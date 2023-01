España se pone a desbrozar los "Caminos Naturales"

De todas las formas posibles de recorrer Asturias descubriendo rincones, hay una de ellas que está balizada con postes en rojo y blanco. Se trata de la red de "Caminos Naturales" que hace 30 años puso en marcha el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y que ahora, tres décadas después –y, sobre todo, una pandemia después, que revitalizó las ganas de caminar de la población mundial–, se va a reforzar tanto en su promoción como en el esfuerzo "de recuperación y mantenimiento".

Así lo contó en Fitur, la gran feria del turismo de Madrid, el ministro Luis Planas, que lanzó la apuesta por la Red de Caminos Naturales de España, "por su capacidad para dar respuesta a la demanda social de opciones turísticas alternativas y sostenibles y favorecer el desarrollo de las zonas rurales". Planas, de paso, puso a prueba las ganas de los presentes para disponerse a conocer una red "que cumple con el doble objetivo de ofrecer un amplio rango de actividades para los visitantes, a la vez que genera tejido empresarial y económico en las zonas rurales".

Asturias tiene presencia desde hace décadas en esa red de caminos que en su día fue la forma que tuvo el Ministerio de recuperar kilómetros de cañadas, veredas, cordales, senderos ribereños, canales y antiguos trazados ferroviarios en desuso. En la actualidad se superan en toda España los 10.500 kilómetros de recorrido y a Asturias le corresponden cerca de 650 kilómetros que tiene distribuidos en tres propuestas: la histórica ruta de Fuso a Tuñón, conocida como el Camino Natural del Río Nalón; el Camino Natural de la Senda del Oso en su tramo de Santa Marina a Ricabo, y el Camino Natural de la Cordillera Cantábrica, o Asturias Interior.

Este último supone un recorrido de oriente a occidente, en una ruta divida en 27 etapas de diferente dureza. Su longitud total es de poco más de 606 kilómetros, de los cuales alrededor de 111 suponen alternativas a la ruta principal. Se parte del concejo de Peñamellera Baja y finaliza en el municipio de Santa Eulalia de Oscos, tras conocer los concejos de Cabrales, Onís, Cangas de Onís, Parres, Piloña, Nava, Bimenes, Laviana, Alles, Lena, Quirós, Santo Adriano, Proaza, Yernes y Tameza, Teverga, Belmonte de Miranda, Tineo, Cangas del Narcea, Allande y Grandas de Salime, atravesando a su paso una gran variedad de paisajes.

El impulso que ha comprometido el Ministerio es música para los oídos de tantos asturianos que llevan denunciando el estado de abandono que sufren muchos senderos de la región con alto potencial. Pedro Cuenca, de Avilés, sabe bien el mal estado en el que se encontró muchas de las etapas del Camino Natural de la Cordillera Cantábrica, el conocido como GR-109. "Si no han hecho nada hasta ahora, no me puedo imaginar cómo pueden estar esas etapas", dice. Recuerda zonas "impracticables" donde era obligado salirse de la ruta "porque, si no ibas con machete, por allí no pasabas". En su mente estaba fresca otra ruta similar por los Pirineos "que daba gusto; te cruzabas con familias, con niños...". Y todo con el lamento añadido de que "el camino en sí tiene mucho potencial. Con sitios muy atractivos y desconocidos incluso para mí, que me precio de que conozco Asturias".

Fitur ha sido su primer espacio de relanzamiento de los Caminos, de la mano del Ministro. Y en Asturias se espera que esas ganas sirvan para reabrir los caminos.