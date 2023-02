La imparable carrera del escritor Javier Castillo añade un nuevo hito en este último fin de semana de enero: la adaptación de su best seller "La chica de Nieve" (Penguin Random House, 2020) alcanza la segunda posición del ranking mundial de las series más vistas de Netflix. Sin embargo, no ha conquistado a todo el mundo por igual. Muchos lectores no están satisfechos con la adaptación porque consideran que "no tiene nada que ver" con el libro.

"La chica de nieve" en su primer fin de semana de estreno: top 2 mundial, top 1 en países como España, Argentina, Austria, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Noruega, o Suecia, entre otros y dentro del top 10 en más de 60 países. "Todo el equipo que ha participado en la serie se ha volcado para crear algo único, una serie planteada como una montaña rusa emocional en la que no falla nada. Este éxito es una sorpresa, pero también el resultado del trabajo de un equipo formidable de gente que ama las historias bien contadas en la que todos hemos querido dar lo mejor de nosotros", comenta Castillo. Sin embargo, muchos lectores no están del todo satisfechos con la adaptación de Netflix. La principal diferencia es el escenario. La serie está grabada entre Málaga y Madrid y el libro se ambienta en Estados Unidos. Eso ha hecho que hayan cambiado los nombres de los personajes para españolizarlos y otros detalles que los lectores no han tardado en percibir. "Me he leído el libro 2 veces... la serie no me ha encajado para nada, Miren no transmite nada", comenta una lectora. View this post on Instagram A post shared by Netflix España (@netflixes) Javier Castillo revisó todos los cambios Castillo ha estado muy involucrado como consultor en todo el proceso, supuso, entre otros, cambiar los escenarios de la ciudad de Nueva York y trasladarlos a la Málaga natal del autor. "Creo que hemos formado un buen equipo los guionistas, que son brillantes, y yo para buscar el alma de la historia, fijándonos en los matices de todos los personajes y tramas. Queríamos asegurarnos de que lo que se siente al leer el libro fuese lo mismo que al ver la serie. No ha sido una lucha de egos ni nada por el estilo, sino un equipo de gente creativa buscando la mejor manera de contar una historia, aunque tuviésemos que cambiar escenas por ser otro lenguaje y creo que lo hemos conseguido", dice Javier Castillo. El escritor lanza ahora su nueva novela, "El cuco de cristal". Nueva historia de suspense dramático que ya se postula como superventas de este 2023. Con un estilo ágil y lleno de giros, con una ambientación asfixiante.