Agenda: qué hacer hoy 23 de enero en Asturias

Club Prensa Asturiana. El Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (Calvo Sotelo, 7) acoge a las 19.30 horas la charla-coloquio «La discapacidad es compatible con ser feliz». Intervienen Antonio-León Aguado, autor y profesor de Psicología de la Universidad de Oviedo; Ángeles Alcedo, profesora de Psicología, experta en discapacidad, y Marián Álvarez Rivas, también psicóloga experta en discapacidad. Entrada libre.

Visitas a la Catedral. El horario de visitas turísticas a la Catedral de Oviedo para hoy es de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. El precio de la entrada general se mantiene en 7 euros, aunque hay diversas modalidades de descuento. Los abonados entran gratis (el precio anual del abono es de 10 euros). Visitas a la torre gótica. La Catedral ha abierto la torre gótica; las entradas, a 8 euros, se pueden comprar en la web catedraldeoviedo.com.

Cine. El Filarmónica es escenario de la proyección de la película «Klondike» a las 20.00 horas. La película relata la historia de una familia ucraniana que vive en la frontera con Rusia durante el inicio de la guerra en 2014. Acceso libre hasta completar aforo.

Filosofía. La Escuela de Filosofía de la Fundación Gustavo Bueno (plaza Gustavo Bueno) alberga a las 17.00 horas una conferencia de Aitana Guerrero Sánchez sobre la figura de Benito Arias Montano. Entrada libre.

Exposición en Trascorrales. Toño Velasco presenta en Trascorrales la muestra de dibujo y pintura «In itinere», con una selección de obras centradas en la ciudad de Oviedo. La sala está abierta de lunes a sábado, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 12.00 a 14.00 horas. La muestra permanecerá en Trascorrales hasta el 24 de enero.

Exposición de modelismo aéreo en la Delegación de Defensa. La muestra «La conquista del Aire», que ofrece, en modelos a diferentes escalas, un recorrido general sobre los 120 años de la historia de la aviación, puede visitarse en la sede de la Delegación de Defensa en Asturias (plaza de España, 4) hasta el 30 de enero, de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 13.00 horas (fin de semana, con cita previa y grupos de más de 10 personas).

Exposición en el Colegio de Aparejadores. La sede del Colegio de Aparejadores de Asturias (calle Cabo Noval, 12, primera planta) acoge la exposición «Cielos y Copas», con 36 óleos y 10 láminas del pintor Manuel Fernández Gochi. La muestra estará abierta hasta el 31 de enero, de lunes a viernes, en horario de 10.00 a 14.30 horas. La entrada es libre.

Exposición en la Escuela de Minas. La Escuela de Minas (calle Independencia, 13) alberga la muestra de fotografía «¿Dónde están los hombres? ¿Dónde las mujeres?», con escenas especiales de minería que recuerdan a sus protagonistas. La exposición puede visitarse hasta el 31 de enero, de lunes a viernes, de 9.00 a 20.00 horas.

Exposición en el Reconquista. El escultor Fito Cuevas protagoniza una exposición retrospectiva que se puede visitar, hasta el 18 de febrero, en el hotel de la Reconquista.

Sala Sabadell Herrero. Las obras del fotógrafo Chema Madoz y de la artista plástica Helena Almeida dialogan en la sala de exposiciones Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4) en la muestra «Diseños habitados». La sala, que cierra los martes, abre sus puertas los lunes y de miércoles a sábado, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. La muestra se puede visitar hasta el próximo 26 de febrero.

Gijón

Antiguo Instituto. En la sala 2 del Centro de Cultura Antiguo Instituto está abierta hasta hoy, 23 de enero, la muestra «Lee Friedlander», sobre el trabajo de uno de los más influyentes fotógrafos norteamericanos del siglo XX. El horario para visitar la exposición es de 9.00 a 21.00 horas.

Aula José Luis García Rúa. A las 19.00 horas, en el salón de actos del Antiguo Instituto, tendrá lugar la charla «La situación del pueblo kurdo», con la participación de Guifré Bombilá (Brigadista Jurdistán) y Tino Brugos (Redacción Viento Sur).

