2021 «Ali & Ava» a partir de las 20.00 horas dentro del ciclo Radar. Entrada libre.

Presentación literaria. El local Cambalache (Martínez Vigil, 30) alberga la presentación del libro «Biciosas», de la autora Ana Amigo, que intervendrá en el acto a partir de las 19.30 horas, así como una proyección del corto «Desviación típica». Entrada libre.

Bebecuentos. La biblioteca José María Laso Prieto de Ventanielles acoge el bebecuentos «El cuadrado azul y sus amigos», a cargo de la compañía «Teatro los Pintores», a partir de las 18.00 horas. Se requiere de inscripción previa en la biblioteca.

Exposición en Trascorrales. Toño Velasco presenta en Trascorrales la muestra de dibujo y pintura «In itinere», con una selección de obras centradas en la ciudad de Oviedo. La sala está abierta de lunes a sábado, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 12.00 a 14.00 horas. La muestra permanecerá en Trascorrales hasta el 24 de enero.

Exposición de modelismo aéreo en la Delegación de Defensa. La muestra «La conquista del Aire», que ofrece, en modelos a diferentes escalas, un recorrido general sobre los 120 años de la historia de la aviación, puede visitarse en la sede de la Delegación de Defensa en Asturias (plaza de España, 4) hasta el 30 de enero, de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 13.00 horas (fin de semana, con cita previa y grupos de más de 10 personas).

Exposición en el Colegio de Aparejadores. La sede del Colegio de Aparejadores de Asturias (Cabo Noval, 12, primera planta) acoge la exposición «Cielos y Copas», con 36 óleos y 10 láminas del pintor Manuel Fernández Goch. La muestra estará abierta hasta el 31 de enero, de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 14.30 horas. La entrada es libre.

Exposición en la Escuela de Minas. La Escuela de Minas (Independencia, 13) alberga la muestra de fotografía «¿Dónde están los hombres? ¿Dónde las mujeres?», con escenas especiales de minería que recuerdan a sus protagonistas. La exposición puede visitarse hasta el 31 de enero, de lunes a viernes, de 9.00 a 20.00 horas.

Exposición en el Reconquista. El escultor Fito Cuevas protagoniza una exposición retrospectiva que se puede visitar, hasta el 18 de febrero, en el hotel de la Reconquista.

Sala Sabadell Herrero. Las obras del fotógrafo Chema Madoz y de la artista plástica Helena Almeida dialogan en la sala de exposiciones Sabadell Herrero (Suárez de la Riva, 4) en la muestra «Diseños habitados». La sala, que cierra los martes, abre sus puertas los lunes y de miércoles a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. La muestra se puede visitar hasta el 26 de febrero.

Gijón

Conferencia. El Museo del Ferrocarril de Asturias acoge en la sala de actividades a las 19.00 horas la conferencia «La Varela de Montes (y las alemanas de Norte)». La locomotora de vapor «Varela de Montes», construida en Alemania en 1881 y única de la serie inaugural del puerto de Pajares, es una de las piezas más relevantes de la colección del Museo. Entrada libre hasta completar el aforo.

Ateneo de La Calzada. A las 18.30 horas, se representará la obra «El desarrollo artístico, técnica y armonía», enmarcado en la programación de «Excena en danza».

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. Hasta el 25 de febrero, se podrá contemplar la instalación interactiva «Plug-in Habitat», de Paula Nishijima. Hasta el 4 de marzo de 2023, está la muestra «El mundo es bosque», de Rotor Studio. Y hasta el 8 de abril estará la exposición «Catedral de la lluvia», de Juanjo Palacios. Los horarios de visita son de miércoles a viernes, de 10.00 a 19.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 19.00 horas.

Palacio de Revillagigedo. Hasta el 12 de marzo se puede visitar la muestra «Mujeres Nobel» en el Palacio Revillagigedo. Los horarios de visita son de martes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas; sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Evaristo Valle. La exposición colectiva «En los márgenes de la Edad de Plata. Realismo mágico en Asturias, 1920-1937» se prorroga hasta el 12 de febrero. El horario del museo hasta finales de marzo es de martes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas, y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. También está disponible hasta el 23 de febrero la obra de Fernando Redruello «De-formación. La piel desnuda», con sus dibujos y esculturas realizados entre 1970 y 1974.

CMI El Coto. A las 19.00 horas, se impartirá la charla «¿Libres hasta el final? Cómo hacer tu testamento vital», por parte de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Además, hasta el 27 de enero, estará en la sala de exposiciones la muestra «El Coto, orgullo de barrio», impulsada por la asociación vecinal. La sala está abierta de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas. Asimismo, durante el mes de enero se expondrá el cuento «Ferdinando el toro» en la biblioteca infantil.

CMI El Llano. Hasta el 31 de enero se podrá visitar la muestra «Hope», de Arantxa Villalba y Eva Fernández, organizada por la Sociedad Cultural Gijonesa. Los horarios son de lunes a viernes, de 8.00 a 21.30 horas, y domingos, de 8.00 a 15.00 horas.

