Las canciones que Ara Malikian jugó con su hijo

Ara Malikian no tuvo infancia. El violinista, nacido y criado en tiempos de guerra en el Líbano, vivió una niñez marcada por el miedo, el ruido de las bombas y el continuo corsé impuesto por la seguridad. "Cuando tenía la edad de mi hijo Kairo, con esos 6, 7 u 8 años, estábamos todo el día en casa o en sótanos, sin poder disfrutar de la niñez", recuerda Malikian, en conversación con LA NUEVA ESPAÑA. Pero el drama global del confinamiento le permitió, en cierta manera, restañar esa herida a través de los juegos compartidos con Kairo. "Recuperé, de un modo u otro, ese tiempo. Antes de la pandemia tenía 120 conciertos al año, y de un día para otro tuve que volver a casa y quedarme allí. Pero estar ese tiempo con mi hijo fue inspirador, maravilloso. Me metí en su mundo, en su fantasía, en su imaginación, y fue para mí un momento muy importante y también muy fructífero, en el que compuse muchos temas a partir de esos juegos, de esas vivencias". Esa colección de canciones acabó formando "Ara", el nuevo disco del violinista. Un trabajo que presentará en Oviedo, en el auditorio Príncipe Felipe, el 2 de abril (21.00 horas).

Como cualquier otro padre, Malikian tuvo que combatir la creciente inclinación de los niños hacia las pantallas. "Esa es una lucha que tenemos hoy en día todos los padres, y tenemos que lucharla todo el rato: hay que intentar quitarles las pantallas. Pero creo que se puede conseguir, que si les dedicamos tiempo podemos atraer la atención de los niños hacia cosas que no sean la pantalla. Y la verdad es que, durante el confinamiento, cuando él no tenía cole y nosotros estuvimos un tiempo sin trabajar, vivimos momentos maravillosos en los que nos inventamos muchos juegos". Dentro de esa dinámica, la música tuvo un papel central, aunque no exclusivo: "Kairo no quiere ser músico, aunque la música le gusta. Creo que está harto de tenerla a cada momento en casa. Pero es muy creativo, le encanta dibujar y se inventa juegos con personajes, con héroes y monstruos. Intentamos guiarle por ahí, para animarle, para inspirarle".

La inspiración le llegó también al violinista, que vivió un período muy fructífero. Y de pronto, esos personajes de los juegos de su hijo, esos calamares robóticos y pianos voladores, comenzaron a introducirse en su cabeza y en sus canciones. "Los niños no tienen límites, todo es posible para ellos, mientras que nosotros somos tan realistas que a veces nos da miedo imaginarnos cosas insensatas. Para nosotros son inimaginables, pero para los niños todo es posible, y es verdaderamente maravilloso. Entrar en la cabeza de un niño es un aprendizaje muy grande, porque su mente es fantasía pura, imaginación, un horizonte sin fin. Y eso, a mí, me ayudó mucho a la hora de buscar mi música durante ese tiempo".

Ese retorno a la niñez fue, para Malikian, liberador, aunque también le trajo a la cabeza los recuerdos de aquella guerra del Líbano en la que creció. Un drama que ahora se repite en Ucrania: "Los niños sufren mucho en la guerra, y tiene pinta de que esa guerra va a durar bastante tiempo; la del Líbano fueron más de veinte años. Al principio siempre hay una solidaridad humanitaria, pero luego la guerra se convierte en un negocio, en un asunto más político que una catástrofe humanitaria. En lugares como Siria y en Afganistán sigue habiendo millones de refugiados, pero de eso ya no se habla, solo de cosas más políticas. Olvidamos la tragedia real de una guerra, eso es lo triste".