Estudiantes que merecen un 10 por su esfuerzo personal

Lucía García Roiz sufre desde niña una enfermedad renal, con cólicos "horribles". Lleva dos operaciones en menos de dos años –en una de ellas le quitaron el riñón derecho– y, pese a ello, ha logrado sacar la ESO "con un 7,5 de media".

Daniel García Rodríguez perdió a sus padres en cuestión de un año. Primero murió su madre de un cáncer en 2020 y después, su padre de un ataque al corazón en 2021. Aun con los golpes que le dio la vida, logró sacar adelante los estudios.

Puricima Daberechi Ibenegbu llegó a Asturias hace año y medio sin saber ni pizca de castellano. Hoy lo habla a la perfección y tiene asombrada a su profesora de Lengua Castellana por su capacidad para hacer hasta análisis sintácticos.

Unai Martínez del Cerro tiene TEA (trastorno del espectro autista) y ha demostrado que "si se quiere, se puede". No solo ha superado Secundaria, sino que ahora estudia un ciclo de FP de sistemas microinformáticos y redes.

Estos son cuatro de los cinco alumnos asturianos que recogerán esta tarde, a las 17.00 horas en el teatro de la Laboral de Gijón, los premios extraordinarios al esfuerzo personal del curso 2021-22, que concede el Gobierno del Principado. En total, por el escenario pasarán 54 estudiantes, la mayoría de ellos por sus brillantes expedientes, de Secundaria, Bachillerato, FP, Enseñanzas Artísticas Profesionales y Superiores y el Concurso Hispanoamericano de Ortografía. Los cuatro jóvenes reunidos en este reportaje cuentan a LA NUEVA ESPAÑA sus historias de superación. Además de Lucía, Daniel, Puricima y Unai, es premio al esfuerzo personal la ovetense Sandra García Suárez, del IES Alfonso II, que prefiere guardarse las "causas personales" que la han hecho merecedora de esta distinción. "A pesar de las adversidades que he tenido, como una situación familiar complicada, he sido constante y todo el esfuerzo y dedicación se han visto reflejados en las notas. Estoy sumamente agradecida", confiesa.

Lucía García Roiz es corverana, de Solís, y tiene 16 años. Actualmente, cursa 1.º de Bachillerato en el IES Corvera con la intención de estudiar Enfermería. Esa elección tiene mucho que ver con sus vivencias. "De pequeña quería ser profesora, pero desde que tengo estos problemas de salud me he dado cuenta de que lo que quiero es ayudar a los demás como me ayudaron a mí", afirma. Esos problemas es una enfermedad llamada reflujo vesicoureteral. En 2021 le quitaron el riñón derecho, pero los dolores continuaron. "Hace un mes me volvieron a operar porque seguía mal. Fue horrible, tenía unos cólicos muy fuertes que me llevaban a urgencias cada mes, y en las últimas semanas, cada quince días. Recibí mucho apoyo de mi alrededor, de familiares, amigos y profesores, y saqué fuerzas de donde no las había", asegura.

Daniel García Rodríguez es también corverano, aunque estudia en el IES Virgen de la Luz (Avilés). Lo suyo es el colmo de la fatalidad: perdió a su madre de un cáncer en 2020, en el mismo año falleció su abuela paterna y en 2021 se fue su padre por un ataque al corazón. En la actualidad, vive con su hermano mayor. Pese a su juventud (16 años), Daniel muestra una entereza admirable: "Falté a clases solo una semana. Si lo dejas, es peor. Tienes que seguir con la rutina. Ya pasó todo, ya se superó... Me ayudaron muchos mis profesores y, al final, lo conseguí". "No soy el mejor estudiante, con un 5 me vale. Ahora estoy en Bachillerato, quiero hacer Ingeniería Mecánica porque me gustan mucho los coches y las motos", apunta.

Para Puricima Daberechi, nigeriana de 17 años, la diferencia de idioma no fue un obstáculo. En pocos meses consiguió defenderse con el castellano y ahora lo habla a la perfección. Sus profesoras del IES Pérez de Ayala de Oviedo, María Jesús Rivas y Ana Alonso, están "muy orgullosas" de una alumna que, según describen, es ejemplar: "Llegó con el curso iniciado, en noviembre de 2021, se puso las pilas y sacó la ESO con notazas. Es muy inteligente, pero también se esfuerza mucho". Además, es "guapísima, sonriente y canta de maravilla", apuntan. Tanto que su sueño es ir al programa televisivo "La Voz". Eso y ser abogada: "Quiero luchar por los derechos de los demás. En mi país no me gustaba cómo se trataba a las mujeres y quiero pelear por ellas". Daberechi, que vive en un centro de acogida, estudia un ciclo de FP por las mañanas y el Bachillerato por las tardes.

El avilesino Unai Martínez del Cerro, de 17 años, es todo un campeón. A pesar de tener TEA, ha superado la ESO en el IES La Magdalena de Avilés y ahora estudia un grado de Formación Profesional en el CIFP de Avilés. "Fue duro", dice junto a sus padres, Juancho y Ana. Para ellos, el premio que recogerá hoy supone ante todo "orgullo", porque significa la culminación de un esfuerzo. "Unai ha demostrado que queriendo sí se puede. El apoyo ha sido continuo por nuestra parte, pero este premio es gracias también al sistema educativo. Tengo que agradecer a todo el profesorado, no solo del instituto sino desde Infantil, que nos ayudó a tirar para adelante de Unai", manifiesta Juancho Martínez. Pero esto no acaba aquí. "El esfuerzo tiene que seguir", recuerda. Porque Unai, al que le apasionan las matemáticas, sigue formándose.