CMI El Llano. Hasta el próximo 31 de enero se podrá visitar la muestra «Hope», de Arantxa Villalba y Eva Fernández, organizada por la Sociedad Cultural Gijonesa. Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 8.00 a 21.30 horas, y domingos, de 8.00 a 15.00 horas.

CMI El Coto. Hasta el 27 de enero, estará en la sala de exposiciones la muestra «El Coto, orgullo de barrio», impulsada por la asociación vecinal. La sala está abierta de lunes a viernes, de 9.00 a 21.00 horas. Asimismo, durante el mes de enero se expondrá el cuento «Ferdinando el toro» en la biblioteca infantil.

CMI La Arena. Hasta el 27 de enero, se puede visitar la «XXXII Muestra de fotografía Man Ray. VII Memorial Juan Garay». El horario es de lunes a viernes, de 8.00 a 21.30 horas.

Biblioteca Jovellanos. Hasta el 16 de abril se podrá visitar la exposición «Gijón bajo las bombas (1936-1937)». Los horarios de visita son de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.30 a 21.00 horas; los sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín. La exposición «Días Transgénicos. Sobre el creciente distanciamiento de la humanidad respecto a la naturaleza», de Rubén Martín de Lucas, podrá verse en la Galería Bea Villamarín (calle San Antonio, 5) hasta el próximo 27 de enero en horario de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares. La muestra «2050: paisajes y escenarios», del colectivo PSJM, puede visitarse en la Galería Llamazares (calle Instituto, 23) de lunes tarde a sábado, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Hasta el próximo 28 de enero.

Fundación Alvargonzález. La sala de exposiciones de la Fundación Alvargonzález (calle Óscar Olavarría, 11) acoge hasta el 27 de enero la muestra «Derrota óptima», de la artista Elena Menéndez, conocida como Miss Prosperity. El horario de visitas de la exposición es de lunes a viernes, en horario de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, y los sábados, en horario de 12.00 a 13.30 horas.

Hotel Abba. Se puede ver una exposición de pintura de Sebastián Ruiz hasta el 16 de febrero.

Avilés y comarca

Charla-coloquio sobre mujeres viajeras en la Casa de Cultura. Patricia Iglesias, integrante de la asociación de mujeres Xurtir, protagoniza esta tarde, a las 18.00 horas, una charla en la Casa de Cultura en la que hablará sobre sus experiencias viajeras en África a iniciativa de la Asociación de Amas de Casa.

Conferencia de la antropóloga María Martinón. La tercera de las jornadas del ciclo Ciencia y Naturaleza que organiza el grupo naturalista Mavea y que tiene como escenario el complejo hostelero La Serrana trae hoy a Avilés a la antropóloga María Martinón Torres. La ponente fundó en 2011 la European Society for the Stude of Human Evolution y dirige el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. Es una experta en la evolución humana y en los descubrimientos llevados a cabo en el yacimiento de Atapuerca, donde han sido hallados restos del primer europeo. La charla, que es gratuita, comienza a las 19.00 horas.

Jornadas de montaña, viajes y aventura, hoy con Jaime Barrallo. Jaime Barrallo da esta tarde (20.00 horas) una charla en la Casa de Cultura en el marco de las II_Jornadas de montaña, viajes y aventura que organiza la Fundación Municipal de Cultura de Avilés. Hablará sobre sus viajes a territorios salvajes. Jaime Barrallo es director técnico de la Escuela de Supervivencia Deportiva de Madrid.

Los lunes, mercado al aire libre de Avilés. Las inmediaciones del parque del Muelle y las calles del entorno de la plaza de Hermanos Orbón acogen un lunes más el tradicional mercado callejero de Avilés, trasladado por obras a estos nuevos emplazamientos. El horario estimado de actividad va de 9.00 a 14.00 horas.

