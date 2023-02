Díselo con vino y de paso brindáis juntos. ¿Sabías que vino y amor están íntimamente relacionados? Ya lo dijo Eurípides: “donde no hay vino no hay amor”, y Ovidio, hablando de las célebres bacanales romanas, “con amor, el vino es fuego” …. Pero para que no ardas con el precio hoy te proponemos unos packs perfectos para regalar y para tu bolsillo.

Pack 3 Botellas de Aura Sauvignon Blanco 2021 + 3 Botellas de Aura Verdejo 2021 + 6 copas de regalo Si te a tu pareja le gusta más el blanco este es su pack. Incluye: 3 Botellas de Aura Sauvignon Blanco 2021 y 3 Botellas de Aura Verdejo 2021, junto a 6 copas de regalo. Además, Bodegas Aura es una de las pocas bodegas en el mundo que realiza la vendimia nocturna y como resultado de ésta sus vinos desprenden una elegancia y una amplitud inusual, así como un sabor afrutado, fresco y con aromas de juventud. ¿Puede haber algo más romántico que vendimiar de noche? Cómpralo aquí Como te decíamos el vino tiene muchos beneficios relacionados con el amor y las relaciones íntimas, por ejemplo, para los hombres se considera como un vasodilatador que permite la llegada a la sangre a todo el cuerpo y para las mujeres es beneficioso para potenciar la secreción de estrógenos. ¡Que más se puede pedir! Que sería de nosotros sin amor y que sería de nosotros sin vino… Pack de 2 Botellas de Enate Cabernet-Cabernet 2015 + Maletín Portabotellas de Regalo Enate es el vino del arte. La bodega de Somontano incluye un museo y sala de exposiciones con más de 100 obras originales, entre las que se encuentran nombres como Chillida, Tàpies, Saura o Broto. Sus vinos son intensos, largos y envolventes como los buenos clímax. Además, este es un cabernet moderno y adulador que resulta de la fusión de los mejores cabernet de las viñas de Enate. Cómpralo aquí En el Antiguo Testamento, la vid era un símbolo de fertilidad y el Arcipreste de Hita, en “El Libro del Buen Amor”, relata la inseparable unión entre Baco y Venus, la diosa del amor. Pero para historia la de Marqués de Murrieta. Sus orígenes datan de 1852 cuando Luciano de Murrieta elaboró, aplicando las técnicas aprendidas en Burdeos, el primer vino de Rioja en 1852 y lo exportó a México y Cuba, convirtiéndose en el primer Rioja que viajó fuera de España. Marqués de Murrieta tiene es estuche especial para regalar de edición limitada con dos botellas de su rioja reserva, Marqués de Murrieta Reserva 2017. Este es un estuche especial inspirado en la artesanía de la marroquinería, con acabados increíbles y materiales de alta calidad. Además, la bodega apuesta por la sostenibilidad, diseñando este estuche perfecto para tener una segunda vida y futuro polivalente. Es un Rioja clásico, elegante y equilibrado, adaptado a los nuevos tiempos y a los gustos de los nuevos consumidores. Una apuesta segura que armoniza con multitud de platos. Cómpralo aquí Si tu pareja es del norte, pero hace años que se fue de su tierra y tiene morriña, regálale este pack de 3 vinos procedentes de 3 regiones vinícolas. Un Albariño de Rías Baixas, un Godello de Valdeorras y un Txakoli de Álava. Es casi como llevar Galicia y Euskadi a tu mesa. Cómpralo aquí Y si tu pareja se cuida, bien porque esté siguiendo una dieta, porque sea deportista o está esperando un bebé (enhorabuena)... Tienes este pack de 3 botellas de Win tinto sin alcohol, vegano y sin gluten. Elaborado con uvas de la variedad tempranillo. es el primer producto elaborado con vino completamente libre de alcohol y calorías. Se trata de un producto innovador y saludable, creado con la más avanzada tecnología de las Bodegas Matarromera. Es agradable y refrescante, natural, sano, equilibrado, con gran contenido de minerales y polifenoles, que son antioxidantes, por lo tanto, recomendables y positivos para la salud. Tanto como el amor. Feliz San Valentín. Cómpralo aquí