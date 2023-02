Cabiedes: "Una red de fibra óptica en zonas rurales atraería talento expatriado"

La mirada de la fotógrafa ovetense Consuelo Cabiedes encuadra su tierra y hace clic sobre lo que vi(vi)ó: "En lo esencial, Asturias no ha cambiado tanto desde mi infancia. Sigue siendo un lugar inmejorable para vivir y, sobre todo, para criar niños. Todos valoramos la calidad de vida en nuestra comunidad, pero no podemos caer en la autocomplacencia. Me preocupan muchas cosas y en especial las escasas opciones laborales para los jóvenes".

Los momentos de su infancia que evoca con más cariño "son los fines de semana en los que salía con mi padre a hacer fotografías y que son el origen de mi afición. Lo mismo nos perdíamos en el Fontán, en una playa o seguíamos a los corredores de la vuelta ciclista. No tenía más de 4 o 5 años".

El primer viaje que recuerda fuera de España "fue a París. Tuve la suerte de estudiar en la Alianza Francesa de Oviedo, que hoy en día sigue en la calle Marqués de Santa Cruz, y siempre he pensado que abrió mi mente a una cultura y visión diferentes a las que yo tenía acceso como alumna en un colegio de monjas. También hice el tradicional viaje de Interrail que permite viajar durante un mes por toda Europa y que supuso un revulsivo para mí. Todavía me sorprendo al pensar cómo éramos capaces de sobrevivir con tan poco dinero y sin móviles".

Sin filtros: "Viajar siempre proporciona perspectiva en nuestras vidas y actitudes y, en mi caso, el Interrail me facilitó el contacto con otros estudiantes de distintas nacionalidades, que conocíamos en los albergues de juventud donde nos alojábamos. Eso si teníamos suerte, si no dormíamos en el tren durante los desplazamientos o en cualquier sitio. Aún sigo la pista a alguno de ellos y mira que ya llovió. Al regresar, mi padre me dijo que ese viaje merecía más fotos que las que yo había hecho. En mi defensa diré que, en la era analógica, los carretes y el revelado eran caros y no disponíamos de cámaras digitales ni teléfonos con cámara".

Foto fija: "Cuando vivía en Oviedo trabajaba como procuradora de los tribunales y la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de esa etapa. La implacable disciplina de los plazos procesales supuso un buen entrenamiento que no pierdo de vista en mi dedicación actual a la fotografía".

No se siente lejos de Asturias "porque voy mucho, todo lo que puedo. Además en la calle en la que vivo, en el centro de Madrid, está una de las sidrerías más famosas de la capital, solo tengo que caminar unos metros y ya puedo comer una buena fabada. Por otro lado, esté donde esté, la lluvia siempre me recuerda a Asturias. Me encanta y nunca es impedimento para que coja una cámara y me pierda sin rumbo. Es raro no ver alguna bandera asturiana en cualquier lugar y, sin ir más lejos, había una colgada en un balcón del edificio de enfrente de mi casa. Cuando tuve ocasión, me presenté yo también como asturiana a esos vecinos que antes no conocía de nada. Hace unos años coincidí en un evento con la actriz Ana Belén, que es madrileña, y me comentó lo poco que tardamos los asturianos en identificarnos como tales en cualquier conversación. Supongo que es porque estamos orgullosos de serlo".

Zoom: "Asturias observada desde el exterior, por los que no son asturianos, se convierte en un tópico que hace referencia a la diversidad de sus maravillosos paisajes y lo bien que se come… Pero ese paraíso, que es real, tiene también muchas asignaturas pendientes, algunas estructurales. En mi humilde opinión, creo que Asturias arrastra desde hace muchos años, con independencia del signo de sus gobernantes, una política basada en la carga fiscal y las subvenciones que no fomenta las iniciativas adecuadas para atraer inversiones que generen riqueza y trabajo cualificado".

Critica que "algunas decisiones parecen cortoplacistas, que hay que pensar más a largo plazo. Se me ocurre un ejemplo tan simple como la necesidad de desplegar una red de fibra óptica en zonas rurales. Esto ayudaría a atraer talento expatriado que está deseando teletrabajar desde Asturias. También cualquier iniciativa que mejore las comunicaciones con el resto de España y Europa".

Lleva diez años viviendo en Madrid "y la suerte me acompañó cuando decidí aparcar el mundo del derecho y reciclarme como fotógrafa. Mi despacho era rentable y mi entorno lo consideraba una decisión arriesgada de la que podría arrepentirme. Creo que solo te arrepientes de lo que no intentas y fue ese convencimiento el que me ayudó a abrirme camino, a conseguir exposiciones, a colaborar con conocidas marcas fotográficas y, sobre todo, a publicar. Es un mundo bastante cerrado y, desde luego, yo no encajaba en el perfil".

Una galerista conocida le dijo que llegaba "demasiado tarde y me aconsejó, si insistía en mi empeño, que ocultara que era licenciada en Derecho. No seguí su consejo ni me desanimé y con el tiempo conseguí exponer individualmente en Matadero Madrid y firmé con una galería de Nueva York a la que le gustaron mis fotos, sin importarle mi formación o pasado profesional". Por eso su consejo "a todas las personas, y no solo a los jóvenes, que se propongan desarrollar sus proyectos fuera de Asturias es que tengan confianza en sí mismos y que persistan sin desanimarse ante los obstáculos. Hay que contar con ellos y convertirlos en un acicate que nos impulse a luchar con más intensidad. Además, no podría ser de otra manera, defiendo con firmeza que las personas tenemos la capacidad de reinventarnos en cualquier momento de nuestra vida y tomar un rumbo diferente al que inicialmente habíamos proyectado. Nuestras experiencias anteriores siempre van a sumar".