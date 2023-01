"Geometría del alma" parte como principal favorita en los premios "Oh!"

Los premios "Oh!" de las artes escénicas alzaron ayer el telón para anunciar los finalistas de su decimocuarta edición. Un total de dieciséis espectáculos optan a algunas de las once categorías que distinguen a las mejores producciones regionales que saltaron a las tablas en los últimos meses. "Geometría del alma", de Teatro Plus, es la que congrega un mayor número de nominaciones, un total de seis, entre ellas mejor espectáculo. En esta categoría, la principal distinción, también optan "EXP RIM" (Kamante Teatro), que ha conseguido otras cuatro nominaciones más, y "La ley de la selva" (La Westia Producciones), que ostenta a otras tres. Además, "La bestia negra" (Proyecto Piloto) y "The Asturian Sisters" (Factoría Norte) opta a cinco galardones y "Mímesis" (Zig Zag Danza), a cuatro. "Hay categorías que cuentan con hasta seis finalistas. Muestra el alto nivel que hay este año actoral y de dirección. En Asturias hay una buena materia prima", ensalzó Mayra Fernández, vicepresidenta de EscenAsturias, asociación organizadora de los premios. En ese sentido Arancha Fernández, también vocal de la plataforma, recalcó que cada vez es "más difícil deliberar para los miembros del jurado".

Los ganadores se conocerán el viernes de la semana que viene en la gala de entrega teatro Jovellanos de Gijón a las 20.30 horas. La gala se tratará de una propuesta para "reivindicar la expresión corporal a través de la danza", explicaron Rebeca Tassis y Lucas García, organizadores del acto. También se desvelará quiénes son los seis miembros del jurado. Las entradas para el acto son gratuitas y están desde ayer a disposición del público en las taquillas del teatro. Además del premio a Mejor Espectáculo, hay otros diez que distinguen también al mejor espectáculo para la infancia, mejor dirección, mejor autoría, mejor interpretación masculina, mejor interpretación masculina femenina, mejor producción, mejor diseño de iluminación, mejor composición original/espacio sonoro, mejor escenografía y mejor indumentaria o caracterización. Para esta edición, los premios "Oh!" han recibido en total 238 candidaturas de 23 espectáculos, presentadas por 21 compañías.