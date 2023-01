La actriz avilesina Sonia Vázquez, "coronada" en un festival de teatro cordobés

La actriz avilesina Sonia Vázquez ha sido "coronada" por su trabajo en "Isabel, segunda" con el premio del jurado en el IV Festival de teatro "Itinerantes" de Cabra (Córdoba).

La obra, escrita y dirigida por el gijonés Jorge Moreno, ofrece un repaso en clave de comedia a la historia contemporánea de España desde la perspectiva de una reina Isabel II incorporada al momento presente. El montaje es de la compañía "Las muchachas en flor" y tuvo una gran acogida en la escena independiente madrileña, llegando a superar el centenar de funciones.

Vázquez mostraba ayer a LA NUEVA ESPAÑA su satisfacción por "un reconocimiento al trabajo, siempre hace falta para darte fuerzas para seguir adelante. En nuestra profesión los ‘no’ son muy habituales. Es lo que me llevo, que algo preparado con mucho cariño ha traspasado y la historia ha llegado al público. El objetivo de contarla de la forma que queríamos se ha logrado".

La acogida a su personaje ha sido "espectacular, abrumadora desde su estreno en Madrid, en Cabra me llegaban espectadoras emocionadas, un señor me comentaba que ‘es la Isabel II que yo me imaginaba’... Es lo mejor que se nos puede decir, que han vivido la historia con nosotros".

Ha aprendido la actriz "muchísimo" de Isabel II, "una mujer que sufrió y disfrutó a partes iguales, de ahí la tragicomedia. Ha conseguido que me quiera más, que me ría más si cabe de mí misma, y aceptarme. Me ha permitido llegar a ese estado casi de médium en que te dejas hacer y es la propia Isabel quien toma la palabra con mi cuerpo y mi voz. Espero seguir disfrutando mucho con el personaje. Y el público conmigo".

Jorge Moreno, que escribió y dirigió la obra, conoce a la actriz desde hace muchos años "y no deja de sorprenderme lo dúctil que es como intérprete: hace fácil lo difícil con una generosidad y humildad pasmosas. Logra desaparecer tras cada uno de sus personajes, mejorando sin discusión, mis textos. ‘Isabel, segunda’ es otra pica en Flandes para esta actriz de raza".