Trilogía expositiva de Ramón Rodríguez. Bajo el epígrafe común «80/60/40» Avilés conmemora la trayectoria artística y vital de Ramón Rodríguez. En la Factoría Cultural se puede ver «Jardín negro», una muestra de la incursión del artista en la cerámica, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.30 y de 16.30 a 21.00 horas, hasta el próximo 17 de febrero. En la Casa de Cultura, «La espiral del tiempo», una muestra de collages, de lunes a sábados, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, y los domingos y festivos, de 9.00 a 14.00 horas; se puede visitar hasta el 26 de enero. Y en el CMAE de la calle Llano Ponte, «Horizonte y camino», ilustraciones en formato de acuarela digital de un libro de viaje, de martes a domingo, en horario de 18.00 a 21.00 horas; hasta el próximo 5 de febrero.

«La ilustración y sus procesos». Bajo el título «La ilustración y sus procesos», la Ventana de la Factoría Cultural ofrece el tercer Ciclo de Ilustración con la obra de Marta de la Vega, que se puede visitar hasta el próximo 23 de marzo, en horario de 19.00 a 22.00 horas.

La siderurgia inspira dioramas construidos con «clicks» de Playmobil. La exposición «Diorama Playsiderúrgicos», que organizan el Museo de la Historia Urbana de Avilés y ArcelorMittal, se puede visitar en las antiguas escuelas del Alto del Vidriero hasta el próximo 3 de febrero. Se puede visitar la muestra de lunes a viernes laborables, en horario de 17.00 a 20.00 horas. El acceso es libre y gratuito.

Homenaje a Fernando Fueyo. El hotel 40 Nudos expone hasta el próximo 4 de febrero treinta cuadros y una muestra de uno de los libros ilustrados por Fernando Fueyo. La asociación cultural La Serrana y el grupo Mavea dedican este año el ciclo «Ciencia y naturaleza» al artista que falleció en enero del año pasado. Se puede visitar la muestra de 10.00 a 21.00 horas.

«Por tu salud, camina». Todos los lunes, miércoles y viernes, a las 10.00 horas y con salidas desde el polideportivo del Quirinal, el polideportivo de Los Canapés (Versalles), el edificio de servicios municipales El Foco (avenida de Santa Apolonia, número 126) y Tabiella, 8 (Valliniello) se desarrolla esta actividad gratuita, que está dirigida a personas mayores de 60 años y que forma parte del programa de Salud del Ayuntamiento de Avilés para impulsar un envejecimiento activo y promocionar unos hábitos de vida saludables.

Las Cuencas

Cuentacuentos y taller de pintura «Van Dog» en Mieres. La biblioteca de Mieres celebra esta tarde el cuentacuentos y taller de pintura «Van Dog», para pequeños de 6 años en adelante. Comienza a las 17.30 horas.

«Érase una vez en La Felguera», emisión de documental en Langreo. El Nuevo Teatro de La Felguera acoge esta tarde, a partir de las 19.00 horas, la proyección de los documentales «Érase una vez en La Felguera» y «A las puertas de mi iglesia», con el escultor José Luis Iglesias Luelmo como protagonista. La entrada para ver los documentales es libre hasta completar aforo.

Exposición colectiva en Lena. El Instituto Santa Cristina de Lena ha impulsado una gran exposición colectiva de dibujos y pinturas realizadas por alumnos, profesores y antiguos docentes del centro. La I Exposición Colectiva del IES Santa Cristina de Lena se podrá visitar en la Casa de Cultura de Pola de Lena hasta el día 30, en horario de 19.00 a 21.00 horas.

Rosana Casasola expone su obra pictórica en Mieres. Rosana Casasola expone su obra pictórica en Mieres. Será en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, hasta el 30 de enero, de lunes a viernes, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Se prorroga la exposición sobre los «niños de la guerra». El Centro Cultural de Moreda amplía hasta el 27 de enero el plazo para visitar la exposición fotográfica «Dos patrias, niños de la guerra». Puede visitarse de 16.00 a 21.00 horas.

Pozo Sotón de Hunosa. La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de «escape room» y de visitas teatralizadas. También es visitable el Archivo Histórico de Hunosa, ubicado en el pozo Fondón de Sama, todos los jueves laborables, previa reserva. Para más información, ponerse en contacto en el número de teléfono 630119642.

Murales al aire libre. En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Circuito de ciclocross. Los aficionados al ciclocross pueden disfrutar de forma gratuita del circuito habilitado en El Entrego, en las inmediaciones del Museo de la Minería. También está abierto al “running”. Es un recorrido de un kilómetro y medio con rampas de tierra y peldaños, entre otros obstáculos.

