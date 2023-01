Diego López anima a Asturias a competir en el sector audiovisual: "Genera mucha riqueza"

El protagonista de esta historia es el gijonés Diego López, jefe de desarrollo de proyectos cinematográficos. Uno de los afortunados que han trabajado en el esperado regreso del gran Víctor Erice al largometraje: "Soy fan absoluto". Y que rodó una parte en la Asturias de López: "Nací y crecí en Gijón, pero mis primeros recuerdos pertenecen al pueblo de mi madre, Sama de Grado, jugando desde la mañana a la noche en las caleyas con otros niños de la quintana".

Le marcó mucho el Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX): "Tenía el videoclub del barrio arrasado y esperaba con ganas su llegada. Tenía 15 años y en un día de tres sesiones descubría películas tan distintas y arrebatadoras como ‘Los 400 golpes’, ‘Pusher’ o ‘Cuando el destino nos alcance’. ¡Cómo no me iba a enamorar del cine! Recuerdo la primera emisión de ‘¡Qué grande es el cine!’, que programó ‘El buscavidas’, y también la experiencia de ver ‘2001, Odisea en el espacio’ en el teatro Jovellanos. Siguen siendo dos de mis películas favoritas. Con 19 años asistí al rodaje de ‘Carne de gallina’, de Javier Maqua, donde mi padre aparecía como parte de la Charanga Ventolín tocando en dos escenas de la película. Fue mi primer contacto con un rodaje".

Estudió Ingeniería Superior de Telecomunicaciones y trabajó en empresas del sector como Indra o Everis, "pero no me gustaba. Mi pasión siempre había sido el cine, así que decidí hacer un giro de guion y me matriculé en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de Madrid. Fue un camino duro porque trabajaba en una productora a la vez que estudiaba, pero la disciplina que había logrado en la carrera me ayudó y además suplía el cansancio con la pasión por estudiar y trabajar en lo que me gustaba".

Echa de menos "estar más cerca de mi familia y mis amigos. Afortunadamente, los madrileños siempre me han resultado gente tan abierta y cálida como los asturianos". Hablando de "Carne de gallina", "escuchar a Pablo und Destruktion, Nacho Vegas o Rodrigo Cuevas mientras cruzas el Negrón era un clásico. ¡Ahora que tengo un niño pondré a Petit Pop!".

El cine, afirma, es "una industria de prototipos (cada película lo es), por lo que apoyarse en fórmulas repetidas otorga cierta seguridad a las cadenas y plataformas. Además, ‘la gente anda arrebatada’, como cantaba Chicho Sánchez Ferlosio, y eso hace que veamos demasiadas películas o series para ‘no pensar’. Sin embargo, las películas que perduran y las que más nos emocionan son las que huyen de las fórmulas repetidas. El cine de Víctor Erice, un cine de gran poesía y sensibilidad, pertenece sin duda a este segundo tipo de cine".

Travelling hacia aquel viaje que dejó huella: "El Marche du Films, en Cannes, es el mayor mercado para la industria del cine. 12.500 participantes de 120 países diferentes. Un lugar en el que todo el mundo se siente pequeño. Puedes llegar a perder perspectiva y pensar en el cine solo como un negocio. En esta industria es importante recordar siempre el cine que te enamoró".

Si un joven soñador le pidiera consejo... "Los jóvenes creadores suelen querer ser directores. Les diría que, sin renunciar a esta idea, profundicen en el resto de los trabajos del sector. Se sorprenderían al descubrir la creatividad y la pasión por contar historias que hay en otros departamentos".

¿Cómo ve la película asturiana?: "Tenemos que trabajar en la creación de un tejido industrial diversificado y con una perspectiva ecológica. Es nuestra asignatura pendiente. Ahora bien, somos una región periférica y no podemos hacerlo solos. Mi generación creció con el mantra de que los asturianos habíamos fallado en nuestra oportunidad para reinventarnos con los fondos europeos. Sin embargo, ahora Europa reconoce, por ejemplo, que los fondos mineros no cumplieron su propósito no solo en Asturias, sino en otras seis regiones europeas. Si seis fondos diferentes no cumplieron su propósito quizás el problema no sea exclusivo de Asturias".

Siendo ingeniero de Telecomunicaciones estuvo un año en Ulm, una ciudad alemana de 130.000 habitantes "que había realizado una transición de la industria clásica en los 80 hacia el sector de la alta tecnología. En esta pequeña ciudad se habían instalado recientemente centros de investigación de empresas tecnológicas como Daimler, Siemens y Nokia. Alemania, además de tener una buena política industrial, es el centro económico de Europa, y eso contrasta con Asturias, donde lo tenemos más difícil".

La industria audiovisual "está generando mucha riqueza en España y Asturias se está quedando al margen. Creo que ha decidido no competir en este sector, lo cual es un error. Actualmente es difícil atraer rodajes, ya que regiones con una orografía parecida nos sacan mucha ventaja: Galicia y País Vasco llevan muchos años trabajando bien y con fuertes inversiones. Sin embargo, podemos empezar ya a cambiar esta dinámica. Extremadura, que partía de una realidad similar a la asturiana, ha comenzado a realizar primeras aportaciones fuertes a determinados proyectos condicionadas a un retorno económico posterior en la región. Esto provoca que el proyecto apoyado se financie con mayor facilidad y al producirse el rodaje en la región se pueden generar cinco euros por cada euro invertido". El ciclo "no acaba aquí. Los rodajes fortalecen la industria local, que puede asumir parte de los rodajes que lleguen a la región, y al potenciarse pueden llegar a vender proyectos propios a plataformas y a cadenas, como ya sucede en Galicia y en el País Vasco".