CMI La Arena. Hasta el 27 de enero, se puede visitar la «XXXII Muestra de fotografía Man Ray. VII Memorial Juan Garay». El horario es de lunes a viernes, de 8.00 a 21.30 horas.

Biblioteca Jovellanos. Hasta el 16 de abril se podrá visitar la exposición «Gijón bajo las bombas (1936-1937)». Los horarios son de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 21.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

Museo Barjola. Se puede ver, hasta el 5 de marzo, la muestra «En busca del milagro», de Avelino Sala y galardonada con el VI Premio «Museo Barjola». Los horarios de visita son de martes a sábado de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Antiguo Instituto. En la sala 2 del Centro de Cultura Antiguo Instituto está abierta hasta el 23 de enero la muestra «Lee Friedlander», sobre el trabajo de uno de los más influyentes fotógrafos norteamericanos del siglo XX. Los horarios de apertura son de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas; sábados de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

La banda «Dream Theather» toca en La Magdalena. La banda estadounidense referente del rock metal progresivo «Dream Theather» tiene esta tarde en Avilés uno de sus dos únicos conciertos en España dentro de su gira mundial para presentar su reciente trabajo, «A View from de Top of the World». A las 19.00 horas comienza a sonar la música con el grupo finlandés «Arion» como telonero. Las entradas cuestan 45 euros (49,50 una vez incluidos los gastos de gestión), a través de la plataforma digital SeeTickets.

Concierto de «Strings Chamber Orchestra». El concierto número 6 de la temporada LXVII de la segunda época de la Sociedad Filarmónica Avilesina trae a Avilés (20.15 horas) al conjunto de cámara «Strings Chamber Orchestra» con Eusebiu Sandu (director), Elina Sitnikava (solista violín) y Víctor Josué Jabonero (solista oboe).

El Niemeyer proyecta «Dúo», de Maritxell Colell. La sala cine del Niemeyer proyecta a las 20.00 horas la película «Dúo», con guion y dirección de Maritxell Colell. Precio de la entrada, 5 euros (3 euros para los socios del Club Cultura).

Trilogía expositiva de Ramón Rodríguez. Bajo el epígrafe común «80/60/40» Avilés conmemora la trayectoria artística y vital de Ramón Rodríguez. En la Factoría Cultural se puede ver «Jardín negro», una muestra de la incursión del artista en la cerámica (de lunes a viernes, de 9.00 a 14.30 y de 16.30 a 21.00 horas, hasta el 17 de febrero); en la Casa de Cultura, «La espiral del tiempo», una muestra de collages (de lunes a sábados, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los domingos y festivos, de 9.00 a 14.00 horas; hasta el 26 de enero); y en el CMAE de la calle Llano Ponte, «Horizonte y camino», ilustraciones en formato de acuarela digital de un libro de viaje (martes a domingo, de 18.00 a 21.00 horas; hasta el 5 de febrero).

Arte plástico en la Casa de las Mujeres. «En mi blanco infinito» es el título de la exposición que se muestra en la Caja de las Mujeres. Se trata de una colección de 16 obras (acrílico a espátula sobre madera) de Inma García García. De lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas. Hasta el 3 de febrero.

«La ilustración y sus procesos». Bajo el título «La ilustración y sus procesos», la Ventana de la Factoría Cultural ofrece el tercer Ciclo de Ilustración con la obra de Marta de la Vega, que se puede visitar hasta el 23 de marzo, de 19.00 a 22.00 horas.

La siderurgia inspira dioramas construidos con «clicks» de Playmobil. La exposición «Diorama Playsiderúrgicos», que organizan el Museo de la Historia Urbana de Avilés y ArcelorMittal, se puede visitar en las antiguas escuelas del Alto del Vidriero hasta el 3 de febrero. Horarios: lunes a viernes laborables, de 17.00 a 20.00 horas. Acceso libre y gratuito.

Museo de la Historia Urbana de Avilés. El Museo de la Historia Urbana de Avilés abre de martes a viernes, en horario de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas.

Homenaje a Fernando Fueyo. El hotel 40 Nudos expone hasta el 4 de febrero treinta cuadros y una muestra de uno de los libros ilustrados por Fernando Fueyo. La asociación cultural La Serrana y el grupo Mavea dedican este año el ciclo «Ciencia y naturaleza» al artista que falleció en enero del año pasado. Se puede visitar de 10.00 a 21.00 horas.

«Plantas y circunstancias», de Carlos Cánovas en el Niemeyer. La muestra, que abre hasta el 19 de marzo en la sala de fotografía del centro cultural de la ría, recoge el trabajo de Carlos Cánovas en relación con el mundo vegetal en cinco series que abarcan desde comienzos de los años ochenta del pasado siglo hasta este mismo año. En enero abre de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas.

Exposición de la Bienal de Brasil en el Niemeyer. La cúpula del Centro Niemeyer acoge hasta el 12 de febrero, en horario de miércoles a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, la exposición «Vuelta al revés del revés. España en la Bienal de São Paulo», comisariada por Genoveva Tusell.

