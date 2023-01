Asturias quiere poder disponer de más pulseras para maltratadores

Es una de las medidas estrella que anunció el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para hacer frente al aumento de los asesinatos machistas del inicio de año: extender la aplicación de las pulseras para controlar a los agresores. Y ahora se les busca más usos, ya que se ha autorizado que puedan proteger también a las mujeres cuyos agresores hayan sido excarcelados por las revisiones de la ley del "solo sí es sí".

A final del 2022, 3.015 hombres portaban estas pulseras de control en toda España. Un tercio estaban en Andalucía (1.138); 376 se aplican en la Comunidad Valenciana y 289 monitorizan casos en Madrid. En Asturias las llevan 50 agresores, el mismo número que hace un año. Pero igual deberían llevarla algunos más.

Nuria Varela, directora de Igualdad del Principado y miembro del equipo ministerial de Bibiana Aído que en 2009 aprobó y puso en marcha este proyecto, ha declarado su confianza en unos dispositivos que "son estupendos". "Que yo tenga constancia, no ha sido asesinada ninguna mujer cuyo maltratador haya llevado este dispositivo, con lo cual no hay reportado ningún fallo y dan confianza". Así que, para Varela, es el momento de extender su uso y facilitar más unidades desde el Ministerio, ya que se empezó a trabajar con 3.000 pulseras y pocas más se han contratado. "Tantos años después de implantados se debería disponer de más", dijo Varela que, sin embargo, aseguró que tras repasar las cifras de Asturias "creo que se han distribuido pulseras telemáticas en una proporción correcta frente al número de denuncias y al número de medidas de protección. No he visto desfase entre esos números".

Varela, para quien lo principal es reforzar el trabajo de "prevención", señala que lo evidente es que, "una vez que estamos con las mujeres en situaciones de riesgo, todos los instrumentos que tengamos serán siempre pocos". Más contundente se mostró respecto a la advertencia lanzada la semana pasada por muchas asociaciones de que "no se estaría valorando bien el riesgo de muchas mujeres que denuncian".

Ante eso, la directora de Igualdad considera que "el sistema VioGén (que depende del Ministerio del Interior) debería estar en manos de personas expertas. Hay que mejorar el VioGén y no solo la valoración del riesgo, necesita una revisión en profundidad", dijo. La experiencia de que algo falla la tiene Asturias, con el último asesinato de una mujer, ocurrido en Avilés. "Tanto la víctima como el agresor estaban en el VioGén por parejas anteriores. Esos datos hay que vigilarlos y contrastarlos", reclamó.