Desmontando a Verdi

Cuando se estrenó "Ernani" en La Fenice de Venecia Giuseppe Verdi tenía 30 años y más de veinte óperas por escribir. El universo lírico del gran compositor italiano estaba en construcción y en pleno proceso de expansión. Había cosechado grandes éxitos, "Nabucco", sin ir más lejos, pero aún iba a dar mucho más de sí.

Daniele Callegari contaba ayer, en una pausa del ensayo de "Ernani" en el Campoamor, que "cada una de las obras de Verdi funciona como un escalón por el que se asciende a la siguiente". Callegari es el director musical de "Ernani", la ópera que cierra la temporada del 75.º aniversario de la Ópera de Oviedo, y junto a Giorgia Guerra, la directora de escena, y el cuadro musical y técnico de la producción, trabajan desde principios de enero, un ensayo tras otro, en recolocar cada una de las piezas con las que Verdi creo la gran obra con la que se zambulló en el romanticismo. "Ernani" se estrenará el domingo 29 de enero en el teatro ovetense, protagonizada por Alejandro Roy (Ernani), Juan Jesús Rodríguez (Don Carlo), Gianfranco Montresor (Don Ruy Gómez de Silva) y Marigona Qerkezi (Elvira), pero hasta ese día aún queda trabajo por hacer.

El de ayer fue el primer ensayo con decorado y vestuario. La producción de la Opéra Royal de Wallonie, que es la que subirá al escenario del Campoamor dentro de una semana, se está recomponiendo en Oviedo poco a poco. Primero, el estudio del libreto y de la música, que requieren un esfuerzo en solitario, y un tiempo para profundizar en la psicología de los personajes, a la que a partir de esta obra Verdi dará cada vez más importancia; el montaje de la escena, con la panorámica de las montañas aragonesas pintada en el telón del primer acto y los interiores por los que avanza la acción, y la iluminación; la preparación del vestuario, suntuosos y fiel a la moda de la época. Luego, ir encajándolo todo: los cantantes entre sí, las voces del Coro Intermezzo, la música de la Orquesta Oviedo Filarmonía, los movimientos de los intérpretes en el escenario, los focos, los gestos con la melodía, el maquillaje, los peinados, el atrezzo. Una ópera acaba siendo una partitura casi inabarcable, que hay que reescribir en cada función y que al materializarse devuelve el aliento al compositor de todo aquello.

Giorgia Guerra opina que, aunque el montaje de este "Ernani" ya está muy avanzado, "aún puede evolucionar más". Sin duda lo hará bajo su enérgica dirección. Ayer, vigilante a cada detalle, iba dando indicaciones estratégicamente sentada en el patio de butacas: avisaba a Alejandro Roy de que no se había colocado el manto de la mejor manera posible y a Juan José Rodríguez de que diese un par de pasos a un lado para resituarse y afinar la composición de la escena. En una pausa, animó a gritos al reparto: "¡Vamos, vamos! ¡Que pueden hacerlo mejor!".

"Ya tenemos gana de tener público", comentaba un rato después. Pensando en esos futuros espectadores, adelanto que, en esta versión, "la idea es aflojar los latidos cardiacos, entrar en un cuento, venir al teatro y relajarse. A mí lo que me relaja, cuando abro un libro, por ejemplo, el libro de "Hernani" de Victor Hugo, es imaginarme un mundo lejano, con colores, con movimiento, puede ser clásico pero no es aburrido. Eso me da la posibilidad de apreciar mejor el carácter de los personajes: todos tienen un carácter muy fuerte".

"Estar en un mundo lejano no significa que los sentimientos lo sean", reflexionó Guerra, y confesó que a ella le "gustaría que el público se pudiera reconocer en los personajes de ‘Ernani’, independientemente del traje que visten: Elvira es una mujer apasionada, Silva es un enamorado muy noble... Todos los sentimientos que están en esta obra son actuales".

Paradójicamente, esos "mundos lejanos" de los que habla la directora de escena y que imaginó Giuseppe Verdi, están muy cerca, al menos geográficamente. El argumento transcurre –salvo una incursión en Aquisgrán de Don Carlo, que es un remedo del emperador Carlos V– en Aragón, entre sus montañas y el castillo de los duques.

"Ernani" es la primera de las cuatro óperas que Verdi situó en España. Tras ella escribió "Il trovatore" –una década después–, "La forza del destino" y "Don Carlo".

En Oviedo, para cerrar una temporada que ha estado salpicada de sobresaltos escénicos, se ha optado por un "Ernani" que la directora de escena no duda en calificar como "tradicional", con un montaje apaciguador, historicista y que compone, acto tras acto, bellas escenas pictóricas, muy parecido, posiblemente, a como lo contemplaron en La Fenice el día de su estreno, en pleno siglo XIX, cuando Guiseppe Verdi andaba construyendo su propia leyenda.