Las Cuencas

«Retratos de una vida», fotografía en Ciaño. La Casa de los Alberti acoge, de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas, la exposición «Retratos de una vida», de Seve Lorenzo. Estará abierta hasta el 31 de marzo.

Cuentacuentos en Mieres. La biblioteca de Mieres celebra hoy una nueva sesión de su cuentacuentos, que protagoniza su mascota, Leo. La actividad de hoy, desde las 17.30 horas, se basará en el libro «¡Hay un monstruo en el bosque!».

Exposición colectiva en Lena. El Instituto Santa Cristina de Lena ha impulsado una gran exposición colectiva de dibujos y pinturas realizadas por alumnos, profesores y antiguos docentes del centro. La I Exposición Colectiva del IES Santa Cristina de Lena se podrá visitar en la Casa de Cultura de Pola de Lena hasta el 30 de enero, en horario de 19.00 a 21.00 horas.

Rosana Casasola expone su obra pictórica en Mieres. Rosana Casasola expone su obra pictórica en Mieres. Será en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, hasta el 30 de enero, en horario de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Se prorroga la exposición sobre los «niños de la guerra». El Centro Cultural de Moreda amplía hasta el 27 de enero el plazo para visitar la exposición fotográfica «Dos patrias, niños de la guerra». Puede visitarse de 16.00 a 21.00 horas.

Centro

Mesa redonda en Pola de Siero sobre el síndrome de Tourette. El Teatro Auditorio acoge a las 20.00 horas una mesa redonda sobre el síndrome de Tourette que contará con la presencia del neuropsicólogo clínico Juan Arias y de representantes de la Asociación del Principado de Asturias del Síndrome de Tourette y Trastornos Asociados. También se proyectará la película «Al frente de la clase». La entrada es libre hasta completar el aforo.

Exposición en Villaviciosa. La sala de exposiciones de la Casa de los Hevia acoge la muestra «Invierno de gloria», del colectivo de acuarelistas «Nieblastur». El horario de visita es de lunes a domingo, de 10.00 a 14.30 y de 15.30 a 18.00 horas. Hasta el 20 de enero.

Exposición en Lugones. La muestra «Asturias a la vista. Fotografías de José Vélez (1965-1990)», que reúne una selección de 40 fotografías del archivo personal de José Vélez Abascal (1931-2012), uno de los periodistas gráficos asturianos más reconocidos del pasado siglo, podrá visitarse en el Centro Polivalente Integrado de Lugones hasta el 27 de enero, en horario de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 13.00 horas.

Exposición en Pola de Siero. La muestra «Jaula», de la artista Carmen Montes, puede visitarse en la Casa de Cultura de Pola de Siero hasta el 27 de enero, en horario de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 13.00 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00; sábados, de 11.00 a 15.00 y de 16.30 a 20.00 horas, y domingos, de 11.00 a 14.00. Los lunes cierra.

Museo Antón, en Candás. Hasta el 29 de enero, el Museo Antón de Candás acoge la exposición «Elevar la tierra, desaparecer», de Antonio Guerra. El Centro de Escultura de Candás exhibe su colección permanente, que reúne una selección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. Horario: martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Cine en Cangas de Onís. La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge a las 19.30 horas la proyección de la película «La maternal» (España, 2022), dentro de la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturies (Musoc). La entrada es libre hasta completar el aforo.

Exposición en Ribadesella. La Casa de Cultura acoge hasta el 31 de enero «¿A qué jugamos?», una exposición organizada por la Asociación Cultural Amigos de Ribadesella que es un recorrido por la historia de Asturias a través de fotografías y juegos desde principios del siglo XX hasta los años ochenta. Se puede visitar de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Tradición en Porrúa. El Museo Etnográfico del Oriente de Asturias, que tiene su sede en las Casas de Llacín de la parroquia llanisca, reproduce la casa campesina tradicional, un lugar de vivienda y trabajo, a lo que se añaden varias salas temáticas. El horario de invierno es de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas, y viernes y sábado, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Museo de la Emigración de Colombres. Ubicado en la Quinta Guadalupe, acoge una exposición permanente resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Occidente

Cuentacuentos infantil en La Caridad. La Biblioteca de As Quintas acoge a las 18.00 horas una sesión de cuentacuentos a partir del libro «Sé valiente, pequeño pingüino». Para esta actividad, gratuita, es necesaria la inscripción previa llamando al teléfono 985637233.

Exposición fotográfica en Luarca. La sala «Portizuelo» del Casino de Luarca acoge hasta el 4 de febrero la exposición fotográfica «10 años memoria gráfica de Luarca».

Museo del Oro de Navelgas. Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Podrá visitarse de martes por la tarde a domingo por la mañana, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas (durante enero y febrero el museo cierra los fines de semana). Para reservar: info@museodeloro.es o 985806018.

Museo del Calamar Gigante en Luarca. Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35 de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. Abierto de miércoles a domingo, de 16.30 a 19.30 horas.