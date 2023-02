El teatro Campoamor de Oviedo acogerá este sábado una función realmente especial: el estreno de "Dolce Cenerentola", una adaptación de la "La Cenicienta" de Gioachino Rossini dirigida a niños de entre 3 y 6 años. Una representación, y esto es lo singular, que nace de un proyecto de investigación, "Opera and Early Childhood Education: Building European Awareness through Music in Pandemia Times", que coordina Laura Miranda, profesora del área de Musicología de la Universidad de Oviedo, y en el que han participado, cara a esta función, ocho centros educativos, la mayor parte de ellos localizados en zonas rurales de la región. Son, en concreto, CRA Llanes 1, CRA Picos de Europa (Benia de Onís), CP. Xentiquina (Lieres, Siero), CP Reconquista (Cangas de Onís), CP La Plaza (San Martín, Teverga), CP Oscos (San Martín de Oscos), CP El Pascón (Tineo) y CP Versalles (Avilés).

"La mayor parte de las investigadoras del proyecto tenemos niños en edades tempranas, y nos dimos cuenta, como docentes en Formación del Profesorado y Educación, de que faltaban herramientas para trabajar la música en el aula. Así que pensamos en desarrollar un proyecto para paliar esas necesidades, porque además sabemos que hay profesores que utilizan la música como herramienta aunque no tengan conocimientos musicales. Lo que intentamos es darles unas herramientas para que puedan trabajar en el aula", explica Laura Miranda. Esta iniciativa, de hecho, llega con esta a su tercera función. Dos años atrás se representó "Zapatito de cristal", y el año pasado con una primera versión de "La Cenerentola". Planteada como una función de títeres, "Dolce Cenerentola" es una coproducción en la que participan la Universidad de Oviedo, la Fundación Ópera de Oviedo, la Associazione Lirica e Concertistica Italiana (AsLiCo), y State Opera Plovdiv. El estreno se desarrollará en el teatro Campoamor el sábado, en doble función: a las 11.00 y a las 13.00 horas. Aparte de los alumnos de los ocho centros implicados, el público en general podrá acudir a las funciones, de forma gratuita, previa retirada de las invitaciones en la taquilla del Campoamor y en www.operaoviedo.com. No se repartirán más de 4 entradas por usuario y cada niño podrá asistir acompañado únicamente por un adulto. Además, la función de "Dolce Cenerentola" también se podrá ver vía streaming en la web del proyecto, oece.uniovi.es. La doble función de esta ópera para niños servirá además de colofón a la reunión fin de trabajo del proyecto "Opera and Early Childhood Education: Building European Awareness through Music in Pandemia Times", un encuentro internacional que se desarrollará en la Universidad de Oviedo entre el jueves y el sábado. Enmarcado en el programa Erasmus+ y con una duración de dos años, el proyecto partió de una situación límite, como fue la pandemia, para desarrollar mecanismos de "creación de contenidos educativos de calidad, usando la música como un vehículo de conocimiento en la Educación Infantil", precisa la Universidad de Oviedo. El proyecto ha desarrollado una metodología de formación para educadores y cada uno de los centros educativos implicados ha trabajado estos materiales durante doce semanas en las aulas. También se han desarrollado materiales para trabajar en casa y una app para presentar la música desde una perspectiva lúdica.