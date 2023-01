La ley del "solo sí es sí" ha beneficiado a otro violador, en concreto el gijonés José Manuel M. M., condenado en 2016 a nueve años de prisión por violar a una vecina de Piloña, a la que asaltó en su propia casa. José Manuel M. M. ya cumplió 18 años de cárcel por matar a Miguel Requejo, camarero del pub Mercury de la calle Marqués Casa Valdés, en Gijón, en la madrugada del 30 de agosto de 1992. La sección tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, le reduce la pena a ocho años, que cumplirá en breve, por lo que podría ser excarcelado.

Los hechos por los que fue condenado ocurrieron a la una de la tarde del 3 de mayo de 2015. La víctima estaba haciendo unas fabas cuando el acusado llamó a su puerta. "Me pidió un vaso de agua. Yo no lo conocía de nada", relató a LA NUEVA ESPAÑA esta mujer, de 56 años cuando se produjeron los hechos. "No dejó en todo momento de llamarme de usted. Me dijo quiénes eran sus abuelos, que vivían en el pueblo. Me dijo que tenía una paga de la construcción, que había estado trabajando fuera unos años, en Salamanca. Yo no sé qué le pasó entonces por la cabeza", añadió. La víctima cerró la parte baja de la portilla, pero el se coló por el hueco superior y pudo abrirla. Fue entonces cuando ella salió corriendo y él detrás, hasta que la hizo caer. En ese momento se produjo la agresión sexual, en la que "no hubo penetración". La mujer presentaba lesiones en las rodillas, de la caída, y otra leve en la zona vaginal.

Para reducir la pena, la sección tercera argumenta que el mínimo por el delito por el que fue condenado ha bajado de seis a cuatro años, siendo el máximo de doce años. La pena impuesta, nueve años, estaba en la parte alta de la mitad inferior. Aplicando el mismo criterio con el nuevo arco penológico (de cuatro a doce años), se concluye que la parte alta de la mitad inferior es ahora de ocho años.