Centro

Exposición en Grado. La Casa de Cultura de Grado acoge hasta el día 31 la exposición colectiva «Paisaje asturiano, reflexiones», en la que participan una veintena de prestigiosos y muy reconocidos pintores asturianos nacidos en las décadas cuarenta y cincuenta del pasado siglo. De lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y los sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Exposición en Nava. La Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura «Marta Portal» de Nava acoge hasta el día 31 la muestra «ExpresArte», a cargo de los alumnos de la asignatura de Producción Digital de 3.º ESO del IES Peñamayor de Nava. El horario de la Casa de Cultura es de lunes a viernes, de 8.30 a 20.30 horas.

Exposición en Lugones. La muestra «Asturias a la vista. Fotografías de José Vélez (1965-1990)», que reúne una selección de 40 fotografías del archivo personal de José Vélez Abascal (1931-2012), uno de los periodistas gráficos asturianos más reconocidos del pasado siglo, podrá visitarse en el Centro Polivalente Integrado de Lugones hasta el día 27, en horario de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 13.00 horas.

Exposición en Pola de Siero. La muestra «Jaula», de la artista Carmen Montes, puede visitarse en la Casa de Cultura de Pola de Siero hasta el día 27, de lunes a viernes, de 17.00 a 21.00 horas, y los sábados, de 11.00 a 13.00 horas.

Casa del Oso de Proaza. La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentran las osas «Paca» y «Molina», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.30 horas.

Parque escultórico en Candás. En la franja costera que arranca de las inmediaciones del Museo Antón y bordea el cabo de San Antonio se ha creado un jardín escultórico que cuenta con veinte obras pertenecientes a escultores contemporáneos expuestas al aire libre.

Visita al interior de la capilla de los Dolores en Grado. La Oficina de Turismo organiza un recorrido por el interior de uno de los monumentos más emblemáticos de la villa moscona, la capilla de los Dolores, del siglo XVII y de estilo barroco. Las reservas se hacen a través del teléfono 636909088 o en el correo electrónico turismo@ayto.grado.es.

Exposición de zapateros en Noreña. La Torre del Reloj de la Villa Condal ofrece una muestra permanente de los zapateros, uno de los gremios de más renombre en la localidad. Se puede visitar todos los días, pero es necesario concertar cita en la Oficina de Turismo.

Visita a la iglesia de Santa Eulalia de La Mata (Grado). La oficina de turismo organiza visitas guiadas al templo de origen románico y vinculado a una de las leyendas del Camino Primitivo de Santiago, así como es destacada por contener el pulcro de Santo Dolfo. Las reservas se hacen en el 636909088 o en el correo electrónico turismo@ayto.grado.es.

Museo Etnográfico de Sama de Grado. El grupo escolar “María Josefa” acoge una amplia muestra etnográfica en la localidad de Sama de Grado. Se puede visitar según disponibilidad llamando al teléfono 607393196.

Oriente

Mercadillo en Infiesto. En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista. De 8.00 a 14.00 horas.

Exposición en Ribadesella. La Casa de Cultura acoge hasta el 31 de enero «¿A qué jugamos?», una exposición organizada por la Asociación Cultural Amigos de Ribadesella que es un recorrido por la historia de Asturias a través de fotografías y juegos desde principios del siglo XX hasta los años ochenta. En ella también se podrá contemplar una muestra de la colección de triciclos de José M. González Varas («Chichi» el de Abeu). Se puede visitar de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.00 horas, y los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Occidente

Exposición fotográfica en Luarca. La sala «Portizuelo» del Casino de Luarca acoge hasta el 4 de febrero la exposición fotográfica «10 años memoria gráfica de Luarca».

Exposición en Luarca. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Luarca acoge hasta el 27 de enero una muestra con las obras premiadas, finalistas y seleccionadas del LIII Certamen Nacional de Arte de Luarca. El horario de visita es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 horas.

Mercado en Tapia. La capital tapiega acoge su mercado semanal, que se celebra en la calle que une el polideportivo con el área de autocaravanas.